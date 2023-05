Toutefois, l'étude réalisée par Beyond Identity auprès de plus de 150 personnes révèle également des frustrations. 60 % trouvent frustrant de devoir se souvenir de plusieurs mots de passe, 52 % sont frustrés de devoir changer régulièrement leurs mots de passe, et 52 % sont frustrés de devoir choisir des mots de passe longs contenant des chiffres et des symboles.Le nombre de mots de passe utilisés est également un problème : 26 % déclarent utiliser quatre à cinq mots de passe, et 10 % utilisent 10 mots de passe ou plus quotidiennement. Pour ajouter aux difficultés rencontrées par les utilisateurs de mots de passe, de nombreuses organisations exigent des changements fréquents de mots de passe, 38 % suggérant des mises à jour trimestrielles, 27 % des changements mensuels et 6 % des changements quotidiens ou hebdomadaires. Cette tâche peut s'avérer ardue, tout en ne procurant que des avantages minimes en termes de sécurité.", déclare Patrick McBride, cofondateur de Beyond Identity.La plupart des entreprises de cloud computing (82 %) utilisent désormais l'authentification multifactorielle (MFA) comme couche supplémentaire de sécurité, l'authentification multifactorielle la plus populaire étant une application d'authentification mobile. Lorsqu'on leur a demandé leur avis sur le MFA, le sentiment général des personnes interrogées était positif, 55 % d'entre elles se déclarant "très confiantes" dans cette mesure de sécurité.À la suite des récentes attaques réussies de contournement du MFA, M. McBride ajoute une note de prudence : "Source : Etude de Beyond IdentityQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que cette étude de Beyond Identity est crédible et pertinente ?Selon vous, comment les organisations peuvent-elles trouver un équilibre entre des mesures de sécurité strictes, telles que des changements fréquents de mot de passe ou des exigences complexes en matière de mot de passe, et le confort de l'utilisateur ?D'après vous, quelles autres alternatives peuvent être adoptées pour assurer une défense plus efficace contre les cyber-risques ?