Comparaison des performances d’AWS avec celles de ses concurrents Microsoft et Google

AWS a vu sa croissance du cloud ralentir à 16 % au premier trimestre 2023, contre 32 % au même trimestre de 2022, en raison de la prudence des clients face à l’incertitude économique ;

AWS reste le leader du marché du cloud avec 21,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 5,1 milliards de dollars de bénéfice opérationnel au premier trimestre 2023, mais sa part de marché a légèrement diminué par rapport à l’année précédente ;

Microsoft et Google ont affiché des résultats supérieurs aux attentes pour leurs divisions cloud, avec respectivement 22,1 milliards et 7,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires au premier trimestre 2023, et une croissance annuelle de 27 % et 28 % ;

Microsoft et Google ont gagné chacun un point de part de marché sur le secteur du cloud, qui continue de croître malgré les défis, mais les trois grands acteurs se partagent la majorité des parts de marché.

Jassy se dit optimiste et motivé par les opportunités qui s’offrent à Amazon, malgré une année économique difficile et des défis opérationnels. Il revient sur les innovations et les investissements d’Amazon dans ses principaux domaines d’activité : le commerce en ligne, le cloud, les appareils intelligents, le divertissement, la santé et la mobilité.Le PDG d’Amazon, Andy Jassy souligne aussi les efforts d’Amazon pour aider ses clients, ses partenaires vendeurs, ses employés et les communautés à traverser la crise sanitaire et économique. Il met en avant les engagements d’Amazon en matière de responsabilité sociale et environnementale, notamment son objectif de neutralité carbone d'ici à 2040. Il explique comment Amazon adapte sa culture d’innovation pour mieux répondre aux besoins des clients et anticiper les changements du marché.L’objectif de neutralité carbone d'Andy Jassy pour 2040 est de déjà de faire d’Amazon la première grande entreprise à atteindre cet objectif, en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre de 50 % d'ici à 2030 et en compensant le reste par des projets de reforestation, d’énergie renouvelable et d’innovation technologique. Il s’agit du plan The Climate Pledge, que Jassy a co-fondé avec Global Optimism en 2019 et auquel ont adhéré plus de 200 entreprises.Jassy affirme que ce plan est aligné sur la vision d’Amazon d’être la société la plus centrée sur le client au monde, car il répond aux attentes des clients, des employés et des communautés en matière de développement durable. Il souligne également les progrès réalisés par Amazon dans ce domaine, notamment l’utilisation de 100 % d’énergie renouvelable dans ses opérations mondiales, le déploiement de plus de 100 000 véhicules électriques de livraison, la création du fondspour soutenir les solutions naturelles au changement climatique, et la participation à des initiatives comme LEAF Coalition et The Nature Conservancy pour protéger les forêts tropicales.Le marché du cloud a connu une évolution contrastée au premier trimestre 2023, avec un ralentissement de la croissance d’AWS, le leader historique, qui a tout de même conservé sa position de numéro un en termes de chiffre d’affaires et de bénéfice opérationnel. Ses concurrents directs, Microsoft et Google, ont profité de la situation pour se rapprocher d’AWS, en affichant des résultats supérieurs aux attentes et une croissance plus rapide de leurs divisions cloud. Le secteur du cloud continue de croître malgré les défis économiques, mais reste dominé par les trois grands acteurs, qui se partagent la majorité des parts de marché.L'activité publicitaire d'Amazon est particulièrement efficace pour les marques, ce qui explique en partie pourquoi elle continue de croître à un rythme soutenu. À l'instar des entreprises de publicité des détaillants physiques qui vendent de l'espace en rayon, des embouts et des emplacements dans leurs circulaires, nos offres de produits sponsorisés et de marques font partie intégrante de l'expérience d'achat d'Amazon depuis plus d'une dizaine d'années.Cependant, contrairement aux détaillants physiques, Amazon peut adapter ces produits sponsorisés à ce que les clients recherchent, grâce à ce qu’elle sait des comportements d'achat et à son investissement très important dans les algorithmes d'apprentissage automatique. Il en résulte une publicité plus utile pour les clients et, par conséquent, plus performante pour les marques.C'est en partie la raison pour laquelle son chiffre d'affaires Publicité a continué à croître rapidement (23 % en glissement annuel au quatrième trimestre 2022, 25 % en glissement annuel pour 2022 sur une base de 31 milliards de dollars de chiffre d'affaires), alors même que la croissance de la plupart des grandes entreprises axées sur la publicité s'est ralentie au cours des derniers trimestres.« Nous nous efforçons d'être le meilleur endroit où les annonceurs peuvent développer leurs marques. Nous avons des opportunités à court et à long terme qui nous aideront à réaliser cette mission. Nous continuons à investir massivement dans l'apprentissage automatique afin de perfectionner nos algorithmes de sélection des publicités. Au cours des deux dernières années, nous avons investi dans la mise en place de solutions de planification et de mesure complètes, flexibles et durables, offrant aux marketeurs un meilleur aperçu de l'efficacité de la publicité. Amazon Marketing Cloud ("AMC") en est un exemple », déclare Jassy.« Les équipes Advertising et AWS ont collaboré pour permettre aux entreprises de stocker leurs données dans AWS, d'opérer en toute sécurité dans AMC avec Amazon et d'autres sources de données tierces, d'effectuer des analyses dans AWS et d'avoir la possibilité d'activer la publicité sur Amazon ou sur des éditeurs tiers par l'intermédiaire de la plateforme Amazon Demand-Side. Les clients apprécient vraiment cette capacité concertée », poursuit-il.Source : Amazon.com CEO Andy JassyÀ votre avis, pourquoi AWS se contente-t-il d’aider ses clients à optimiser leurs dépenses de cloud au lieu de leur proposer des solutions plus innovantes et compétitives ?Comment AWS peut-il maintenir sa position de leader du marché du cloud face à la concurrence croissante de Microsoft et Google ?