Dans un billet de blogue publié le 9 mars, Efim Mirochnik, l'un des responsables des opérations du centre de données d'Ahrefs, a reconnu les avantages qu'offre le cloud. « Les services cloud sont tellement populaires ces derniers temps que le passage au cloud est devenu une tendance. L'infrastructure en tant que service (IaaS) offre de nombreux avantages : flexibilité, temps de déploiement réduit, évolutivité facile, présence instantanée dans de nombreuses régions du monde, etc. », a-t-il écrit. Cependant, il a également affirmé que ce n'est pas la seule voie à suivre et a expliqué comment son entreprise a résisté à la tendance de l'informatique dématérialisée.« Les fournisseurs de services cloud sont devenus des sous-traitants avertis de services informatiques, offrant des services pratiques et souvent faciles à utiliser. Avec un excellent marketing, des conférences, des certifications et des scénarios d'utilisation triés sur le volet, il est facile de penser que les nuages sont la seule destination raisonnable pour l'informatique d'une entreprise moderne. Mais les coûts de ces prestations externalisées dans le cloud sont parfois élevés. Ils sont si élevés que nous nous sommes demandé si notre entreprise pouvait exister si notre infrastructure était à 100 % dans le cloud », explique Mirochnik dans son billet de blogue.Cela a incité l'entreprise à faire une comparaison réelle basée sur des faits. L'entreprise a comparé le coût d'acquisition de son parc de 850 serveurs (une image de son billet représente un kit Dell EMC) et leur exploitation dans un centre de données colocalisé avec le coût d'exploitation d'une plateforme similaire dans les services Web d'Amazon. Selon les calculs de Mirochnik, le coût par serveur et par mois est de 1 500 dollars, y compris le coût d'acquisition du serveur. Mirochnik affirme qu'en utilisant les services de cloud computing d'Amazon Web Services (AWS), l'entreprise de référencement paierait au moins 17 557 dollars par serveur équivalent.Ses calculs incluent le coût de l'électricité, les frais des fournisseurs d'accès à Internet, les coûts de transit IP, les frais de fibre noire et le coût d'exploitation du matériel de réseau interne. L'entreprise a choisi d'exploiter ses serveurs dans un centre de données colocalisé dans le cadre d'un processus qui a débuté en 2020. Toutefois, la comparaison n'est pas tout à fait une paire de pommes, car Mirochnik a admis qu'"AWS ne fournit pas d'instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) avec le nombre de cœurs dont Ahrefs dispose". Les chiffres de Mirochnik sont donc basés sur "une configuration EC2 avec la moitié des cœurs et 1 To de RAM".Il a ensuite comparé le coût d'un serveur Ahrefs au coût de deux instances EC2 de ce type. Il a également admis que certains de ses coûts de mise en réseau pour AWS sont des estimations approximatives et son billet ne précise pas si ses coûts AWS prennent en compte les instances à la demande ou les tarifs plus avantageux que les acheteurs de cloud peuvent payer s'ils s'engagent pour plusieurs années. Mais même avec des calculs imprécis, Mirochnik affirme avec confiance qu'"Ahrefs ne serait pas rentable, ou même n'existerait pas, si ses produits étaient à 100 % sur AWS". Il affirme qu'Ahrefs a économisé 400 millions de dollars sur trois ans.Selon Mirochnik, le chiffre d'affaires total d'Ahrefs pour les trois dernières années s'élevait à environ 257 millions de dollars. En considérant les coûts possibles du cloud sur cette période, il affirme que "les recettes de l'entreprise seraient loin de couvrir les coûts d'utilisation d'AWS sur deux ans et demi". « Si l'on utilisait que le cloud, nos coûts d'infrastructure seraient plus de dix fois supérieurs. Toutefois, comme nous ne le faisons pas, nous pouvons consacrer l'argent économisé à l'amélioration et au développement de nos produits », a-t-il ajouté. Mirochnik est convaincu que la solution d'Ahrefs offre un meilleur rapport qualité/prix par rapport au cloud.L'article se penche ensuite sur la question de savoir si d'autres organisations pourraient bénéficier des mêmes économies qu'Ahrefs pense avoir réalisées, en particulier celles qui utilisent actuellement le cloud. « Il est difficile de quitter un cloud une fois qu'on y est », écrit-il. Selon lui, un déménagement (retrait) sera douloureux, mais que les économies réalisées pourraient sauver une entreprise. Il a également suggéré que les compétences nécessaires pour rapatrier les charges de travail du cloud pourraient être plus faciles à obtenir que par le passé. Il affirme que les récents licenciements massifs ont apporté de nouvelles mains-d'œuvre sur le marché.« Les grandes entreprises, en particulier les FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google), ont aspiré le marché de l'emploi pendant de nombreuses années. Elles ont embauché des ingénieurs pour gérer leurs énormes centres de données et infrastructures, n'en laissant que quelques-uns pour les entreprises plus petites. Mais avec les licenciements massifs dans les grandes entreprises technologiques ces derniers mois, c'est peut-être l'occasion de réévaluer l'approche du cloud, d'envisager une migration inverse à partir du nuage et d'embaucher des professionnels chevronnés du monde des centres de données », a écrit Mirochnik.En outre, Mirochnik n'est pas le seul à suggérer que les coûts du cloud deviennent de plus en plus rédhibitoires. Le mois dernier, David Heinemeier Hansson, directeur technique de Basecamp (37signals), a décrit dans une série de billets de blogue les efforts de la société de logiciels visant à rapatrier ses offres et services du cloud. En l'occurrence, l'entreprise a constaté qu'elle avait dépensé 3,2 millions de dollars en services cloud AWS sur l'ensemble de l'année 2022, dont une part importante pour simplement faire fonctionner des "serveurs d'applications, des serveurs de cache, des serveurs de bases de données et des serveurs de recherche".Hansson a confié que son retrait du cloud est en cours depuis le mois d'octobre dernier et a également expliqué comment cela permettra à l'entreprise d'économiser environ 7 millions de dollars sur cinq ans. Microsoft et AWS ont également admis récemment que les clients se plaignaient des coûts, ce qui a conduit ces deux entreprises à travailler plus étroitement avec leurs clients pour optimiser l'utilisation des ressources louées.Source : Efim Mirochnik, responsable des opérations du centre de données d'Ahrefs Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'augmentation des plaintes sur les coûts excessifs du cloud ?Selon vous, le cloud est-il devenu très coûteux pour les entreprises ?Selon vous, le cloud est-il adapté pour toutes les entreprises ?