Nous sommes convaincus que le succès d'une transformation Cloud passe avant tout par une transformation culturelle des organisations et par la disponibilité des compétences adéquates. Chaque organisme public doit entamer une démarche itérative, en continuant à expérimenter et à élargir progressivement les périmètres, d'abord sur des sujets non-coeur de métier et ensuite sur des applications plus critiques, en s'assurant que l'on tire bien les bénéfices attendus du Cloud. Tous doivent continuer d'accélérer leurs plans d'adoption du Cloud, en s'assurant constamment de maîtriser les différentes facettes de cet écosystème.

Une approche du Cloud dominée par le prudence : En raison des données sensibles touchant tous les citoyens, de l’étendue des missions, des fonctions régaliennes, des contraintes budgétaires et humaines spécifiques, le secteur public ne peut se contenter d’offres Cloud standard, provenant du marché nord-américain et avant tout pensées pour le monde de l’entreprise. 17 % des organisations françaises tous secteurs confondus recherchent des garanties en matière de souveraineté lorsqu’elles étudient les offres des prestataires Cloud, contre une moyenne de 12 % en Europe. Au sein du secteur public, sécurité des données et crainte de la dépendance à un fournisseur sont les deux principaux freins à l'investissement dans le Cloud.





Cloud public ou Cloud privé, des stratégies encore en construction : si l'on additionne les organisations qui proscrivent ce type d'environnements, en font une option de dernier recours ou n'ont pas de stratégie sur le sujet, on atteint 70% du total, selon les chiffres issus du dernier Observatoire du Cloud d'IDC France. Dans cette même étude, on peut toutefois noter que cette part est appelée à baisser de 9 points entre 2021 et 2023, signe d'une évolution des mentalités et d'une maturation des stratégies, en particulier via le recours aux applications en mode SaaS.





Des besoins croissants : accès à l'innovation et ouverture des SI : Si, pour l'heure, seules les fondations sont posées - et encore pas partout -, les décideurs interrogés ont tous conscience que l'évolution vers les architectures Cloud est inéluctable. Une large majorité d'entre eux prévoit ainsi d'étendre les premiers projets ou expérimentations Cloud en accentuant leurs investissements, tout en continuant à se reposer sur une politique d'hybridation. Les grandes administrations, ministères notamment, prévoient souvent d'étendre leur Cloud privé à de nouveaux usages (du développement à la production par exemple), tandis que les organisations de plus petite taille (opérateurs et collectivités notamment) mettent fréquemment en avant un recours accru au SaaS.





Accéder à la modernisation de la DSI : Lors du dernier Observatoire du Cloud, réalisé par IDC en 2021, 34 % des administrations françaises avaient pour projet ou étudiaient la mise en place de formations pour leurs équipes de production IT, en plus des 38 % chez qui cette initiative était achevée ou en cours. Par ailleurs, près de 6 administrations sur 10 avaient créé ou étaient sur le point de créer de nouveaux rôles, tant à la production qu'au sein des études. En cohérence avec les résultats d'études dans le secteur privé, le secteur public privilégie donc la formation et la transformation des rôles au sein de ses équipes plutôt que le recrutement, pour accompagner la mutation vers les architectures Cloud.





Dans 5 ans, le Cloud au cœur des SI : Selon IDC, 36 % des décideurs du public pensent que le Cloud public hébergera entre 5 et 20 % du portefeuille applicatif de leur organisation d'ici cinq ans et 22 % pensent même que cette proportion sera comprise entre 20 et 50 %.





La confiance dans le Cloud : un besoin de clarification : S’ils affichent la direction à suivre, les décideurs IT interrogés s’interrogent encore sur les étapes à franchir avant d’atteindre la cible qu’ils se fixent. Malgré les efforts déjà consentis (comme la doctrine ‘Cloud au centre’ publiée par le Premier ministre en juillet 2021), les décideurs IT continuent à réclamer une clarification de la position de l’État vis-à-vis des fournisseurs de services Cloud.





Le défi de l’accompagnement au changement : Au-delà de ce débat toujours ouvert sur la souveraineté, le difficile accès aux compétences spécialisées et la difficulté à les attirer restent les principaux points de vigilance parmi les décideurs interrogés. D’autant que ceux-ci admettent que le niveau de maturité actuel de leurs équipes sur ces sujets reste limité.

Si le secteur public est particulièrement sensible aux enjeux de souveraineté, il doit aussi naviguer entre les contraintes réglementaires et un marché du Cloud en évolution permanente.Christophe PIEKARSKI, Responsable Secteur Public et Associé Devoteam Digital Impulse, explique :Des entretiens approfondis menés de mai à juillet 2022 avec 17 décideurs IT du secteur public (administrations centrales, agences et établissements publics, collectivités locales et territoriales). Toutes ces organisations emploient plus de 1000 agents.Le document s'appuie également sur des résultats d'études IDC, en particulier l'Observatoire du Cloud d'IDC France (2021, 202 répondants dont 97 du secteur public) et l'étude multicloud EMEA (2021, 925 répondants).International Data Corporation (IDC) est le premier groupe mondial de conseil et d'études sur les marchés des technologies de l'information. IDC fournit aux acteurs du marché de l'informatique et des télécommunications l'ensemble des prestations d'études nécessaires à la définition et la mise en œuvre de leur stratégie et de leur tactique commerciale et marketing.Devoteam est une entreprise de conseil en stratégie numérique, Cloud, cybersécurité, et data avec plus de 10 000 ingénieurs dans plus de 20 pays en EMEA.En alliant technologie, créativité et data, Devoteam accompagne ses clients dans la transformation digitale de leur activité afin de libérer leur plein potentiel.Sources : Devoteam , IDC