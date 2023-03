Developpez.com : Est-ce que vous pouvez nous présenter NetApp et ses offres ?

Pouvez-vous nous en dire plus sur NetApp Advance et sur NetApp BlueXP ?



Philippe Charpentier, Directeur Solutions Engineering France de NetApp

Pourquoi les professionnels de l’informatique devraient choisir votre solution et qu’est-ce qui vous différencie de la concurrence ?

Comment gérez-vous la sécurité des données ?

Comment exploiter vos API ? Y a-t-il des kits de développement spécifiques ou faut-il utiliser un langage de programmation particulier ?

Qu’en est-il de la tarification ?

Quels sont les types d’entreprises qui sont vos clients et comment utilisent-elles vos API ?

Est-ce que vous avez des perspectives d’embauche dans les pays francophones ?

Le Cloud Computing est un service qui permet d’accéder aux ressources physiques et applicatives via un partage en ligne. Ces ressources sont techniquement situées sur des serveurs distants. C’est une forme d’externalisation des serveurs et services rattachés pour une entreprise donnée.Le Cloud Computing est donc une nouvelle façon de concevoir l’informatique, du réseau aux applications, entraînant une nouvelle forme de consommation. Le Cloud permet aux organisations d’activer et de stopper les ressources suivant l’évolution des besoins, et de mettre dynamiquement à jour des éléments d’infrastructure et applications. Cela permet d’améliorer l’efficacité des salariés, sans devoir s’inquiéter de la création de nouvelles infrastructures pour chaque nouvelle demande.Le concept du Cloud Computing permet d’économiser des charges qui sont généralement assez importantes. Le fournisseur, profitant généralement d’économies d’échelle, se retrouve alors en position d’offrir le même service à un tarif particulièrement avantageux. Le fournisseur peut également, dans ce cas, garantir le développement et la maintenance de son service.Selon une étude de Node4 sur les priorités informatiques des entreprises de taille moyenne au Royaume-Uni, l'adoption du cloud hybride a augmenté de 11 % depuis l'année dernière.Paul Bryce, directeur général de Node4, déclare : « L'investissement dans le cloud public, privé et hybride - ainsi que dans les services gérés et de colocation - a été essentiel pour faciliter le passage au travail à distance pendant la pandémie. Et les entreprises qui étaient plus avancées dans leur processus de transformation du cloud lorsque le COVID a frappé, ont mieux résisté. Il en va de même cette année ; celles dont les stratégies de transformation du cloud sont plus matures, comme celles qui ont ouvert la voie avec des modèles de consommation de cloud hybride, pourraient être mieux placées pour faire face aux incertitudes entourant la hausse des coûts du carburant, de l'énergie, des biens et des services ».IDC confirme cette évolution dans la façon de faire les affaires au niveau des entreprises : les dépenses en services de cloud public en Europe atteindront 148 milliards de dollars en 2023 et 258 milliards de dollars en 2026, avec un TCAC de 22 % sur 5 ans entre 2021 et 2026.Le Cloud n'est donc pas une simple tendance.Ayant étudié les évolutions de marché, NetApp a dû adapter ses offres de gestion de données pour les faire correspondre à la nouvelle réalité des entreprises. Philippe Charpentier, Directeur Solutions Engineering France, a accepté de se prêter à l'exercice de l'interview pour donner plus d'éclaircissement sur l'offre BlueXP dont l'objectif est d'unifier la gestion du multicloud hybride dans le cloud. Il a également expliqué comment les API peuvent aider les développeurs lorsque des oublis de configuration sont détectés ou les meilleures pratiques ne sont pas appliquées.NetApp est un éditeur de logiciel focalisé sur la gestion de données. Nous sommes historiquement très connus pour le stockage de données à savoir fournir des baies de stockage qui hébergent des données. Nous avons une image de marque qui est très forte sur la robustesse de nos offres, notamment sur les mécanismes de performance et de disponibilité que nous mettons à la disponibilité de nos clients.Depuis quelques années, environ 5 ou 6 ans, NetApp a pris la décision de faire un virage suite à l’adoption par nos clients du Cloud. Nous avons considéré ces acteurs comme des catalyseurs de notre marché et de notre métier, pas simplement des concurrents. Aussi, nous avons développé un certain nombre d’offres chez ses fournisseurs de Cloud qui vont apporter à nos clients énormément de flexibilité sur leur capacité à aborder ce que l’on appelle leur(ndlr. une technique qui consiste à prendre l'application on-premise et de la migrer