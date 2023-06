Les avantages et les défis techniques potentiels

Une performance élevée : Mutagen utilise un transfert différentiel des fichiers, ce qui réduit le temps et la bande passante nécessaires pour synchroniser du code ou des artefacts de construction. Mutagen détecte également les changements dans le système de fichiers en temps réel, ce qui permet une propagation quasi instantanée des modifications.

Une flexibilité accrue : Mutagen peut synchroniser et transférer des données entre des points d’extrémité arbitraires, qu’ils soient locaux, distants ou conteneurisés. Mutagen peut également mélanger et assortir les protocoles de transport, ce qui facilite la connexion de composants disparates.

Un contrôle total: Mutagen est un outil open source qui donne aux utilisateurs le contrôle total sur leurs données, la façon dont elles sont transmises et où elles sont stockées. Mutagen permet également aux utilisateurs de configurer divers paramètres de synchronisation, tels que le mode bidirectionnel, les permissions, les ignorés, les liens symboliques, etc.

La compatibilité avec d’autres plateformes: Mutagen est conçu pour fonctionner avec Docker, mais qu’en est-il des autres plateformes de conteneurisation ou d’orchestration, telles que Kubernetes, Podman ou Nomad? Est-ce que Mutagen restera compatible avec ces alternatives ou deviendra-t-il exclusif à Docker?

La pérennité du projet: Mutagen est un projet open source qui dépend du travail et du soutien de sa communauté. Quel sera l’impact de l’acquisition sur le développement et la maintenance du projet? Est-ce que Docker Inc. continuera à respecter la licence open source et à encourager les contributions externes?

La sécurité des données: Mutagen transfère des données sensibles entre des points d’extrémité potentiellement non sécurisés. Quelles sont les mesures prises par Mutagen pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données? Est-ce que Mutagen utilise un chiffrement, une authentification ou une vérification des données?

