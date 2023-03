Cloud Intelligence Group : le PDG d'Alibaba, Daniel Zhang, sera à la tête de cette entreprise qui regroupera les activités cloud et d'intelligence artificielle de l'entreprise. DingTalk va également faire partie de ce groupe. Il s'agit d'une plateforme de communication et de collaboration d'entreprise développée par Alibaba Group. Elle a été fondée en 2014 et a son siège social à Hangzhou)

Taobao Tmall Commerce Group : celui-ci couvrira les plateformes d'achat en ligne de l'entreprise, y compris Taobao et Tmall.

Groupe de services locaux*: Yu Yongfu sera le PDG et l'entreprise couvrira le service de livraison de nourriture Ele.me d'Alibaba ainsi que sa cartographie.

Cainiao Smart Logistics : Wan Lin continuera en tant que PDG de cette entreprise qui abrite le service logistique d'Alibaba.

Groupe mondial du commerce numérique : Jiang Fan occupera le poste de PDG. Cette unité comprend les activités internationales de commerce électronique d'Alibaba, notamment AliExpress, Trendyol, Daraz et Lazada. Bien entendu, Alibaba.com en fait également partie.

Groupe des médias numériques et du divertissement : Fan Luyuan sera le PDG de l'unité qui comprend les activités de streaming et de cinéma d'Alibaba. Youku et Alibaba Pictures en feront partie.

