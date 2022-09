Le projet de Subsea Cloud ne date pas d'aujourd'hui. La société a proposé par le passé d'installer des serveurs dans des eaux océaniques profondes (3 000 m), afin de rendre les atteintes à la sécurité physique extrêmement difficiles. Mais elle avait rencontré un problème : comment mettre en place une telle infrastructure à une telle profondeur ? À l'époque, l'entreprise a expliqué que les équipements de plongée actuels ne permettent pas de plonger aussi profond et que peu d'engins sont capables de réaliser cet exploit. « Vous ne pouvez pas le faire avec des plongeurs », a déclaré Maxie Reynolds, cofondatrice et PDG de Subsea Cloud.« Vous aurez besoin d'un équipement très perturbateur. Vous ne pouvez pas le faire avec un sous-marin, ils ne vont pas assez profond. Vous aurez donc besoin d'un véhicule télécommandé (ROV), qui est très facile à suivre. Ils prennent en charge une grande partie de l'aspect physique de la sécurité, et je constate que beaucoup d'industries militaires veulent les utiliser pour leur sécurité physique », a-t-elle ajouté. L'entreprise semble s'être désormais rapprochée d'un lancement physique. Subsea Cloud prévoit de mettre à l'eau son premier centre de données commercial avant la fin de l'année près de Port Angeles, dans l'État de Washington.L'entreprise note qu'elle a déjà déployé sa technologie avec "une faction gouvernementale amie". Elle semble commencer par des tests dans des eaux moins profondes, un peu comme la série d'expériences Natick de Microsoft, qui a finalement abouti à un essai de deux ans au large des côtes écossaises de 2018 à 2020. Mais contrairement à la série de tests de Microsoft, et aux centres de données commerciaux déployés par Beijing Highlander en Chine, l'entreprise n'utilise pas de récipient sous pression. Au lieu de cela, Subsea Cloud utilise un conteneur d'expédition plus conventionnel, avec une pression égalisée entre l'intérieur et l'extérieur.« En tant qu'ingénieurs sous-marins, nous avons conçu le nôtre pour qu'il soit polyvalent tout en conservant l'intégrité de sa conception. Les nacelles de centre de données fonctionneront aussi bien à faible profondeur qu'à des profondeurs plus importantes. La conception garantit qu'à n'importe quelle profondeur, la pression à l'intérieur du boîtier est égale à la pression à l'extérieur. Nous n'apportons aucune modification pour nous adapter aux différentes profondeurs, car nous n'en avons pas besoin », a déclaré Reynolds au début de cette année. L'équipement qui sera immergé dans les eaux de Port Angeles est baptisé "Jules Verne".Il sera constitué en premier lieu d'un conteneur maritime de six mètres de long, situé à environ neuf mètres sous l'eau et contenant 800 serveurs, avant de passer à 100 modules de ce type. Il sera suivi de deux autres projets. La capacité supplémentaire, si et quand elle est nécessaire, est fournie par l'ajout d'un autre pod. Dans ce déploiement, la liaison entre le pod et la côte est assurée par une connexion de 100 Gb/s. Selon Reynolds, étant donné qu'il s'agit d'un déploiement commercial, Jules Verne sera ouvert à tous les clients ou partenaires potentiels qui pourront venir l'examiner, virtuellement ou non.L'entreprise affirme que le fait de placer ses modules de centre de données sous l'eau peut réduire la consommation d'énergie et les émissions de dioxyde de carbone de 40 %, tout en diminuant la latence en permettant au centre de données d'être situé plus près des zones métropolitaines, dont beaucoup sont situées près de la côte. Toutefois, selon Reynolds, il est également possible de déployer 1 MW de capacité pour un coût inférieur de 90 % à celui nécessaire pour mettre en place et faire fonctionner 1 MW dans une installation terrestre. Cependant, Jules Verne ne sera probablement pas utilisé par de nombreux clients.Subsea Cloud prévoit de l'utiliser principalement pour démontrer la conformité aux organisations et aux organismes de défense qui inspecteront le pod et le site, ce qui pourrait perturber les opérations des clients. « Nous sommes en pourparlers avec deux des hyperscaleurs les plus connus, ce qui fait que nous sommes encore un peu dans l'expectative », a déclaré Reynolds. Mais que se passe-t-il si quelque chose ne va pas, ou si un client veut remplacer ses serveurs ? À ce propos, Subsea Cloud a déclaré que les clients peuvent facilement programmer une maintenance périodique, y compris le remplacement des serveurs.Ensuite, la société indique qu'il faudrait 4 à 16 heures à une équipe pour se rendre sur le site, remonter le(s) pod(s) concerné(s) et remplacer tout équipement. Subsea Cloud a déclaré qu'il prévoyait de colocaliser ses centres de données sur des sites offrant différents types d'infrastructures d'énergie renouvelable et qu'il visait à ce que ses centres de données consomment uniquement de l'énergie renouvelable d'ici 2026. L'entreprise a également déclaré que d'autres déploiements sont prévus dans le golfe du Mexique et en mer du Nord. Un pod appelé Njord01 sera déployé dans le golfe du Mexique.Un autre appelé Mannanan sera déployé dans la mer du Nord. Ceux-ci atteindraient des profondeurs d'environ 213 mètres. Dans un message sur LinkedIn, Reynolds a précisé que Subsea Cloud sera un "locateur sous-marin", essentiellement un fournisseur de colocation, et non un fournisseur de cloud (malgré le nom). « La location d'espace de centre de données est semblable à la location d'un espace de bureau. Nos espaces louables fournissent les connexions réseau de nos locataires, une alimentation électrique stable, des systèmes de refroidissement et de sécurité », a-t-elle déclaré.Sources : Subsea Cloud Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet de Subsea Cloud ?Que pensez-vous des centres de données sous-marins ? Sont-ils l'avenir ?Selon vous, les centres de données sous-marins sont-ils commercialement viable ?