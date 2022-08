La recherche est basée sur les données de l'Open Source Contributor Index et montre que Google intensifie ses efforts, avec des contributeurs actifs à GitHub (4 643) dépassant les contributions de Microsoft (4 394) pour la première fois depuis le début des enregistrements en 2016.Plus d'un tiers des contributions OSS de Microsoft sont dans des langages de programmation qui sont maintenus par Microsoft. 38,8 % des langages qu'elle utilise sont soit PowerShell, soit C# -- tous deux développés à l'origine par Microsoft. Google, quant à lui, préfère C++ et Java, et Amazon contribue en Python et Java.Cependant, les recherches d'Aiven sur les commits -- les soumissions de nouveaux correctifs logiciels aux projets open source -- révèlent que le nombre de commits sur GitHub de Microsoft et de Google est toujours derrière les sommets atteints à l'été 2020, bien que la différence entre les deux se soit réduite.Bien qu'Amazon soit toujours à la traîne par rapport à ses concurrents hyperscale, il soutient désormais de grands projets open source tels qu'OpenSearch, un fork d'ElasticSearch, et il héberge également un nombre croissant de projets sur sa page GitHub.Source : Aiven Qu'en pensez-vous ?