« Nous l'avons sous-estimé », a expliqué Steven Kiernan, vice-président de Canalys. « Les places de marché cloud accélèrent à une vitesse si vertigineuse que nous avons doublé nos prévisions pré-pandémiques. C'est environ 2 fois nos prévisions précédentes ».Une place de marché cloud est un type de place de marché d'applications. Il est synonyme de marché SaaS. Sur une place de marché cloud, les clients peuvent accéder à une vitrine en ligne pour rechercher, acheter et gérer des applications basées sur le cloud. Les places de marché cloud peuvent offrir divers degrés de fonctionnalité, allant de simples listes où les clients peuvent comparer les produits SaaS et être référés à un fournisseur pour finaliser leurs achats, à une expérience de commerce numérique complète qui permet aux clients d'acheter et de fournir immédiatement des logiciels.Selon Gartner, les entreprises clientes de toutes tailles achètent plus de la moitié de leurs services sur des places de marché cloud, ce qui en fait la pierre angulaire d'une stratégie de mise sur le marché réussie pour les fournisseurs qui cherchent à vendre du SaaS.Canalys a déclaré que les places de marché du cloud ne sont désormais plus une tendance semblant lointaine, une accélération des conversions des entreprises a été observée durant la pandémie. Il s'agit désormais de conversations stratégiques et exploitables sur les voies d'accès au marché avec des milliers de fournisseurs de logiciels et de matériel et de partenaires de services : « Les places de marché du cloud s'accélèrent en tant que voie d'accès au marché pour la technologie, menés par des fournisseurs de cloud à grande échelle tels qu'Alibaba, Amazon Web Services, Microsoft, Google et Salesforce, qui injectent des milliards de dollars de développement dans le secteur », note Canalys.Il faut dire que, dans son dernier rapport sur le deuxième trimestre de son année fiscale 2023, Microsoft a fait mieux que les prévisions des analystes côté Cloud. Les revenus du cloud de Microsoft ont une grande influence sur les bénéfices de ce trimestre, avec des revenus globaux du cloud intelligent en hausse de 18 % d'une année sur l'autre. Les revenus des produits serveur et des services cloud ont augmenté de 20 %, et les revenus d'Azure et d'autres services cloud ont augmenté de 31 %.« La prochaine grande vague informatique est en train de naître, alors que Microsoft Cloud transforme les modèles d'IA les plus avancés au monde en une nouvelle plateforme informatique », a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft dans un communiqué. « Nous nous engageons à aider nos clients à utiliser nos plateformes et nos outils pour faire plus avec moins aujourd'hui et innover pour l'avenir dans la nouvelle ère de l'IA ».« À eux seuls, les revenus d'Azure ML ont augmenté de plus de 100 % pendant cinq trimestres consécutifs », a déclaré Nadella lors d'un appel aux investisseurs sur les résultats. Microsoft n'a pas divulgué tous les détails d'OpenAI, mais des rumeurs suggèrent qu'il pourrait recevoir 75% des bénéfices d'OpenAI jusqu'à ce qu'il sécurise son retour sur investissement et une participation de 49% dans l'entreprise.De plus, Microsoft a annoncé un nouvel investissement de plusieurs milliards de dollars dans OpenAI, le créateur de ChatGPT. « Nous avons formé notre partenariat avec OpenAI autour d'une ambition commune de faire progresser de manière responsable la recherche de pointe en intelligence artificielle et de la démocratiser en tant que nouvelle plateforme technologique », a déclaré le PDG de Microsoft.En outre, Microsoft a récemment lancé Azure OpenAI dans le but de permettre aux entreprises du monde entier d'accéder à des outils tels que ChatGPT dans les courriels, les diaporamas et les feuilles de calcul sur le lieu de travail.« Avec le service Azure OpenAI désormais disponible de manière générale, davantage d'entreprises peuvent demander à accéder aux modèles d'IA les plus avancés au monde », explique Microsoft. S'exprimant lors d'un panel du Wall Street Journal (WSJ) au Forum économique mondial (FEM) de Davos, en Suisse, la semaine dernière, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que l'entreprise prévoyait bientôt de commercialiser largement des outils d'IA dans l'ensemble de ses produits. « Chaque produit de Microsoft aura certaines des mêmes capacités d'IA pour transformer complètement le produit », a déclaré Nadella.« Les places de marché ont augmenté davantage au cours des trois premiers mois de la pandémie qu'au cours de la décennie précédente et n'ont cessé de croître », a noté Jay McBain, analyste en chef de Canalys. Certains éditeurs de logiciels actifs sur les places de marché, en particulier les éditeurs de cybersécurité, annoncent publiquement une croissance annuelle pouvant atteindre 600% via ce canal, selon McBain.Les places de marché cloud hyperscaler d'Amazon Web Services (AWS), Microsoft et Google Cloud mènent cette dynamique.Les hyperscalers signalent désormais des engagements clients de plusieurs milliards de dollars via des crédits de consommation de cloud d'entreprise. Les grandes places de marché cloud ont réduit les frais de plus de 20% à 3%, permettant aux fournisseurs de financer des offres multi-partenaires dans le cadre de la transaction, a ajouté Canalys.De plus, plusieurs participants au marché du cloud, en particulier les ISV de cybersécurité, signalent publiquement jusqu'à 600 % de croissance d'une année sur l'autre via ce canal.L'analyste a également fait référence à une « histoire phare ». La société de services, Tackle.io, fournit des services clés en main pour aider les fournisseurs à être répertoriés et à améliorer leurs performances sur les places de marché du cloud. Tackle vient de grimper au numéro 17 sur la liste Fast 500 de Deloitte cette année avec une croissance de 7 977% sur trois ans.« La seule question maintenant est de savoir si Canalys sous-estime le chiffre de croissance composé de 84 % à l'avenir ? » se demanda Kiernan.« D'ici 2025, Canalys prévoit prudemment que près d'un tiers des achats sur le marché seront effectués via des partenaires de distribution pour le compte de leurs clients finaux », a déclaré Alastair Edwards, analyste en chef de Canalys.« L'essor de cette voie d'accès au marché représente une menace à la fois pour les revendeurs et pour la distribution à deux niveaux. Mais à mesure que des technologies plus complexes sont consommées via les places de marché, les clients finaux se tournent également vers des partenaires de confiance pour les aider à découvrir, se procurer et gérer les achats sur les places de marché. Les hyperscalers reconnaissent de plus en plus la valeur des partenaires de distribution, leur permettant de créer des offres de fournisseurs personnalisées pour les clients finaux et de soutenir le flux des marges de distribution sur leurs places de marché. En conséquence, les places de marché cloud des hyperscalers deviennent une force croissante dans la distribution informatique mondiale. »Cependant, Sean Remnant, directeur de la stratégie chez le distributeur Ignition Technology, affirme que la distribution diffère des marchés en ligne lorsqu'il s'agit d'ajouter de la valeur. « La place de marché ne gère pas les programmes partenaires », a-t-il déclaré. La place de marché ne fait pas d'habilitation des partenaires. La place de marché ne fait pas de préventes. Il y a une tonne de choses que le canal et la distribution fournissent que la place de marché ne fait pas. Cela facilitera la transaction, mais cela n'ajoutera pas cette valeur supplémentaire. Et c'est finalement là que chacun peut garder sa marge. Mais les gens apprennent encore à l'adopter.Source : Canalys