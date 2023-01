Développement

Les défis sont nombreux aujourd'hui si vous travaillez dans la tech. Vous devez rester à la page des dernières technologies, mais innover sans céder aux effets de mode. Adopter les préceptes du cloud native, coder plus efficacement, automatiser, sécuriser ses applications, gérer intelligemment ses données et réduire le coût énergétique de son infrastructure, etc. Voici entre autres les défis auxquels vous serez confrontés.Pour vous aider à ces relever, OVHcloud lance le Very Tech Trip, une convention pour les aventuriers de la tech. Découvrir comment font les autres, échanger les best practices et vous donner des idées, c’est l’aventure collective que le Very Tech Trip vous propose de vivre leà laL’évènement #VeryTechTrip a pour ambition d’embarquer environ 1 000 participants dans une expérience qui mêlera différents formats : keynotes d’introduction et de clôture, conférences thématiques, ainsi que des labs collaboratifs et des démos techniques, sans oublier le salon des exposants.Après deux années marquées par le distanciel, le plaisir de se retrouver physiquement est bien sûr de la partie. Gratuit et sur inscription, ce #VeryTechTrip s’adresse à tous les aventuriers de la tech, à ceux qui mettent les mains dans le code, les données ou les infras : sysadmins, développeurs, DevOps, SRE (site reliability engineer), data scientists, cloud architects, étudiants en informatique… Un évènement entre pairs, dans un lieu symbolique dédié à la science. Et un dress code peu contraignant : que vous soyez adepte du tee-shirt à message et du short en hiver, vous pourrez entrer quand même.Votre excursion pourra se préparer en amont, en choisissant parmi la centaine de sessions proposées autour des 9 thématiques suivantes :#VeryTechTrip est un évènement gratuit. Vous n'avez qu'à vous inscrire pour réserver votre place.