Elle fournit des accès à privilèges et des autorisations pour les serveurs. Les mises à jour comprennent une prise en charge plus granulaire de l'automatisation de l'accès à privilèges « juste à temps » (JIT) et « juste assez », ainsi qu'une meilleure garantie d'identité. Une interaction humaine est requise lorsqu'une authentification multi-facteurs (MFA) est demandée lors de la connexion au serveur ou de l'élévation des privilèges.Une étude de 30 jours menée par VMware révèle que près de 45 % des intrusions comportaient également un mouvement latéral. Les techniques MITRE ATT&CK les plus courantes relatives au mouvement latéral sont Samba/Windows Admin Shares, Pass the Hash, SSH et RDP. Les meilleures défenses contre ces techniques consistent à limiter les privilèges permanents pour les identités d'entreprise et à présenter aux utilisateurs des défis supplémentaires pour valider leur identité lors de l'accès et de l'octroi de privilèges élevés sur des serveurs contenant des données commerciales critiques. La mise en œuvre de privilèges « juste à temps » et « juste assez » peut empêcher les acteurs malveillants d'exécuter des commandes nuisibles à l'aide des techniques susmentionnées.Les récentes mises à jour des contrôles d'élévation des privilèges de Cloud Suite permettent aux administrateurs de demander des commandes spécifiques ou des ensembles de commandes depuis l'interface lorsqu'ils accèdent à des serveurs locaux ou hébergés dans le cloud. Des politiques peuvent être mises en place pour automatiser les scénarios d'élévation de privilèges « juste à temps » et « juste assez », réduisant ainsi le risque lié aux privilèges permanents et s'alignant sur les meilleures pratiques Zero Trust.En outre, les améliorations apportées à la fonctionnalité d'application MFA dans Cloud Suite impliquent désormais des exigences supplémentaires d'interaction humaine pour l'authentification et ne peuvent pas être contournées par l'automatisation.», déclare Phil Calvin, chef de produit chez Delinea. «. »Les autres mises à jour de cette version incluent le support de FastSQL, améliorant encore les performances, la sécurité et l'évolutivité de Cloud Suite.Delinea est un fournisseur de solutions de gestion des accès à privilèges (PAM, Privileged Access Management) qui rendent la sécurité continue pour l'entreprise moderne et hybride. Ses solutions permettent aux organisations de protéger les données critiques, appareils, code et infrastructure cloud pour réduire les risques, assurer la conformité et simplifier la sécurité.Source : Delinea Qu'en pensez-vous ?