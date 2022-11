OVH propose le stockage sur bande froide

Annonce conjointe de la BEI et d'OVHcloud

Accélération de sa trajectoire R&D et son modèle industriel : développement de solutions haute densité, déploiement de nouvelles générations de baies de serveurs, modernisation de ses espaces de production.

Développement de projets logiciels : extension du portefeuille produit, à commencer par son offre de stockage, les solutions de sécurisation et l’intégration de nouvelles briques technologiques.

Soutien de sa politique de brevets : titulaire de 137 familles de brevets dans différents domaines, OVHcloud porte l’objectif d’accélérer cette dynamique afin de consolider sa position unique d’acteur innovant.

Utiliser 100 % d’énergies bas carbone d’ici 2025, limitant l’utilisation d’énergies hautement carbonées en se basant sur les énergies renouvelables et autres sources d’énergie bas carbone,

Contribuer au Net Zéro planétaire (scopes 1 et 2) à horizon 2025, avec les scopes 1 et 2 représentant pratiquement 40 % de l’empreinte carbone d’OVHcloud,

Contribuer au Net Zéro planétaire à l’horizon 2030 sur tous les scopes, avec le scope 3 s’appliquant principalement à la fabrication de composants,

Zéro déchet en décharge depuis les centres de production à scope géographique constant d’ici 2025.

