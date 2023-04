Les grandes entreprises (celles qui comptent 10 000 employés ou plus) dépensent plus de 224 millions de dollars par an en SaaS, mais n'utilisent que 50 % de leurs licences SaaS.Le rapport montre également que 70 % des contrats d'applications SaaS ont été renouvelés en 2023, bien qu'ils soient sous-utilisés. L'entreprise moyenne ajoute également six nouvelles applications à sa pile technologique chaque mois.« Pour les entreprises qui cherchent à réduire leurs coûts et à naviguer entre les contraintes budgétaires, l'optimisation des logiciels est votre plus grande opportunité manquée. Notre rapport met en lumière l'optimisation des logiciels et la consolidation intelligente afin que les organisations puissent comprendre leur pile technologique, réduire le gaspillage SaaS et découvrir le budget pour limiter les licenciements », déclare Eric Christopher, cofondateur et PDG de Zylo.Le rapport identifie la suppression des applications SaaS redondantes comme une excellente occasion de réduire les dépenses avant d'avoir à réduire les effectifs. Les trois principaux domaines de redondance à cibler sont les cours de formation en ligne, la collaboration d'équipe et la gestion de projet. Collectivement, cela équivaut à plus de 44 applications dont les fonctionnalités se chevauchent et qui ont un impact considérable sur les dépenses SaaS.« À mesure que l'espace SaaS se développe, il est primordial que les entreprises gèrent leurs outils existants avant d'acheter de nouvelles applications SaaS. La suppression des fonctions redondantes est une excellente première étape pour aider les entreprises à prendre le contrôle de leurs portefeuilles SaaS », déclare Ben Pippenger, cofondateur et responsable du développement commercial et de la stratégie chez Zylo.Source : Zylo Que pensez-vous de résultats de cette étude ? Les trouvez-vous pertinents ?