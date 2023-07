Un parc matériel. Fly.io a toujours fonctionné sur son propre matériel. Il y a des raisons amusantes, techniques, « contrôlez votre propre destin » pour installer du matériel en rack au lieu de le superposer à des produits cloud de base. Mais ce n'est vraiment que de l'économie. Si vous voulez amener les gens à créer des applications sur votre plate-forme, vous avez besoin d'une chance d'exister encore dans 10 ans. Le matériel est ce qui fait fonctionner les marges.

Toutes les régions. C'est subtil ! Nous avons lancé avec 19 régions, ce qui, si vous ne servez que des développeurs d'applications individuels, est suffisant. Mais à côté des applications individuelles, nous voulons que d'autres plateformes s'exécutent sur nous - des bases de données gérées, des outils de développement. Et ces entreprises ont besoin de toutes les régions. Nous avons jusqu'à 33 régions maintenant, et nous devenons beaucoup plus rapides pour en acquérir de nouvelles.

Assistance et fiabilité. Nous ne nous faisons aucune illusion sur la tâche de fiabilité de la plate-forme à laquelle nous sommes confrontés, ni sur notre capacité à nous y frayer un chemin (nous ne sommes pas si intelligents au départ).

Ces choses sont toutes à forte intensité de capital, et à côté d'elles, nous aimerions parier davantage : sur le stockage avancé, sur les capacités de sécurité, sur de nouveaux types de matériel. Vous voyez donc où va l'argent.

Notre pari est donc simple : avec la bonne plate-forme et la bonne chaîne d'outils, les personnes qui créent des bibliothèques, des applications d'évaluation des sandwichs, des recommandations musicales, des gestionnaires de listes de diffusion pour les églises et tous les autres types d'applications créeront des applications qui s'exécutent rapidement dans le monde entier. Non seulement à distance de marche du barbecue Carolina Brothers à Ashburn, mais à Chicago, ou Sydney, ou Singapour, ou São Paulo. Parce qu'être rapide dans plus d'une ville à la fois est une caractéristique super précieuse !



Nous pensons que ce modèle vaut pour beaucoup de choses. Nous allons tracer ces choses et les construire.



Par exemple : le sandboxing, les éditeurs de code et les REPL, et les applications CI/CD doivent tous trouver comment exécuter du code client non approuvé. Ils ont tous compris comment faire tourner des conteneurs verrouillés à la demande. Mais être capable de faire tourner une machine virtuelle à la volée est une fonctionnalité extrêmement précieuse pour toutes sortes d'applications (comme l'atteste quiconque ayant déjà débogué une file d'attente de tâches bloquée). Pourquoi tout le monde ne le fait-il pas ? Parce qu'il n'est pas clair après deux heures d'enquête comment le faire. Nous avons donc construit Fly Machines, ce qui rend la rotation d'une machine virtuelle aussi simple que l'appel d'une fonction.



Nous avons plus de choses comme ça à venir. Les fonctionnalités en temps réel et la présence des utilisateurs sont des fonctionnalités de deux heures. Il en va de même pour le chiffrement et le stockage secret. Et les bases de données en cluster. Et l'inférence accélérée par le matériel.



Il existe d'autres entreprises qui cherchent à résoudre les problèmes de "fenêtre de deux heures" pour les développeurs : bases de données distribuées, localité des données, stockage, IA, frameworks d'applications. Si nous obtenons Fly.io correctement, nous donnerons à ces plates-formes de nouvelles primitives sur lesquelles s'appuyer, présenterons plus rapidement de nouvelles idées aux utilisateurs et augmenterons la qualité de chaque application n'importe où.



Cela ressemble à un argumentaire d'investissement ? Eh bien, oui, ça l'était.

EQT Ventures a dirigé le cycle de financement de série C avec la participation de Dell Technologies Capital et des investisseurs existants Andreessen Horowitz et Intel Capital Corp. Le cycle de financement fait suite à 25 millions de dollars levés auprès d'investisseurs en juillet, portant le total levé par Fly.io à plus de 115 millions de dollars.La proposition de valeur de Fly.io est de permettre aux développeurs de lancer facilement des applications et des bases de données sur une infrastructure cloud au plus près de leurs utilisateurs avec le moins de tracas possible. Ceci est important car lorsqu'il s'agit de nombreuses applications, une faible latence est essentielle et l'exécution en périphérie la réduit autant que possible.Cependant, le problème est que si la plupart des développeurs d'applications souhaitent se rapprocher de leurs utilisateurs, tous les développeurs n'ont pas le temps ni l'énergie pour comprendre comment tirer parti des outils nécessaires pour créer et exécuter des instances cloud personnalisées.Le problème, a expliqué Kurt Mackey, co-fondateur et directeur général de Fly.io dans un article de blog, était que les développeurs ayant des besoins critiques pourraient passer leur temps à le faire fonctionner, mais le développeur d'une bibliothèque ou d'une application de restaurant abandonnerait probablement. Il a appelé cela le « problème des deux heures ».« L'équipe du serveur de jeu s'attaquera au déploiement en périphérie jusqu'à ce qu'il soit résolu », a déclaré Mackey. « L'équipe de la bibliothèque va essayer pendant environ deux heures, ne pas trouver de voie claire, puis abandonner et passer à autre chose. Nous pensons que tout le monde comprend qu'il vaut mieux courir près des utilisateurs plutôt que dans le centre de données le moins pire d'Internet ».Il a expliqué que le financement vise à développer ce type de plateforme, notamment :Mackey a ajouté qu'avec ce financement, la société a des plans encore plus importants pour plus de capacités pour les développeurs :Et d'expliquer que :Parmi les clients de Fly figurent Walmart Labs, Fanatics Inc., Cars.com Inc. et Supabase. « Nous avons construit notre propre infrastructure au lieu de fonctionner sur un cloud public », a déclaré Mackey. « Nous avons donc beaucoup plus de contrôle sur les prix et beaucoup plus de capacité à devenir rentables que si nous donnions simplement de l’argent à Google ou AWS pour la bande passante sortante ».Mackey a précédemment fondé la start-up Compose, qui a été rachetée par IBM. Il expliquait à l'époque : « En tant que développeurs, nous savons à quel point il peut être difficile de gérer des bases de données à grande échelle, c'est exactement pourquoi nous avons créé Compose - pour alléger ce fardeau de nos clients et leur permettre de revenir à l'ingénierie qu'ils aiment ».Source : Fly Que pensez-vous d'une telle initiative ?Comprenez-vous la raison pour laquelle l'entreprise ne veut pas s'appuyer sur un fournisseur de cloud ? Cette décision est-elle viable selon vous ? Pourquoi ?