Dans un monde technologique évoluant très rapidement, il est important pour les professionnels et ceux de l'IT en particulier de suivre le rythme en actualisant régulièrement leurs compétences par le moyen de formations appropriées.Se positionnant comme l'un des plus grands groupes de formation dans le monde (dédié IT et méthodes), Global Knowledge offre plus de 3000 formations pour aider les organisations à travers le monde à développer les compétences de leurs collaborateurs et partager les meilleures pratiques. Précisons que le groupe travaille avec des partenaires technologiques comme AWS, Cisco, IBM, Microsoft et VMware qui l'ont choisi pour assurer des formations et certifications sur leurs technologies. C'est donc l'une des entreprises les plus recommandées pour se former aux technologies de ces sociétés.Global Knowledge propose notamment de nombreux contenus sur le cloud AWS. Si certains permettent de se préparer aux certifications officielles du géant du cloud, d'autres visent simplement à aider les professionnels à découvrir ou prendre en main AWS.Dans le cadre de ses journées de formation en ligne gratuites, le 29 novembre prochain, le groupe de formations IT organise deux sessions de présentation sur la sécurité du Cloud AWS :- Matin : de 9h30 à 11h00, heure de Paris- Après-midi : de 14h00 à 15h30, heure de ParisQue vous vouliez migrer vers le cloud AWS ou que vous ayez déjà une charge de travail exécutée sur AWS, garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de vos systèmes et données est une priorité. Alors, si vous souhaitez savoir comment définir et mettre en oeuvre une approche permettant de satisfaire à vos exigences en matière de sécurité, ces présentations pourront vous aider.Participez gratuitement à l'une des présentations de Global Knowledge pour acquérir une vue d'ensemble des bonnes pratiques, fonctionnalités et services que vous pouvez utiliser pour améliorer la sécurité de votre Cloud AWS.En 90 minutes, l'instructeur vous présentera les nombreux services AWS que vous pouvez utiliser pour améliorer votre sécurité actuelle. Il couvrira également les différents principes de conception qui vous aideront à définir votre approche de la sécurité dans le cloud AWS, et fournira des informations sur les ressources que vous pouvez utiliser pour approfondir vos connaissances en matière de sécurité sur AWS. Les participants sont invités à préparer leurs questions qu'ils pourront poser à l'expert de Global Knowledge pendant la présentation ou en fin de session.Ces présentations sont animées en français par un expert certifié AWS. Si elles sont gratuites, le nombre de places est limité. Il est donc nécessaire de s'inscrire dès maintenant pour réserver sa place. Les sessions étant délivrées à distance, les liens vous seront communiqués lors de votre inscription.