Une plateforme en évolution

Conclusion

En fait, malgré l'essor du cloud, la majeure partie du développement d'applications continue de se faire sur des machines locales, a noté Stevens. La plupart des développeurs préfèrent ne pas subir de décalage réseau lors de l'écriture de code. Le logiciel de Mutagen simplifie la synchronisation du code avec, par exemple, un serveur intermédiaire qui est au cœur d'un flux de travail DevOps plus large, a-t-il ajouté.Contrairement à un environnement de cloud computing, Docker Desktop permet également aux développeurs de personnaliser leurs environnements de développement comme bon leur semble, a noté Stevens.« Docker est plus qu'un outil de conteneur, il comprend plusieurs outils de développement qui sont devenus la norme de l'industrie pour les plates-formes de développement en libre-service, permettant aux équipes d'être plus efficaces, sécurisées et collaboratives », a déclaré Scott Johnston, PDG de Docker. « La famille Docker est un autre exemple de la façon dont nous faisons continuellement évoluer notre offre pour répondre aux besoins des développeurs avec un produit qui fonctionne de manière transparente et améliore la façon dont les développeurs travaillent », a-t-il continué.L'acquisition de Mutagen introduit de nouveaux mécanismes permettant aux développeurs d'extraire le plus haut niveau de performance de leur matériel local, tout en ouvrant simultanément la passerelle vers les dernières solutions de développement à distance. Avec le nombre croissant de développeurs, d'entreprises et d'entreprises qui s'appuient sur Docker, la société est amenée à faire évoluer et à améliorer en permanence les capacités de Docker Desktop. En plus de Mutagen, la société a récemment introduit de nouvelles offres qui séduisent tous les développeurs. Pour un développement Kubernetes local simplifié, il existe Telepresence for Docker, et Docker Scout est un outil d'accès anticipé qui offre une surveillance efficace des images avec une vue couche par couche des dépendances d'image, des vulnérabilités et des voies de correction.« Il existe tellement d'opportunités d'intégration et d'expérimentation captivantes qui étaient auparavant inaccessibles en tant qu'offre tierce », a expliqué Jacob Howard, PDG de Mutagen. « En tant que développeur principal de Mutagen et Docker Captain, mon objectif ultime a toujours été d'améliorer l'expérience de développement des utilisateurs de Docker. En tant que partie intégrante du paysage technologique de Docker, Mutagen est désormais dans une position privilégiée pour atteindre cet objectif ».Jacob rejoint l’équipe d’ingénierie de Docker, en charge de l’intégration des technologies de Mutagen dans Docker Desktop et d’autres produits Docker innovants.« Docker Desktop se concentre sur l’équipement de chaque développeur et équipe de développement avec des outils ultra-rapides pour accélérer la création et l’itération d’applications en exploitant la puissance combinée des ressources locales et cloud. En intégrant et en amplifiant les capacités de Mutagen au sein de notre plateforme, nous offrons à nos utilisateurs et clients une flexibilité inégalée et une opportunité extraordinaire d’innover rapidement », a déclaré Webb Stevens, directeur général de Docker Desktop.Les développeurs peuvent commencer à utiliser Mutagen dès aujourd’hui en téléchargeant la dernière version de Docker Desktop et en installant l’extension Mutagen, disponible dans le Docker Extensions Marketplace. Docker assure que « le support des offres actuelles de Mutagen, open source et payantes, se poursuivra alors que nous développons de nouvelles et meilleures options d’intégration ».L’acquisition de Mutagen par Docker Inc. est une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Docker Desktop, qui pourront bénéficier d’une meilleure intégration entre leurs outils de développement locaux et leurs environnements cloud. Mutagen offre en effet plusieurs avantages par rapport aux solutions existantes de synchronisation de fichiers et de transfert de réseau, tels que:Cependant, l’acquisition de Mutagen par Docker Inc. soulève également quelques questions et défis potentiels, tels que:Docker a tenté de répondre à quelques-unes de ces interrogations dans une FAQMutagen est l'une des nombreuses acquisitions que Docker a faites de petites entreprises qui ont construit des outils qui améliorent l'expérience des développeurs. Docker intègre les outils de ces entreprises dans Docker Desktop aux côtés de fonctionnalités qu'il continue de développer en interne. De plus, Docker a récemment ajouté unequi permet aux développeurs d'accéder plus facilement à distance à l'infrastructure informatique.est un projet open source développé à l'origine par Ambassador Labs et actuellement avancé sous les auspices de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF).Docker, Inc. affirme qu'il y a maintenant plus de 13 millions de développeurs qui créent des applications à l'aide de conteneurs et qu'il compte plus de 70 000 clients commerciaux. Dans l'ensemble, Docker, Inc, prévoit que plus de 750 millions d'applications devraient être créées d'ici 2025 et que son outil Docker Desktop restera pertinent, que ces applications soient créées à l'aide de conteneurs traditionnels ou d'artefacts WebAssembly (Wasm). Développé à l'origine sous les auspices du World Wide Web Consortium (W3C) pour la création d'applications de navigateur, Wasm est en train de devenir un format d'instruction binaire portable pour la création de logiciels qui décrit un environnement d'exécution sécurisé en mémoire et en bac à sable pouvant s'exécuter n'importe où.Bien sûr, il reste encore beaucoup de travail à faire pour inciter davantage de développeurs à adopter les conteneurs. On estime qu'il y a plus de 50 millions de développeurs d'applications d'entreprise. La plupart de ces développeurs utilisent encore des frameworks pour créer des applications monolithiques à l'aide de divers artefacts hérités. Cependant, comme de plus en plus d'organisations informatiques d'entreprise demandent aux développeurs de créer des applications à l'aide de conteneurs qui simplifient l'exécution d'applications sur plusieurs plates-formes, le pourcentage global de développeurs utilisant des outils tels que Docker Desktop devrait augmenter.En attendant, il est probable que la plupart des développeurs continueront de travailler à distance (au moins à temps partiel) pendant de nombreuses années, soit en raison de préférences personnelles, soit du simple fait qu'ils sont des sous-traitants plutôt que des employés à temps plein qui peuvent être contraints de se rendre dans un bureau. En tant que tel, la nécessité de synchroniser les environnements de développement avec l'infrastructure distante ne va pas disparaître de si tôt. Au lieu de cela, l'accent doit être mis sur la recherche de moyens permettant aux développeurs d'écrire du code n'importe où et n'importe quand à une époque où l'écriture de code est toujours autant un art qu'une science.L’acquisition de Mutagen par Docker Inc. est une opportunité intéressante pour améliorer l’expérience des développeurs qui utilisent Docker Desktop. Mutagen apporte une solution performante, flexible et contrôlable pour synchroniser du code et transférer du réseau entre des environnements locaux et cloud. Toutefois, cette acquisition pose également des interrogations sur la compatibilité, la pérennité et la sécurité du projet. Il faudra donc suivre attentivement l’évolution de Mutagen sous l’égide de Docker Inc.Source : Docker Que pensez-vous de cette acquisition ?Quels sont les avantages et les inconvénients de la synchronisation de fichiers et du transfert de réseau en temps réel pour le développement cloud?Quelles alternatives à Mutagen pour synchroniser du code et transférer du réseau entre des environnements locaux et cloud connaissez-vous?Quels sont les risques potentiels de l’acquisition de Mutagen par Docker Inc. pour le projet open source et sa communauté?Quelles sont les fonctionnalités ou les améliorations que vous aimeriez voir dans Mutagen à l’avenir?Comment utilisez-vous ou comptez-vous utiliser Mutagen dans vos projets de développement?