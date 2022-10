Renforcer la collaboration et la connectivité.

Envoyé par Google Envoyé par Google Cloud soutient et collabore depuis longtemps avec les gouvernements dans de nombreuses régions du monde, notamment aux États-Unis, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Japon. Nous avons aidé des agences gouvernementales à moderniser leurs systèmes technologiques de base ; transformé la manière dont ils fournissent des services via des plateformes numériques aux citoyens ; fourni des solutions de sécurité pour aider les agences à se protéger contre les cyberattaques ; fourni des outils de communication, de collaboration et de productivité aux systèmes d'éducation et de santé ; et leur avons permis d'utiliser les données pour améliorer les systèmes financiers et d'autres infrastructures essentielles. Nous avons proposé des produits qui répondent aux besoins uniques du secteur public ; construit une force de vente dédiée, un écosystème de partenaires et une organisation de services ; et travaillé avec des partenaires pour apporter des solutions conjointes au gouvernement et aux établissements d'enseignement.



Aujourd'hui, nous étendons cet engagement aux États-Unis avec la création de Google Public Sector, une nouvelle division de Google qui se concentrera sur l'aide aux institutions du secteur public américain, y compris les gouvernements fédéraux, étatiques et locaux, ainsi que les établissements d'enseignement, à accélérer leur développement numérique.



Cette nouvelle division fonctionnera comme une filiale de Google LLC et se spécialisera dans l'apport des technologies Google Cloud, y compris Google Cloud Platform et Google Workspace, aux clients du secteur public américain. Google Public Sector fournira des produits et une expertise uniques, tels que la plate-forme de données et d'analyse de Google Cloud, des outils d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML), afin que les institutions puissent mieux comprendre leurs données et automatiser les processus de base. Et la division offrira l'infrastructure ouverte hautement évolutive et fiable de Google Cloud, y compris le calcul, le stockage et la mise en réseau, afin que les agences gouvernementales puissent moderniser leurs systèmes d'information hérités et créer de nouvelles applications qui servent les citoyens avec une fiabilité et une évolutivité critiques.



Les experts du secteur public de Google aideront les clients du secteur public américain à utiliser les produits de cybersécurité avancés de Google Cloud pour protéger leurs utilisateurs, leurs applications et leurs données contre les cybermenaces croissantes. Nos experts aideront les agences et les établissements d'enseignement dans leur utilisation de Google Workspace pour permettre une communication et une collaboration sécurisées, et pour attirer de nouveaux employés au gouvernement grâce à l'utilisation de ces outils modernes. Et nous continuerons également d'investir dans la formation des employés du secteur public aux compétences numériques et cloud, et dans l'expansion de l'écosystème florissant de partenaires qui travaillent déjà avec Google Cloud pour créer des solutions qui répondent aux besoins urgents et croissants des organisations du secteur public américain.