en l'état dans un environnement cloud. Avec ce changement d'infrastructure, l'entreprise peut gagner en agilité, en sécurité, en scalabilité et optimiser ses coûts).En somme, d’expert de stockage de données, nous avons évolué vers des offres Cloud et étendu au passage notre portfolio chez les fournisseurs de Cloud avec un axe qui consiste en l’optimisation des coûts au niveau du stockage mais aussi du calcul suite à notre acquisition de différentes sociétés que nous avons regroupé sous une entité qui s’appelle Spot et qui permet de faire de l’optimisation de coût des environnements Cloud chez AWS, Google Cloud Platform et Azure.NetApp BlueXP répond à un besoin que je viens de décrire. La plupart de nos clients ont une approche multi cloud. Étant donné que le coût d’une infrastructure informatique ne se limite pas au matériel ou au logiciel, puisqu’il y a un coût opérationnel. Il s’agit notamment les difficultés que l’on va rencontrer à automatiser et à simplifier l’administration de cette infrastructure. Et l’idée avec BlueXP c’est d’avoir un point central où le client va pouvoir manipuler les différents environnements. Il aura donc une vue d’ensemble pour faire de la réplication des données, préparer les scénarios de data recovery, organiser du backup, réduire les coûts avec du tiering c’est-à-dire le déplacement de données froides vers les stockages en moins consommateur, ou simplement faire de l’analyse de données c’est-à-dire vérifier la gouvernance des données, la conformité des données, l’aspect personnel des données.En clair tout un ensemble de services qu’on va centraliser autour d’une plateforme qu’est BlueXP qui est une plateforme disponible en mode SaaS, en mode Dark Site c’est-à-dire qu’on peut installer chez soi. BlueXP propose un ensemble d’API qui permettent de s’affranchir complètement de l’interface pour développer tous ces mécanismes d’automatisation qui peuvent être exploités à distance.Nous avons annoncé la disponibilité de NetApp Advance le 7 février 2023. Nous avons présenté une nouvelle gamme de produits de stockage basée sur les technologies de disques durs flash qui sont beaucoup plus denses, beaucoup plus capacitifs et qui ont une latence un peu plus longue c’est-à-dire qu’ils sont un peu moins performants que les disques durs SSD que nous avons l’habitude d’utiliser dans nos gammes premium. Nous avons commencé à développer ce type d’offre il n’y a pas longtemps et elles ont rencontré un grand succès.Sur ces nouvelles gammes nous voulons démontrer toute la puissance des engagements que nous avons auprès de nos clients, comme le Storage Efficiency Guarantee. Par exemple, sur des plateformes à base de SAN, nous allons garantir du 4 pour 1 de Storage Efficiency Guarantee. C’est-à-dire que si un client achète pour 1 To de disque, potentiellement il peut stocker 4 To dessus. D’autres garanties concernent tout ce qui est supportabilité et évolutivité de la plateforme.NetApp est un leader reconnu de la gestion de données. Lorsqu’on parle à un client de NetApp, ce qui vient à l’esprit c’est performance, disponibilité. Il y a également une image de robustesse qui est forte à laquelle nous sommes très attachés.Nous avons entre autres des mécanismes de migration extrêmement simple. L’axe que nous avons pris il y a 5 ans est d’évoluer sur cette simplicité et cette ouverture vers les fournisseurs de cloud.Aujourd’hui un client qui n’est pas sûr de l’évolution de son parc sur l’année, les deux années ou les trois années qui viennent, va bénéficier d’énormément de flexibilité avec NetApp et pourra basculer d’un environnement à un autre de manière très simplifiée.Nous voulons rendre tout ceci extrêmement abordable au niveau tarifaire. C’est ce qui nous a poussé à sortir cette nouvelle gamme de disques durs.Vaste sujet. La sécurité, autour de la donnée en tout cas, va être aussi bien abordée sur le thème de la disponibilité, c’est-à-dire comment j’assure la redondance de mes données. Il y a plein de mécanismes internes à NetApp, je vous parlais de robustesse tout à l’heure et nous sommes reconnus là-dessus parce que nos plateformes sont ultra redondantes.On va parler de mécanisme de PRA (Point de Reprise d’Activité) sur lequel, là encore, les notions de synchronisation de données sont omniprésentes. Là-dessus nous avons une offre prête à l’emploi extrêmement utilisée dans le marché avec des mécanismes de PRA. Nous avons également des mécanismes de PCA (Point de Continuité d’Activité) avec des mécanismes de réplications synchrones entre différents centres de données ou avec différents fournisseurs de Cloud.Lorsqu’on parle de sécurité nous allons souvent aborder, et c’est l’actualité, la notion de ransomware. Ici nous avons développé