L'entreprise chinoise Huawei Technologies, spécialisée dans les équipements de télécommunications, a annoncé que ses bénéfices avaient plus que doublé l'année dernière, grâce à la prospérité de ses activités numériques et d'informatique dématérialisée, en dépit des sanctions américaines. L'entreprise basée à Shenzhen a déclaré un bénéfice net de 87 milliards de yuans (plus de 11,2 milliards d'euros), grâce à des ventes importantes et à un meilleur portefeuille de produits. Le chiffre d'affaires a bondi de près de 10 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 704,2 milliards de yuans (90,7 milliards d'euros).Ken Hu, président tournant d'Huawei, a déclaré que les chiffres de l'entreprise étaient conformes aux prévisions. "Nous avons traversé de nombreuses épreuves ces dernières années. Mais nous avons réussi à nous développer en relevant les défis les uns après les autres", a déclaré M. Hu. Huawei a également déclaré avoir bénéficié de "". Il n'a pas précisé quelles entreprises avaient été vendues.Huawei, l'une des premières marques technologiques chinoises d'envergure mondiale, a été prise au piège des tensions entre la Chine et les États-Unis en matière de technologie et de sécurité. Les États-Unis ont interdit aux entreprises américaines de faire affaire avec Huawei, lui coupant l'accès aux puces électroniques et aux logiciels tels que les services Google pour ses smartphones et l'empêchant de vendre son matériel de télécommunications à des clients américains. Washington affirme qu'Huawei représente une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Huawei le nie.Huawei a recentré ses activités sur les services d'informatique en nuage et sur l'aide aux industries pour qu'elles passent à des opérations plus numériques. Les revenus de son activité d'informatique en nuage ont augmenté de près de 22 % en glissement annuel en 2023 pour atteindre 55,3 milliards de yuans (6,83 milliards d'euros). Les ventes de son activité d'énergie numérique ont augmenté de 3,5 %. Les ventes liées aux services automobiles ont plus que doublé. L'unité grand public d'Huawei, qui vend des smartphones et d'autres appareils, a enregistré un bond de 17,3 % de ses revenus en 2023.L'année dernière, Huawei a lancé sa gamme de smartphones haut de gamme Mate 60, alimentée par une puce avancée qu'elle a fabriquée avec la société chinoise Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). "", a déclaré l'entreprise.Le lancement du Mate 60 a suscité des spéculations selon lesquelles Huawei et la Chine pourraient être en mesure de produire des puces 5G. Les législateurs américains ont par la suite accusé SMIC de violer les sanctions américaines en fournissant des puces à Huawei. Taïwan a également ouvert une enquête sur quatre entreprises locales à la suite d'informations selon lesquelles elles auraient aidé Huawei dans ses efforts de production de puces. Certaines de ces entreprises ont déclaré qu'elles offraient des services de protection des eaux usées et de l'environnement qui n'étaient pas liés à des technologies essentielles.Huawei est l'une des entreprises qui dépensent le plus en matière de recherche et de développement. En 2023, elle a investi 164,7 milliards de yuans (21,21 milliards d'euros) dans la recherche et le développement, ce qui représente près d'un quart de son chiffre d'affaires annuel. Un peu plus de la moitié des 207 000 employés de Huawei travaillent dans la R&D.Quel est votre avis sur le sujet ?