L'armée américaine a déployé Google Workspace auprès des nouveaux soldats et des soldats actuels afin de s'assurer que tous les utilisateurs disposent d'une solution de messagerie. Les soldats auront accès à la suite Workspace complète, qui comprend Gmail, Calendar, Drive, Chat, Meet, Docs, Sheets, Slides et Forms.L'armée américaine a confirmé que la plateforme est en ligne pour les soldats qui n'ont pas besoin des capacités de collaboration complètes d'Army365. Pour mémoire, Army 365 est une nouvelle initiative de l'armée américaine visant à améliorer le partage d'informations avec des mesures de cybersécurité supplémentaires. Il s'agit d'une capacité basée sur le cloud pour :Army 365, qui exploite les capacités de Microsoft 365, est supposée offrir à l'armée une capacité durable de collaboration. Le système héberge une gamme de ressources pour inclure la téléconférence vidéo et vocale, le courrier électronique, la messagerie instantanée et l'accès aux lecteurs partagés.Raj Iyer, directeur des systèmes d'information de l'armée américaine, a déclaré :« Je suis ravi d'annoncer que Google Workspace pour l'armée est désormais opérationnel et en ligne. Sous la direction d'Enterprise Cloud Management Agency, nous avons mis en place le premier Google Workspace de niveau d'impact 4 au sein du gouvernement fédéral pour traiter les informations contrôlées non classifiées.« Le processus a commencé plus tôt cette année pour identifier une solution de messagerie alternative pour un groupe sélectionné d'utilisateurs de l'armée qui n'ont pas besoin des capacités de collaboration d'entreprise complètes d'Army365 et pour s'assurer qu'aucun utilisateur de l'armée ne sera laissé sans solution de messagerie lorsque Defense Enterprise Email sera lancé par DISA.« Tous les nouveaux entrants dans l'armée recevront automatiquement un compte Google Workspace avec une nouvelle adresse e-mail qui est @usa.army.mil lorsqu'ils recevront leur carte CAC.« Les utilisateurs d'Army 365 et de Google Workspace pourront se retrouver dans l'annuaire global et s'inviter pour Teams ou Google Meets ».L'armée américaine déclare que les soldats conserveront leur compte Google jusqu'à leur transition complète vers leur première unité après avoir terminé la formation individuelle de base puis la formation avancée. C'est à ce stade que leurs commandants d'unité détermineront s'ils vont continuer d'utiliser un compte Google ou s'ils vont passer à Army365.Army365 exploite les fonctionnalités de Microsoft 365, notamment la vidéoconférence et la conférence vocale, la messagerie électronique, la messagerie instantanée et l'accès aux lecteurs partagés.Darryl Peek, responsable des partenariats stratégiques fédéraux chez Google, a assuré qu'il est « enthousiasmé par le partenariat de Google Cloud avec l'armée américaine ».Google Workspace remplacera la Defense Enterprise Email (DEE) par tous les utilisateurs restants sur la plateforme précédente dont la transition est prévue dans les prochains jours.En juin, nous avons annoncé la création de Google Public Sector, une nouvelle division de Google visant à aider les entités du secteur public américain, y compris les gouvernements fédéraux, étatiques et locaux, ainsi que les établissements d'enseignement, à accélérer leurs transformations numériques. Nous sommes convaincus que Google Public Sector et notre écosystème de partenaires industriels joueront un rôle important dans l'application de la technologie cloud pour résoudre les problèmes complexes de notre pays.Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer l'un de nos premiers grands partenariats suite au lancement de cette nouvelle filiale, car Google Public Sector fournira Google Workspace à 250 000 personnes travaillant pour le compte de l'armée américaine. Le gouvernement a demandé plus de choix dans les fournisseurs de cloud qui peuvent soutenir ses missions, et Google Workspace équipera les militaires d'aujourd'hui avec une suite d'outils de collaboration de premier plan pour faire leur travail.Dans l'armée, le personnel doit souvent travailler dans des endroits éloignés, dans des environnements difficiles, avec une collaboration transparente clé de leur succès. Google Workspace a été conçu avec ces défis à l'esprit et peut être déployé rapidement dans un ensemble varié de conditions de travail, de lieux, d'emplois et de niveaux de compétence. Et plus de trois milliards d'utilisateurs font déjà confiance à Google Workspace, ce qui signifie qu'il s'agit d'outils familiers qui nécessitent peu de formation ou de temps de préparation prolongé pour le personnel de l'armée, ce qui aide les soldats et les employés à communiquer mieux et de manière plus sécurisée que jamais.En collaboration avec Accenture Federal Services dans le cadre du contrat Army Cloud Account Management Optimization et notre partenaire de mise en œuvre SADA, nous sommes ravis d'aider l'armée à déployer une solution de collaboration axée sur le cloud, améliorant les technologies plus traditionnelles avec une sécurité et une polyvalence inégalées. SADA supervisera également la gestion du changement et la formation des 250 000 utilisateurs et des services gérés en cours pour l'environnement d'espace de travail de l'armée. Google Workspace n'est pas seulement "né dans le cloud" avec une architecture sécurisée dès la conception, mais offre également une voie claire vers les futures fonctionnalités et innovations.L'une des principales raisons pour lesquelles nous sommes en mesure de servir l'armée américaine est que Google Workspace a récemment reçu une autorisation de niveau d'impact 4 du DoD. IL4 est une désignation de sécurité du DoD liée à la gestion sécurisée des informations contrôlées non classifiées (CUI). Cela signifie que les responsables gouvernementaux et autres peuvent utiliser Google Workspace avec plus de confiance et de facilité que jamais.Avec Google Public Sector, nous nous engageons à renforcer nos relations avec l'armée américaine et avec d'autres agences du secteur public. En fait, nous avons récemment annoncé un partenariat avec Acclima pour fournir à l'État de New York une surveillance hyperlocale de la qualité de l'air et une alliance avec l'Arizona State University pour fournir une technologie d'apprentissage en ligne immersive de la maternelle à des apprenants aux États-Unis et dans le monde entier.Ce n'est que le début. Google Public Sector se consacre à aider les clients du secteur public américain à devenir des experts des produits de cybersécurité avancés de Google Cloud, en protégeant les personnes, les données et les applications contre les cybermenaces de plus en plus envahissantes et difficiles. Nous avons de nombreux programmes de formation et de certification pour les employés du secteur public et nos partenaires dans les compétences numériques et cloud, et nous continuons à élargir notre écosystème de partenaires capables de créer de nouvelles solutions pour mieux servir les organisations du secteur public américain.Offrir les meilleurs services publics possibles signifie rendre la vie meilleure et le travail plus épanouissant pour des millions de personnes, à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement. Nous sommes ravis de ce que nous accomplissons chez Google Public Sector, en particulier avec le partenariat d'aujourd'hui avec l'armée américaine, et nous sommes impatients d'annoncer encore plus de grands développements à l'avenir.Par le passé, lorsque Google a accepté des contrats avec l'armée, cela a provoqué une vive réaction de la part de ses employés, provoquant des protestations.En septembre, des centaines d'employés de Google se sont rassemblés près des bureaux de l'entreprise à San Francisco pour protester contre un contrat cloud avec le gouvernement israélien. Ceux qui s'opposent à l'accord de Google avec le gouvernement israélien ont déclaré que l'armée israélienne pourrait utiliser la technologie pour étendre sa surveillance des Palestiniens.Les employés de Google à New York et en Caroline du Nord ont également fait de même en montrant leur opposition au projet Nimbus.Des documents publiés par The Intercept montrent que le contrat inclut une technologie d'intelligence artificielle telle que la reconnaissance faciale, l'analyse vidéo et l'analyse des sentiments.C'est dans ce contexte que Google a annoncé en juin la création d'une nouvelle filiale : Google Public Sector :Source : Google Cloud Quelle lecture faites-vous de ce contrat avec l'armée ?Étant donné que Google Workspace est octroyé à des militaires qui n'auront pas accès à des informations sensibles et qu'il est indiqué qu'ils pourront passer au niveau système une fois qu'ils auront maîtrisé les formations de base et avancée, peut-on supposé qu'il s'agisse plus d'un contrat de formation qu'autre chose ?D'une manière plus générale, que pensez-vous des contrats de Google avec l'armée ? Comprenez-vous les revendications de certains employés chez Google ? Dans quelle mesure ?Quelle serait, selon vous, la limite dans les contrats entre une entreprise technologique et le ministère de la défense d'un pays ?