L'événement a débuté avec Thomas Kurian, directeur général du Cloud, qui a jeté un regard sur tous les changements transformationnels qui ont eu lieu avec le Cloud. Il a ajouté que l'IA et les données ont beaucoup évolué et qu'il est important de maintenir un réseau connecté.Au cours des 6 premiers mois de 2022, Google a sorti près de 1300 nouveaux produits. L'entreprise entend garder un œil sur l'aide apportée au cadre d'optimisation des charges de travail, car près de 70 % des principales licornes au niveau mondial utilisent Google Cloud pour leurs performances.Les plans de Google Cloud comprennent un cadre actualisé qui peut aider les organisations à mieux comprendre les données et à exploiter les activités principales. Un autre cloud pour aider à moderniser les systèmes de données hérités et un cloud de confiance, qui se concentrera sur la protection des utilisateurs en réponse à l'augmentation des cyberattaques.Le cloud a également abordé les concepts de métavers et de web 3 lors de l'événement. Le concepteur de la structure du métavers de Google, Project Starline, peut facilement reproduire une personne en trois dimensions qui apparaîtra comme si elle était présente dans cette zone particulière.Pour l'instant, il ne s'agit que d'idées et elles n'ont pas encore été publiées. Ainsi, lorsque la phase de test à venir sera terminée, les membres du partenariat y auront également accès. La société souhaite également visualiser comment le projet Starline pourra aider les utilisateurs à établir des connexions solides, quel que soit le pays.Un partenariat a été conclu entre Google et Coinbase, une bourse de crypto-monnaies qui a choisi Google pour construire un système d'échange plus moderne. Ce partenariat aidera Web 3 à se développer en rendant les choses plus conviviales et en permettant aux utilisateurs de profiter des services du cloud pendant que Web 3 s'efforce de rendre sa plateforme plus innovante.Source : Google Cloud Next 2022 Que pensez-vous du projet Starline de Google Cloud ?