Lonestar a dévoilé son projet visant à lancer une série de centre de données sur la surface lunaire l'année dernière. L'entreprise a expliqué qu'elle souhaite stocker des données dans des centres de données situés à l'intérieur des tubes de lave creux soupçonnés de tapisser la surface de la Lune. Selon elle, l'idée est d'aider les futures missions lunaires et, potentiellement, de sauvegarder les connaissances humaines après la disparition de la Terre. Lonestar a également annoncé qu'elle a déjà signé un contrat avec Intuitive Machines pour ses deux premières missions sur la surface lunaire et pour la construction du premier centre de données sur la Lune.« Les données sont la plus grande monnaie créée par l'espèce humaine. Nous en dépendons pour presque tout ce que nous faisons et elles sont trop importantes pour nous, en tant qu'espèce, pour être stockées dans la biosphère terrestre de plus en plus fragile. Le plus grand satellite de la Terre, notre Lune, représente l'endroit idéal pour stocker notre avenir en toute sécurité », a déclaré Christopher Stott, PDG de Lonestar, dans un communiqué daté d'avril 2022. Lonestar souhaite construire une série de centres de données sur la Lune et établir une plateforme viable pour le stockage des données et le traitement en périphérie sur la surface lunaire.Le traitement de données en périphérie est une pratique consistant à traiter les données près de la source, afin de réduire le temps de latence et d'améliorer la bande passante. Lonestar a annoncé lundi avoir levé 5 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Scout Ventures, Seldor Capital, 2 Future Holding, The Veteran Fund, Irongate Capital, Atypical Ventures et KittyHawk Ventures. Le PDG de Lonestar a déclaré que cette somme financera les deux premières missions qui auront lieu cette année. « Les 5 millions de dollars financent nos deux premières missions de l'année. Le matériel est terminé et attend d'être lancé », a déclaré Stott.La première mission était initialement prévue pour ce mois-ci, mais la NASA aurait demandé à Intuitive Machines, qui réalise des programmes lunaires commerciaux, de retarder cette mission - jusqu'au deuxième trimestre 2023 - et de changer le site d'atterrissage pour le pôle sud de la Lune. La deuxième mission, qui sera également réalisée par Intuitive Machines, est prévue pour le quatrième trimestre de cette année, et la troisième mission pour 2025. « Ce nouveau financement nous permet de générer des revenus à partir de la Lune et d'entamer notre troisième mission prévue en 2025 », a déclaré Stott, bien qu'une série A soit attendue à l'automne.Dans le cadre de la première mission, Lonestar prévoit d'envoyer sur la Lune des équipements légers pour centres de données. Elle proposera un service de sauvegarde des données pour la reprise après sinistre, ainsi que des services informatiques périphériques pour les missions lunaires. Le premier centre de données de Lonestar sur la Lune sera un serveur alimenté par l'énergie solaire et un module de stockage de la taille d'un livre. En outre, l'équipement du centre de données, qui est basé sur des processeurs RISC-V multicœurs, a été développé par la société de logistique spatiale Skycorp, et le disque SSD NVMe a été développé par la société Phison.« Nous pensons que l'inclusion de la Lune, le satellite le plus stable de la Terre, dans l'économie mondiale est la prochaine étape vers la nouvelle économie spatiale. La sécurité et la préservation des données joueront un rôle essentiel dans la prochaine génération d'exploration lunaire », a déclaré Brad Harrison, fondateur et associé-gérant de Scout Ventures. Si les investisseurs semblent enthousiastes face à cette idée, le projet de Lonestar et d'autres projets de ce type suscitent néanmoins quelques préoccupations chez certains spécialistes. L'une des principales préoccupations concernant l'impact de ce projet sur l'environnement lunaire.Le nombre sans cesse croissant de centres de données sur la Terre constitue une menace pour l'environnement, car il contribue à la consommation d'énergie et à la pollution numérique. Selon Lonestar, la construction de centres de données sur la Lune pourrait atténuer ce problème, en plus de fournir un moyen potentiellement plus sûr de stocker les données. Mais beaucoup se demandent si c'est une bonne idée de transférer les problèmes de pollution numériques de la Terre et l'impact environnemental des centres de données vers la Lune - qui est, rappelons-le, le seul satellite naturel de la Terre - plutôt que de trouver des solutions pour les résoudre ici.En outre, Lonestar a donné très peu de détails sur la façon dont elle compte gérer les serveurs une fois qu'ils seront installés sur la surface lunaire. En supposant que tous les équipements nécessaires pour le fonctionnement des centres de données de Lonestar arrivent sur la Lune en toute sécurité, ils doivent maintenant être soumis aux conditions inhospitalières de la surface de la Lune. Par exemple, les spécialistes soulignent les fortes variations de température sur la surface lunaire ainsi que la présence de radiations cosmiques ininterrompues. Selon eux, ces choses ne constituent pas exactement des conditions idéales pour un centre de données.En fait, la température à la surface de la Lune peut passer d'une température torride de 106°C le jour à -183°C la nuit. Pour contrer cela, Lonestar envisage de stocker ses centres à l'intérieur de tubes de lave lunaire, qui pourraient offrir un environnement beaucoup plus stable. Mais le problème est que ces tubes sont hypothétiques et personne n'en a jamais visité un ni même installé du matériel de serveur à l'intérieur. Ainsi, l'on ignore la façon dont les futures installations sur la surface de la Lune seront maintenues dans un environnement adéquat pour assurer la viabilité des matériels et le bon transit de l'information entre la Terre et son satellite naturel.Une autre préoccupation des critiques concerne le refroidissement des centres de données lunaires de Lonestar. Le refroidissement constitue une phase critique du cycle de vie des serveurs. Même si l'on ignore toujours les plans de Lonestar sur ce point, les critiques craignent que l'exploitation abusive des ressources en eau de la Lune, dont l'existence se discute toujours, réchauffe davantage la surface de la Lune. Selon eux, ajouté aux températures extrêmes qu'elle subit déjà pendant la journée, ce réchauffement pourrait engendrer des changements irréversibles pour l'unique satellite naturel de la Terre. Cela pourrait impacter négativement la Terre.Enfin, Lonestar a déclaré qu'elle proposerait un service de sauvegarde pour prévenir les cas de sinistre. L'entreprise n'a toutefois pas précisé si ces sauvegardes seront également localisées sur la Lune ou sur la Terre. Dans l'un ou l'autre des cas, les critiques pensent que ce n'est tout simplement pas avantageux et que les entreprises seront peu enclines à envoyer leurs données sensibles à plus de 380 km de la Terre. De nombreuses questions demeurent encore sans réponses en ce qui concerne l'installation de centres de données sur la surface de la Lune. Mais Lonestar semble convaincue que la survie de la mémoire de l'humanité en dépend.Source : communiqué de presse de Lonestar Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet de Lonestar d'installer des centres de données sur la Lune ?Selon vous, le projet est-il viable ? Peut-on s'attendre à ce que ces installations soient sans danger pour la Lune ?Partagez-vous l'avis de Lonestar selon lequel la survie de la mémoire de l'humanité passe par l'installation de centre de données sur la Lune ?