Terraform est un outil populaire d'infrastructure en tant que code, qui permet de déclarer via du code l'infrastructure souhaitée. Provisionnement ou destruction d'une ressource : c'est le code qui pilote pour atteindre l'état désiré. Automatiser une infrastructure containérisée avec Kubernetes. Même s'il n'est plus vraiment à présenter, rappelons que l'orchestrateur de conteneurs Kubernetes est plébiscité par les développeurs pour moderniser et industrialiser le déploiement d'applications dans des environnements distribués.

Obtention rapide d'environnements identiques

Historisation et versionning de vos environnements

Facilitation des audits et certifications d'infrastructure

Facilitation des plans de continuité ou reprise d'activité

Facilitation de la mise à l'échelle (scaling) de vos infrastructures

Le cloud computing a fini par s'imposer en tant que nouvelle méthode d’hébergement d’applications et de données grâce à un certain nombre d’avantages qu’il offre aux entreprises et développeurs. En plus des avantages de l’hébergement en ligne classique, il permet aux développeurs de se concentrer sur la création de leurs applications sans se soucier des paramètres tels que la mémoire, le stockage, l’installation ou la configuration de serveur, lesquels paramètres peuvent être gérés par les fournisseurs. Et presque toutes les technologies du moment comme l'intelligence artificielle, la blockchain, l'internet des objets, entre autres, sont adossées au cloud ; ce qui le rend incontournable pour les entreprises qui se veulent modernes.Le cloud a notamment l'avantage de faciliter l'automatisation de vos déploiements. Et si vous souhaitez facilement maintenir de multiples environnements de votre application B2B, provisionner dynamiquement des ressources de calcul et de stockage pour votre applications e-commerce, OVHcloud vous permet de profiter d'un crédit cloud gratuit de 200 euros pour votre premier projet.En choisissant le cloud Public OVHcloud, vous bénéficiez d'infrastructures et plateformes contrôlables via des API standards et ouvertes. Deux approches s'offrent à vous :Quel que soit l'outil choisi, voici les avantages métiers de l'automatisation :