600 milliards de dollars de capitalisation boursière évaporés

La réaction des analystes et des investisseurs

Conclusion

Alibaba a annoncé mardi son intention de diviser ses activités en six unités distinctes, dans une démarche qui promet de remodeler radicalement la tentaculaire entreprise chinoise de commerce électronique que Jack Ma a fondée il y a près de 25 ans. Les groupes d'affaires s'articuleront autour de ses priorités stratégiques. Dans un dossier réglementaire, l'entreprise a annoncé que les six nouveaux groupes seront composés de :Chaque nouvelle unité commerciale sera supervisée par son propre directeur général et son conseil d'administration, a indiqué la société. Cinq des nouveaux groupes commerciaux « auront également la possibilité de lever des capitaux extérieurs et potentiellement de chercher leur propre introduction en bourse », selon un communiqué de la société mardi. L'exception serait Taobao Tmall Commerce Group qui gère les activités commerciales en Chine et restera une unité détenue à 100% par Alibaba Group.Alibaba a fait face à une concurrence accrue de la part de plates-formes de vidéos courtes telles que Douyin et Kuaishou, qui proposent également des services de commerce électronique sur leurs plates-formes. Son action cotée aux États-Unis est également en baisse depuis une répression réglementaire de l'industrie technologique en novembre 2020 qui a vu les régulateurs suspendre l'introduction en bourse de sa branche financière Ant Group et sévir contre les pratiques anticoncurrentielles dans l'industrie technologique.La restructuration majeure de l'une des entreprises les plus emblématiques de Chine intervient un jour après que Ma a fait une rare apparition publique dans le pays et que Pékin a signalé que sa pression réglementaire sur l'industrie Internet pourrait toucher à sa fin. Ma, autrefois l'homme le plus riche du pays et reconnu pour son franc-parler, a gardé un profil très bas depuis que le gouvernement chinois a lancé une répression féroce du secteur technologique il y a plus de deux ans.En novembre 2020, Ant Group, une filiale financière d'Alibaba également fondée par Ma, a été contraint de retirer son introduction en bourse de 37 milliards de dollars à la dernière minute à la suite d'un discours de Ma dans lequel il critiquait les banques et les régulateurs financiers chinois. L'année suivante, Alibaba a été frappé d'une amende record par les régulateurs antitrust chinois. Les actions d'Alibaba ont subi une forte baisse au cours de cette période, la société perdant environ 75 % de sa valeur marchande entre son pic d'octobre 2020 et le même mois deux ans plus tard. En somme, environ 600 milliards de dollars de valeur ont été anéantis depuis le pic du cours de l'action d'Alibaba en octobre 2020.Le gouvernement chinois a cherché à renforcer la confiance dans le secteur privé après que la répression réglementaire sur la technologie, l'éducation, les jeux en ligne et les sociétés financières, ainsi que les sévères restrictions COVID-19 ont ralenti l'économie.Ma a démissionné de son poste de président d'Alibaba en 2019, affirmant qu'il espérait se concentrer sur la philanthropie. En janvier, il a cédé le contrôle d'Ant, la société de technologie financière, dans le cadre d'une refonte de sa structure d'actionnariat.Les analystes ont déclaré que la rupture pourrait faciliter l'examen du géant de la technologie dont les activités tentaculaires sont la cible des régulateurs depuis des années. « L'intention initiale et l'objectif fondamental de cette réforme sont de rendre notre organisation plus agile, de raccourcir les liens de prise de décision et de réagir plus rapidement », a déclaré le directeur général Daniel Zhang dans une lettre au personnel.Chaque groupe d'entreprises, a-t-il dit, devait faire face aux changements rapides du marché et chaque employé d'Alibaba devait « revenir à l'état d'esprit d'un entrepreneur ».Zhang continuera en tant que président-directeur général d'Alibaba Group, qui suivra un modèle de gestion de société holding, et occupera également le poste de PDG de Cloud Intelligence Group.Les investisseurs ont déclaré que la scission signalait la disparition des inquiétudes réglementaires et dissipait les inquiétudes selon lesquelles Alibaba avait perdu son potentiel de croissance.La décision pourrait également être en partie une retombée de l'examen par les États-Unis des entreprises technologiques chinoises qui ont soulevé des problèmes de sécurité nationale concernant TikTok et sa société mère ByteDance, a déclaré Tara Hariharan du fonds spéculatif des marchés émergents NWI Management. « En ouvrant la voie à l'inscription des différentes nouvelles unités d'Alibaba, le gouvernement chinois pourrait signaler moins d'hostilité envers ses géants de la technologie comme un message apaisant aux investisseurs américains et internationaux », a déclaré Hariharan, directeur général de la recherche macroéconomique mondiale.La restructuration est l'une des plus importantes initiatives d'entreprise d'une grande entreprise technologique chinoise ces dernières années, alors que l'industrie s'est effondrée sous une surveillance réglementaire plus stricte, entraînant un tarissement des transactions et une diminution de l'appétit pour le risque des entreprises.Dernièrement, les autorités ont adouci leur ton envers le secteur privé alors que les dirigeants tentent de consolider une économie en berne suite à trois ans de restrictions strictes du COVID-19.Les entreprises, cependant, ont été hésitantes, soulignant en privé le manque de nouvelles politiques de soutien et le nouveau cadre réglementaire.Les actions d'Alibaba avaient reçu un coup de pouce lundi après le retour du fondateur Ma en Chine, son séjour à l'étranger étant considéré par l'industrie comme le reflet de l'humeur sobre de ses entreprises privées.Le nouveau Premier ministre chinois, Li Qiang, a reconnu que le retour de Ma sur le continent pourrait aider à renforcer la confiance des entrepreneurs et depuis la fin de l'année dernière, il a commencé à lui demander de revenir, ont déclaré cinq sources connaissant le sujet. « Cela ressemble à une coïncidence que cela se produise au moment même où Ma semble à l'aise de revenir. Pour moi, cela suggère quelque chose qu'Alibaba voulait faire depuis un certain temps, mais attendait l'occasion », a déclaré Stuart Cole, responsable de la macroéconomie chez le courtier Equiti Capital.La restructuration « injecte un élément de flexibilité et d'adaptabilité dans l'entreprise, qui est actuellement en quelque sorte un mastodonte », a-t-il déclaré.Source : AlibabaQue pensez-vous de cette stratégie ?