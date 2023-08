Dropbox a décidé qu'il était temps de limiter son plan illimité Advanced. Au lieu d'offrir aux utilisateurs "autant d'espace que nécessaire", comme c'était le cas auparavant, les utilisateurs sont désormais plafonnés à 15 To. L'entreprise de stockage dans le cloud et de productivité en entreprise a expliqué la raison de ce changement dans une missive qui révèle des abus plutôt créatifs du service, y compris le minage de crypto-monnaie, la revente de stockage Dropbox à des tiers, et « des individus non liés qui mettent en commun leur stockage pour des utilisations personnelles ». « Ces derniers mois, nous avons constaté une recrudescence de ce type de comportement. Nous avons observé que les clients de ce type consomment souvent des milliers de fois plus d'espace de stockage que nos véritables clients professionnels », explique l'équipe Dropbox.L'avis révèle que seul un pour cent des clients Dropbox consomme plus de 35 téraoctets par licence. Comme la liste des prix de Dropbox indique que le plan avancé coûte 24 $/utilisateur/mois, avec un minimum de trois utilisateurs, il est possible de stocker 35 To ou beaucoup plus pour 72 $ par mois. Dropbox utilise principalement son propre stockage, mais maintient une présence dans les services Web d'Amazon. En ce qui concerne le Amazon cloud, son Service de Stockage Simple facture 0,023 $/GB/mois pour les premiers 50TB que vous placez dans le Amazon cloud ou 805 $ par mois pour stocker 35TB (en se rappelant que la capacité de stockage est mesurée à la puissance dix, donc 1TB est égal à 1000GB, mais 1GB de RAM est égal à 1024MB). Le stockage interne de Dropbox devrait être beaucoup plus efficace que celui d'Amazon pour que l'entreprise puisse faire des bénéfices sur les clients qui, selon elle, abusent de sa générosité.Il est intéressant de noter que l'alerte de Dropbox révèle que l'entreprise a constaté davantage de comportements abusifs après que d'autres services de stockage en nuage ont abandonné leurs niveaux illimités ; Google l'a fait pour les établissements d'enseignement utilisant son service Workspaces en octobre 2022 et l'a apparemment fait depuis pour d'autres clients professionnels également, nous le notons. Dropbox justifie ce changement par le fait qu'il permettait « autant de stockage que nécessaire pour faire fonctionner une entreprise ou une organisation légitime, et non pour fournir un stockage illimité pour n'importe quel cas d'utilisation ». L'impact sur les autres clients a également été cité comme raison du changement.Une autre raison est que Dropbox a décidé que la définition de cas d'utilisation « acceptables » et « inacceptables » pour de nombreux clients n'était pas viable. Il était tout simplement plus facile de mettre fin à l'offre illimitée. Dropbox remplacera l'offre « à volonté » par des plans mesurés qui allouent 15 To aux clients du plan « Advanced ». Chaque licence active supplémentaire, au-delà des trois requises pour bénéficier de l'offre, donne droit à 5 To supplémentaires.« À partir d'aujourd'hui, les clients qui achètent un plan Dropbox Advanced avec trois licences actives recevront 15 To d'espace de stockage partagé par l'équipe - assez d'espace pour stocker environ 100 millions de documents, 4 millions de photos ou 7 500 heures de vidéo HD. Chaque licence active supplémentaire donne droit à 5 To d'espace de stockage », affirme l'entreprise.Les clients actuels qui utilisent moins de 35 To de stockage par licence ne seront pas invités à changer pendant cinq ans sans payer davantage et recevront un bonus de 5 To à partager entre leurs utilisateurs. Ceux qui utilisent plus de 35 To pourront continuer à utiliser leur capacité actuelle, ainsi qu'un crédit supplémentaire de 5 To de stockage mutualisé pendant un an (jusqu'à 1 000 To au total), sans frais supplémentaires. Mais Dropbox a également annoncé que ces gros utilisateurs seraient bientôt invités à discuter « d'un éventail d'options pour obtenir le stockage dont vous avez besoin pour votre entreprise ou votre organisation ».Les nouveaux clients seront immédiatement affectés par ce changement de politique, comme vous pourrez le constater en consultant les tarifs actuels des plans Dropbox Advanced. Les utilisateurs existants seront "progressivement transférés" vers les nouveaux plans à partir du 1er novembre, et ils seront informés au moins 30 jours avant la migration. « Nous commencerons à migrer progressivement les clients existants vers la nouvelle politique le 1er novembre », déclare l'équipe, ajoutant : « Vous n'avez rien à faire aujourd'hui. Nous informerons tous les clients au moins 30 jours avant la date de migration prévue ».Les clients qui décideront d'abandonner Dropbox à la suite de ces changements auront du fil à retordre, car le cloud locker limite les téléchargements à 4 To de bande passante et à un nombre illimité de téléchargements de fichiers par jour. Les utilisateurs qui possèdent plus de 35 To de données stockées dans le service risquent d'être confrontés à des temps d'attente considérables s'ils ont besoin de récupérer des fichiers.Source : Dropbox Avez-vous un compte Dropbox ?Que pensez-vous de cette limitation imposée par Dropbox ?Pensez-vous que cette solution sois la plus adéquate, au regard de la situation qui prévaut ?