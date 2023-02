Introduction à Google Cloud

Machines virtuelles et options de calculs

Stockage dans le Cloud

Securité

Opérations

Containers

Big Data & Machine Learning

Le cloud est l'un des plus grands accélérateurs de la transformation numérique que l'on connait aujourd'hui, en favorisant notamment les innovations dans de nombreux domaines technologiques, y compris l'intelligence artificielle.Ses avantages sont de plus en plus clairs : une migration facilitée, une scalabilité des ressources infinie, une maîtrise des coûts... le Cloud permet aux DSI de se concentrer sur ce qui a le plus de valeur : répondre aux demandes du métier et ne plus se soucier des problématiques techniques.Dans un tel contexte, disposer de compétences en cloud computing s'impose à tous les professionnels de l'informatique et domaines connexes. Les fournisseurs dans le domaine ne manquent pas non plus : AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, pour ne citer que les plus grands.Cela dit, la société SFEIR de conseil en stratégie numérique et en développement d'innovations technologiques organise une journée de découverte gratuite des produits Google Cloud. Le rendez-vous est pris pour le, dans les locaux Google Cloud, 8 rue de Londres (Paris 9).Durant cette journée découverte gratuite, vous pourrez découvrir un large panel de produits Google Cloud. Tous les modules seront présentés par des Sfeiriens certifiés sur Google Cloud :Google Cloud propose une gamme complète de produits et services conformes aux exigences du marché. Cette journée vous permettra de découvrir toute la valeur de Google Cloud, à travers des cas d'usage concrets présentés par des clients, sur la partie Infrastructure et Data.Si vous souhaitez découvrir les produits Google Cloud, réservez donc votre place pour participer à la journée de découverte gratuite. Un déjeuner et des collations sont offerts par SFEIR.