Les pressions inflationnistes ont conduit à un réexamen des modèles d'adoption du cloud et au désir d'accéder à des coûts plus prévisibles et plus stables, ainsi qu'à un plus grand choix de modèles de tarification. Le cloud hybride est considéré comme une option viable à long terme, et potentiellement plus flexible, qui combine les meilleurs aspects du cloud public et privé.Le secteur de la santé est celui qui a le plus adopté le cloud hybride au cours des 12 derniers mois, avec 19 % d'entreprises supplémentaires ayant adopté cette stratégie. En revanche, les entreprises de vente au détail en ligne sont les plus susceptibles de réduire leurs investissements dans le cloud public au cours de l'année 2023.Paul Bryce, directeur général de Node4, déclare : "L'étude suggère également qu'au cours des 12 derniers mois, les entreprises de taille moyenne ont redéfini les priorités d'une série d'autres plans d'investissement informatique pour faire face aux défis posés par l'augmentation du coût des affaires et l'adaptation au travail hybride à long terme. Par exemple, l'année dernière, les personnes interrogées ont déclaré que la fourniture d'un accès à des outils et des services supplémentaires était leur principal moteur d'investissement dans l'infrastructure informatique, mais cette année, la productivité et la sécurité sont à égalité en première place.Les résultats montrent également que les entreprises sont conscientes qu'une main-d'œuvre hybride représentera un défi encore plus grand en matière de sécurité cette année. Ainsi, les vulnérabilités résultant de la rapidité avec laquelle le travail à distance a été introduit pendant la pandémie doivent maintenant être traitées comme une priorité essentielle.", ajoute Bryce. "Source : Node4 Que pensez-vous de cette hausse de l'adoption du cloud hybride par les entreprises de taille moyenne ?Pensez-vous que cette hausse se poursuivra pour l'année 2023 malgré l'inflation ?