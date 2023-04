Cet accord s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie de l’AP-HP, engagée en 2016, pour développer les études et les recherches à partir des données de santé. Le partenariat permettra de développer le potentiel de l’ensemble des données produites au cours du soin pour permettre de nouveaux diagnostics et traitements au bénéfice des patients.



Ces travaux se feront en open source pour que l'ensemble de la communauté scientifique et des gestionnaires de données puisse les utiliser et développer les nouvelles briques technologiques en respectant les standards de sécurité les plus exigeants Cet accord s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie de l'AP-HP, engagée en 2016, pour développer les études et les recherches à partir des données de santé. Le partenariat permettra de développer le potentiel de l'ensemble des données produites au cours du soin pour permettre de nouveaux diagnostics et traitements au bénéfice des patients.

Depuis 2016, l'AP-HP développe son propre entrepôt de données de santé, pour les finalités de recherche/innovation et de pilotage. Grâce à ce partenariat, l'AP-HP souhaite poursuivre l'industrialisation de cette plateforme pour mieux répondre aux besoins de ses utilisateurs et favoriser la recherche et l'innovation. Avec plus de 14 millions d'identités patients, l'AP-HP a développé le plus important entrepôt de données de santé en Europe et accompagne plus de 200 projets de recherche.Autorisé par la CNIL dès 2017, l'entrepôt de données de santé de l'AP-HP s'appuie sur une équipe expérimentée autour des données massives[1] et a développé des partenariats solides, en particulier avec Inria, l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, à travers le laboratoire Bernoulli.En tant que leader européen du cloud, OVHcloud propose à ses clients plus de 80 produits cloud dans l'IaaS et le PaaS. Il dispose d'un catalogue complet de certifications européennes parmi les plus exigeantes du marché, qu'il s'agisse d'hébergement de données de santé dans le cadre du référentiel HDS, ou de sécurité via la qualification SecNumCloud de l'ANSSI.Le choix de l'open source par les deux partenaires permettra de constituer une large communauté d'utilisateurs et de contributeurs. L'objectif est d'étendre les bénéfices de l'EDS à un plus grand nombre de chercheurs, de start-up, d'institutionnels, d'établissements de santé et de fournisseurs de Cloud.OVHcloud proposera aux établissements de santé une solution EDS basée sur cet open source dans un mode de consommation SaaS (Software as a Service). Cela permettra aux institutions de santé françaises et européennes de mener des chantiers de recherche dans le plus strict respect des législations européennes. Le Groupe espère que d'autre acteurs européens du cloud viendront utiliser cet open source afin de proposer leurs solutions EDS en Europe.Ce partenariat ne donne pas accès aux données à OVHcloud: les règles d'accès aux données hébergées par l'AP-HP restent inchangées et telles que validées par la Commission Médicale d'Etablissement en 2021.Nicolas Revel, directeur général de l'AP-HP, a déclaré :Michel Paulin, Directeur Général d'OVHcloud, a expliqué :L'AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne mondialement reconnu. Elle s'organise en six groupements hospitalo-universitaires (AP-HP. Centre - Université Paris Cité; AP-HP. Sorbonne Université ; AP-HP. Nord - Université Paris Cité; AP-HP. Université Paris Saclay ; AP-HP. Hôpitaux Universitaires Henri Mondor et AP-HP. Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis) et s'articule autour de cinq universités franciliennes. Ses 38 hôpitaux accueillent chaque année 8,3 millions de personnes malades : en consultation, en urgence, lors d'hospitalisations programmées ou en hospitalisation à domicile.OVHcloud est un acteur mondial et spécialiste européen du Cloud opérant plus de 450 000 serveurs dans 34 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Le Groupe s'appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l'orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l'ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d'un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie.