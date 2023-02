Malgré la guerre en Ukraine, l'inflation, les coupes budgétaires dans l'informatique et les licenciements annoncés par les plus grandes entreprises technologiques, International Data Corporation (IDC) estime que le marché de l'intelligence artificielle (IA), y compris les logiciels, le matériel et les services, affichera un taux de croissance annuel composé (compound annual growth rate : CAGR) de 25,5 % sur la période 2022-2026 pour atteindre 191 milliards de dollars en 2026. Ces données ont été publiées dans la dernière mise à jour de l'IDC Worldwide Semiannual Artificial Intelligence Tracker. IDC prévoit que la croissance sera principalement tirée par les logiciels centrés sur l'IA ( CAGR 32,4 %), tandis que la croissance sera nettement plus faible dans les services d'IA (CAGR 27,2 %), les logiciels non centrés sur l'IA (CAGR 16,7 %) et le matériel d'IA (CAGR 15,2 %).« Les cinq prochaines années représenteront une période cruciale dans l'adoption commerciale des logiciels d'IA, car de nombreuses entreprises et administrations investissent désormais davantage pour rendre leurs processus plus agiles, efficaces et résilients », explique Martin Nuska, directeur de recherche senior chez IDC. De nombreux modèles d'IA innovants, tels que les modèles de langage basés sur l'apprentissage profond, les réseaux adversatifs génératifs ou divers modèles pour les jumeaux numériques, ont le potentiel de générer une valeur commerciale importante.En raison de l'inflation, de la récession et des pénuries de main-d'œuvre, les investissements dans l'infrastructure d'IA seront plus durement touchés que ceux dans le matériel plus général, car l'infrastructure d'IA a un prix élevé. IDC prévoit que le marché des serveurs/stockages d'IA en Europe affichera une croissance lente mais régulière au cours de la période de refonte.Le marché des services d'IA a démontré sa résilience pendant la pandémie, et IDC s'attend à ce que la demande de solutions d'IA de la part des fournisseurs de services professionnels continue de croître, car des domaines tels que la vision par ordinateur, le traitement du langage naturel et l'automatisation des processus par l'IA peuvent aider les entreprises à faire face à l'inflation des prix, aux pénuries de main-d'œuvre et à la nécessité de rester compétitives.« L'Europe est confrontée à une récession potentielle, tandis que le marché du travail est marqué par des forces contradictoires - une pénurie de travailleurs qualifiés dans certains domaines technologiques d'une part, tandis que d'autre part, même les plus grandes entreprises technologiques comme Amazon, Google et Microsoft licencient des dizaines de milliers de travailleurs. Nous nous attendons à ce que le marché de l'IA continue néanmoins à enregistrer de fortes performances, en raison du potentiel de cette technologie en matière d'optimisation des coûts à long terme et en tant que solution possible au déficit de compétences », explique Nuska d'IDC.Le Worldwide Semiannual Artificial Intelligence Tracker ® d'IDC est un outil de données mondial complet qui détaille la part des fournisseurs et les informations prévisionnelles sur tous les principaux marchés et zones géographiques de l'intelligence artificielle (IA). Cela inclut le stockage, les serveurs, les logiciels et les services entourant le déploiement de solutions d'IA. Le tracker est construit sur la base solide de la méthodologie de modélisation des produits et des marchés des fournisseurs d'IDC, associée à son vaste réseau d'expertise mondiale et locale à travers le monde, garantissant que la concurrence et les opportunités du marché sont représentées fidèlement à la réalité.Source : IDCQue pensez-vous des chiffres de ce rapport ? Les trouvez-vous pertinents ?