pas mal de choses, notamment un mécanisme de détection d’attaque et de remédiation. En clair, nous aurons un petit moteur d’intelligence artificielle qui va apprendre pendant quelques semaines comment se comporte la baie (ndlr. elle est supposée se comporter « normalement » et faire office de comportement type). L’idée ici est que si nous voyons une déviance par rapport à cette utilisation (par exemple quelqu’un qui se met à copier beaucoup de fichiers ou alors beaucoup d’écriture sur les entêtes de fichiers pour les chiffrer), nous allons créer un snapshot, une copie de la donnée qui lui permettra de revenir à un état stable et donc de déjouer cette attaque.Un autre axe qui est souvent regardé est celui qu’on appelle l’immutabilité de la donnée qui est souvent utilisée pour les backup puisque les backup sont les premières cibles des attaques par ransomware. Là-dessus nous avons une offre dédiée qui est très utilisée dans le monde de la finance, mais maintenant de plus en plus par les hôpitaux qui sont également de plus en plus ciblés.Dans les outils de monitoring que nous fournissons, il n’est pas rare de détecter des oublis de configuration ou des meilleures pratiques qui ne sont pas appliquées. Aussi, avec ces outils sont fournis des scripts ansible pour les intégrer dans des mécanismes de provisionning automatique. On fournit également le script sur du Terraform pour le déploiement de nos infrastructures.Mais au-delà de ça, il faut rappeler que la plupart des développeurs ne sont pas des administrateurs de stockage. Dès qu’ils vont avoir des problématiques de stockage ils vont soit les contourner, soit faire appel à un tiers et ça ne les satisfait pas forcément. Aussi, nous avons développé des boîtes à outils dédiés à certains types de profil dans l’objectif qu’ils n’aient pas besoin d’être experts en stockage.Là-dessus nous avons une gamme qui s’appelle Astra.La tarification va dépendre d’un certain nombre de paramètres : performances attendues, niveau de redondance, capacité, etc.Petite anecdote : on parlait tout à l’heure d’optimisation dans le cloud. Nous avons une entité qui s’occupe exclusivement de ça qui s’appelle Spot. La plupart des offres de Spot sont gratuites. Cela veut dire qu’on se rémunère uniquement sur les gains qui sont faits par nos clients.En clair, un client peut utiliser Spot, mais nous allons facturer uniquement si le client fait des gains. Par exemple, si un client dépense 100 000 dollars chez AWS, si nous parvenons à réduire sa facture à 20 000, nous aurons une commission sur les 80 000 dollars que nous lui avons fait gagner.La tarification varie donc sur les types d’offres.En termes de client, on va toucher de la PME jusqu’au groupe du CAC40 avec une gamme d’offres qui va s’adresser aux types de clients qu’on peut avoir : stockage de fichiers à solutions extrêmement complexes avec de la réplication multi-site.Pour vous donner un exemple, nous avons invité nos clients à un évènement que fait Porsche et leur avons parlé de l’utilisation que fait Porsche de NetApp. Il faut savoir que dans la formule E (ndlr. une catégorie de compétition automobile de type monoplace électrique réglementée par la Fédération internationale de l'automobile) il y a énormément « d’intelligence embarquée » sur ces voitures. L’intérêt pour Porsche a été de dire « j’ai plein de données sur ma voiture, je vais remonter ces données automatiquement vers un cloud provider (en l'occurrence Azure), je vais avoir mes data scientists qui vont être en Allemagne et qui vont travailler sur ces données. Les configurations qu’ils vont faire vont retourner à la voiture et ceci en temps quasi-réel ».Les technologies derrière ce mécanisme de synchronisation de données c’est du NetApp. C’est du NetApp qui stocke l’information chez Azure, c’est du NetApp qui s’occupe de faire du cache local des informations en Allemagne chez les data scientists et qui s’occupe de faire du cache local des informations sur les lieux de course jusqu’à la voiture. Il y a un avantage : entre les courses, ils peuvent exploiter les données pour faire un jumeau numérique qui va directement exploiter les données de la voiture et faire des simulations d’optimisation.La réponse est « oui, tout le temps ». C’est une industrie qui est très dynamique. Face à la difficulté de recruter des profils seniors, nous avons décidé de développer notre propre académie de nouveaux talents et nous prenons des jeunes diplômés, on les envoie trois mois aux États-Unis pour apprendre le métier tous frais payés, ils reviennent en France et on les met en shadowing avec des gens plus seniors.C’est également une manière pour nous de recruter et de développer des talents directement sur notre technologie.