Parmi ceux qui ont vu les coûts augmenter, la majorité a vu une augmentation de jusqu'à 25 % des dépenses par rapport à l'année précédente, et un groupe important (10 %) a vu une augmentation de plus de 50 %. Cette situation résulte en partie d'une adoption accrue, 57 % des personnes interrogées ayant constaté une augmentation du nombre de clusters Kubernetes dans leur organisation au cours de l'année écoulée.Le nombre de développeurs qui utilisent un des "trois grands" AWS, Azure ou Google Cloud comme principal fournisseur de cloud est passé de 68 % en 2021 à 72 % en 2022. Cette évolution reflète en partie la généralisation de la technologie du cloud et le rôle crucial de Kubernetes pour les entreprises en 2022, qui les aide à accroître rapidement leurs opérations et à se connecter avec des organisations du monde entier. Cela signifie également que la hausse des prix pratiqués par les fournisseurs de cloud hyperscale a un impact significatif sur les résultats des utilisateurs.", explique Mark Boost, PDG de Civo. "Source : CivoQue pensez-vous de Kubernetes ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?