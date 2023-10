Alibaba accusé de "possible espionnage" dans un aéroport de Liège, selon les services de sécurité belges

Faisant référence au principal centre logistique européen de l'entreprise à l'aéroport de Liège, le service de sécurité a déclaré qu'il travaillait à "". Les autorités belges examinent les opérations d'Alibaba à l'aéroport sur la base d'une analyse du cadre juridique chinois, ajoute le communiqué. La présence d'Alibaba "" pour la VSSE, selon le communiqué, en raison de la législation qui oblige les entreprises chinoises à partager des données avec les autorités et les services de renseignement chinois.", a déclaré Cainiao, la branche logistique d'Alibaba, dans un communiqué. "". Alibaba a signé un accord avec le gouvernement belge en 2018 pour ouvrir un centre de commerce électronique, géré par Cainiao, qui inclurait des investissements dans l'infrastructure logistique.Le géant chinois du commerce électronique a déposé le mois dernier une demande d'inscription de Cainiao à la bourse de Hong Kong, ce qui ferait de l'unité la première à être séparée depuis qu'Alibaba a déclaré en mars qu'il restructurerait et diviserait ses activités en six unités.Pensez-vous que les doutes des services de sécurité belges sont crédibles ?Quel est votre avis sur cette affaire ?