Selon la BEI, qui se décrit comme le « bras prêteur de l'Union européenne », la facilité de crédit de 200 millions d'euros démontre la volonté de la banque de soutenir activement les acteurs européens du numérique et s'inscrit dans les priorités de l'UE en matière d'autonomie stratégique dans le domaine des nouvelles technologies.Pour mémoire, la facilité de crédit est un instrument de politique monétaire au sein des facilités permanentes et permet aux entités d'obtenir des liquidités des banques centrales nationales du jour au lendemain, à un taux d'intérêt prédéterminé, contre des actifs garantis. Celui-ci est destiné à permettre aux entités de la zone euro de répondre ainsi à des besoins temporaires de liquidité.OVHcloud est l'un des plus grands opérateurs de cloud en Europe et le financement de son expansion serait le premier exemple de financement de la BEI pour une société de cloud. La BEI est la banque d'investissement de l'Union européenne et appartient aux États membres de l'UE.La société a indiqué son intention d'accélérer ses déploiements à l'international avec l'ouverture de 15 nouveaux centres de données d'ici fin 2024 afin d'adresser de nouveaux marchés et de nouvelles géographies. Dans cette optique, 10 des 15 nouveaux sites ouvriront en Europe au cours des 24 prochains mois.L'investissement intervient alors qu'OVHcloud se lance dans une expansion mondiale, y compris une installation de remplacement pour son centre de données de Strasbourg qui a brûlé en 2021.La mission de la BEI est de soutenir l'environnement et les projets d'infrastructure, et elle a joué un rôle de premier plan lors de la pandémie de Covid-19 et du krach financier de 2008. Elle a été fondée en 1958, au début de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne. En 2021, elle a émis 95 milliards d'euros de prêts.Il s'agit du premier investissement de la BEI sur le marché du cloud, et l'annonce explique qu'elle « démontre l'engagement de la BEI à soutenir activement les acteurs numériques européens, et à renforcer « l'autonomie stratégique de l'Europe dans les nouvelles infrastructures technologiques ».Il est également en ligne avec les objectifs climatiques européens, puisque OVHcloud s'est engagé à rendre ses centres de données climatiquement neutres d'ici 2030, dans le cadre du Climate Neutral Data Center Pact.Cela revient à être net zéro dans les Scopes 1 et 2 (émissions directement d'OVHcloud et sa consommation d'énergie) d'ici 2025, et d'inclure le Scope 3 (ses émissions indirectes) d'ici 2030. OVHcloud affirme que le Scope 3 représente 60 % de son empreinte carbone. , principalement de la fabrication de composants.De son côté, OVHcloud a annoncé des plans de croissance mondiale, qui comprendront 15 nouveaux centres de données ouverts d'ici fin 2024. Dix de ces 15 nouveaux sites ouvriront en Europe.Dans le cadre de sa volonté de proposer une alternative européenne au cloud, OVHcloud met en place un service de stockage longue durée, similaire à Amazon Glacier ou Google Nearline. Le stockage Cold Archive d'OVHcloud sera basé sur des lecteurs de bande IBM. Le service utilise les bandes 3592-60F d'IBM qui contiennent 20 To par cartouche et alimentent les données à 400 Mo/sec. Il est livré avec une API S3 pour faciliter la comparaison avec Glacier.Le service sera entièrement exploité en France, à partir de quatre centres de données distincts distants d'au moins 100 km, et est conçu pour satisfaire la souveraineté européenne des données. Le projet implique également le spécialiste français de la migration de données Atempo. Le service sera officiellement lancé le 6 décembre à Paris.Ces derniers mois, OVHcloud a présenté un nouveau système de refroidissement, qui combine la circulation d'eau avec un refroidissement par immersion qui utilise des diélectriques. la société affirme que ses centres de données fonctionnent à des rendements très élevés, avec des PUE entre 1,1 et 1,3, et une consommation d'eau de 260 ml/kWh, une donnée qui peut être comparée à un objectif de 400 ml/kWh par le Climate Neutral Data Center Pact.La société a également soutenu sa prétention d'être un champion européen, en déposant une plainte antitrust contre Microsoft en Europe, affirmant que les licences de Microsoft pour les produits basés sur le cloud tels que la suite de productivité Office favorisent indûment le propre cloud Azure de Microsoft, car les logiciels Microsoft fonctionnent mieux et est disponible moins cher sur Azure que les autres clouds.En octobre, la société a annoncé que ses prix augmenteraient de 10 % en 2023, invoquant l'inflation et l'augmentation des coûts de l'énergie en raison de l'invasion russe de l'Ukraine.Cette semaine, OVHcloud a également annoncé qu'il donnerait un peu en retour : ses serveurs dédiés bare-metal disponibles à moitié prix le Black Friday, mais aussi des réductions sur le cloud public et les plans d'hébergement.L'entreprise a toujours un nuage à l'horizon : elle n'a pas encore réglé une demande d'indemnisation en recours collectif de plus de 140 clients qui ont perdu des données dans l'incendie désastreux du centre de données en 2021, qui a détruit son centre de données SBG2 à Strasbourg.Bien qu'initialement elle a promis une explication rapide des causes de l'incendie, OVHcloud a déclaré plus tard qu'il publierait l'explication en 2022, après que les autorités aient fourni leurs rapports.Une enquête ultérieure a révélé que l'installation ne disposait ni d'un système d'extinction automatique ni d'un mécanisme de coupure électrique. OVHcloud semble avoir pris plus de précautions avec la nouvelle installation.Ce premier financement au profit d’un pure player du cloud, d’un montant maximum de 200 millions d’euros par la Banque européenne d’investissement (BEI) a pour vocation d’accompagner le Groupe dans son expansion en Europe, où il se positionne comme le promoteur d’un écosystème cloud ouvert, réversible, transparent et fédérateur tout en promouvant la pleine et entière souveraineté des données des utilisateurs. Dans un marché en plein essor, OVHcloud entend accélérer ses déploiements à l’international avec l’ouverture de 15 nouveaux datacenters d’ici la fin 2024 pour adresser de nouveaux marchés et de nouvelles géographies tout en démontrant ses avancées en termes de développement durable. 10 de ces 15 nouveaux sites ouvriront leurs portes sur le territoire européen dans les 24 prochains mois.Cette marque de soutien contribue ainsi activement aux efforts entrepris par les décideurs publics européens afin de renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe dans ses infrastructures numériques, et tout particulièrement dans les activités clés de la Recherche et Développement, mais aussi de la production, sur un marché qui pourrait excéder celui des télécoms à l’horizon 2027.« Qu’elle soit logicielle ou matérielle, l’innovation est au cœur de l’ADN de notre entreprise, et guide chacune de nos actions dans une démarche durable, ouverte et transparente », commente Michel Paulin, Directeur Général d’OVHcloud. « Ce financement complémentaire apporté par la BEI vient contribuer à la feuille de route stratégique de notre Groupe et nous permettra de porter plus vite, plus haut et plus fort les couleurs d’un cloud respectueux de nos valeurs européennes. »« Le cloud est la brique essentielle à la digitalisation de tous les pans de notre vie économique et sociale », déclare Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. « En contribuant au financement des acteurs les plus innovants sur le territoire européen, la BEI s’inscrit dans la droite ligne des priorités politiques européennes : accroître notre compétitivité et encourager notre souveraineté technologique. Ce prêt de 200 millions d’euros au leader européen du secteur est un signal fort envoyé par l’Europe afin de placer nos expertises numériques au service de notre autonomie stratégique. »Au cours des 12 derniers mois, OVHcloud a considérablement élargi son portefeuille de solutions IaaS et PaaS et confirme ainsi son leadership incontesté sur le marché d’un cloud de confiance et durable. L’accélération de sa trajectoire de croissance allant de pair avec l’implémentation de nouvelles offres capables de répondre aux défis technologiques les plus exigeants, le Groupe prévoit de porter encore plus loin ses capacités techniques dans les domaines de l’intelligence artificielle, des bases de données, des mécanismes de sécurité ou encore des calculs de haute intensité.Les nouvelles ressources disponibles dans le cadre de cette opération de financement viendront notamment accroître les capacités d’OVHcloud dans les domaines suivants :Fort de son positionnement pionnier au service d’un cloud durable, OVHcloud entend mobiliser ces financements complémentaires pour perfectionner et innover dans les systèmes de refroidissement et plus particulièrement sur les systèmes adiabatiques et de nouveaux mécanismes en phase avec ses innovations industrielles.Grâce à son modèle industriel entièrement intégré, le Groupe entend mettre à profit son expertise de plus de 20 ans dans le domaine des systèmes de refroidissement par eau des serveurs afin de réduire son impact environnemental. Atteignant aujourd’hui les meilleurs ratios de l’industrie en termes d’efficience énergétique (PUE entre 1,1 et 1,3 contre une moyenne de 1,57 dans l’industrie) et de consommation d’eau (WUE moyen de 0,26 l/kWh contre une moyenne de 1,8 dans l’industrie) OVHcloud est idéalement positionné pour porter des engagements forts :La BEI finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'Union européenne pami lesquels l’innovation à laquelle elle a consacré plus de trois milliards d’investissements en 2021. Depuis 2019, la BEI accélère sa transformation en banque du climat en s’engageant à consacrer à partir de 2025 au moins 50% de ses financements à des investissements contribuant à la lutte contre le changement climatique et l’atténuation de ses effets. Elle a déjà largement atteint cet objectif en France, où elle a consacré deux tiers de ses 9,2 milliards d’euros d’investissements à des projets dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique des bâtiments ou encore le développement des mobilités durables.Sources : BEI Que pensez-vous de cet investissement ? Un pas de plus vers un cloud européen souverain ? Dans quelle mesure ?