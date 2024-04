Les services clouds partagés sont partagés entre des entreprises et des consommateurs non apparentés ; ils sont ouverts à un univers largement illimité d'utilisateurs potentiels et sont conçus pour un marché et non pour une seule entreprise. Le marché des services clouds partagés comprend une variété de services conçus pour étendre ou, dans certains cas, remplacer l'infrastructure informatique déployée dans les centres de données des entreprises ; l'ensemble de ces services est appelé " services clouds publics ". Le marché des services cloud partagés comprend également des services numériques tels que la distribution, le partage et la recherche de médias/contenus, les médias sociaux et le commerce électronique.





sont partagés entre des entreprises et des consommateurs non apparentés ; ils sont ouverts à un univers largement illimité d'utilisateurs potentiels et sont conçus pour un marché et non pour une seule entreprise. Le marché des services clouds partagés comprend une variété de services conçus pour étendre ou, dans certains cas, remplacer l'infrastructure informatique déployée dans les centres de données des entreprises ; l'ensemble de ces services est appelé " ". Le marché des services cloud partagés comprend également des services numériques tels que la distribution, le partage et la recherche de médias/contenus, les médias sociaux et le commerce électronique. Les services clouds dédiés sont partagés au sein d'une seule entreprise ou d'une entreprise étendue, avec des restrictions d'accès et un niveau d'affectation des ressources défini/contrôlé par l'entreprise (et au-delà du contrôle disponible dans les offres de cloud public) ; ils peuvent être sur site ou hors site ; et peuvent être gérés par un tiers ou par du personnel interne. Dans les clouds dédiés gérés par le personnel interne, les "vendeurs (fournisseurs de services clouds)" sont l'équivalent des départements informatiques/départements de services partagés au sein des entreprises/groupes. Dans ce modèle d'utilisation, où les services standardisés sont utilisés conjointement au sein de l'entreprise/du groupe, les départements, bureaux et employés de l'entreprise sont les "utilisateurs du service".

Selon le Worldwide Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker : Buyer and Cloud Deployment de l'International Data Corporation (IDC), les dépenses en produits d'infrastructure de calcul et de stockage pour les déploiements dans le cloud, y compris les environnements informatiques dédiés et partagés, ont augmenté de 18,5 % d'une année sur l'autre au quatrième trimestre 2023 (4T23) pour atteindre 31,8 milliards de dollars.Les dépenses en infrastructure cloud continuent de dépasser le segment non-cloud, ce dernier ayant augmenté de 16,4 % d'une année sur l'autre au 4e trimestre 2023, pour atteindre 18,9 milliards de dollars. Le segment de l'infrastructure cloud a vu les livraisons unitaires diminuer de 22,8 % au cours du trimestre, avec une augmentation des prix de vente moyens (ASP) principalement liée à des livraisons de serveurs GPU plus élevées que d'habitude aux hyperscalers.", a déclaré Juan Pablo Seminara, directeur de recherche, Worldwide Enterprise Infrastructure Trackers chez IDC. "Les dépenses en infrastructure cloud partagée ont atteint 22,8 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une augmentation de 27,0 % par rapport à l'année précédente. La catégorie des infrastructures cloud partagées continue de capter la plus grande part des dépenses par rapport aux déploiements dédiés et aux dépenses non cloud. Au 4T23, le cloud partagé représentait 44,9% des dépenses totales d'infrastructure. Le segment des infrastructures cloud dédiées a connu une croissance modeste de 1,4 % d'une année sur l'autre au 4T23 pour atteindre 9,0 milliards de dollars.Pour 2024, IDC prévoit que les dépenses d'infrastructure cloud augmenteront de 19,3 % par rapport à 2023 pour atteindre 129,9 milliards de dollars. L'infrastructure non cloud devrait diminuer de 1,4 % pour atteindre 57,6 milliards de dollars. L'infrastructure cloud partagée devrait croître de 21,6 % d'une année sur l'autre pour atteindre 95,3 milliards de dollars pour l'année entière, tandis que les dépenses en infrastructure cloud dédiée devraient connaître une croissance robuste de 13,3 % en 2024 pour atteindre 34,6 milliards de dollars pour l'année entière. Les prévisions de croissance modérée pour les infrastructures non cloud, qui devraient diminuer de 1,4 % d'une année sur l'autre en 2024, reflètent l'attente que le marché soit encore confronté à certains défis. Les dépenses en matière de cloud resteront très positives en raison des charges de travail critiques nouvelles et existantes, qui nécessitent souvent des systèmes haut de gamme axés sur les performances.La catégorie des fournisseurs de services d'IDC comprend les fournisseurs de services cloud, les fournisseurs de services numériques, les fournisseurs de services de communication, les hyperscalers et les fournisseurs de services gérés. Au 4e trimestre 23, les fournisseurs de services en tant que groupe ont dépensé 30,0 milliards de dollars en infrastructure de calcul et de stockage, soit une augmentation de 19,6 % par rapport à l'année précédente. Ces dépenses représentaient 59,2 % du marché total. Les fournisseurs autres que les fournisseurs de services (par exemple, les entreprises, le gouvernement, etc.) ont également augmenté leurs dépenses pour atteindre 20,7 milliards de dollars, soit une croissance de 15,2 % d'une année sur l'autre. IDC prévoit que les dépenses de calcul et de stockage des fournisseurs de services atteindront 124,3 milliards de dollars en 2024, soit une croissance de 21,8 % d'une année sur l'autre.Sur une base géographique, les dépenses d'infrastructure cloud en glissement annuel au 4T23 ont montré des résultats mitigés, la Chine, le Moyen-Orient et le Canada affichant une croissance négative, menée par la Chine avec une baisse de 31,1%, principalement affectée par une économie encore sous pression au quatrième trimestre 2023. Le Moyen-Orient et l'Afrique ont vu leurs dépenses diminuer de 12,2 % en raison d'une comparaison difficile d'une année sur l'autre résultant de grands projets à la fin de l'année précédente. Les dépenses au Canada ont diminué de 4,4 % d'une année sur l'autre.Les régions où les dépenses ont augmenté au 4e trimestre 23 sont l'Asie/Pacifique (à l'exclusion du Japon et de la Chine), les États-Unis, l'Europe centrale et orientale, le Japon, l'Europe occidentale et l'Amérique latine, où les dépenses liées au cloud ont augmenté respectivement de 48,2 %, 40,6 %, 11,3 %, 10,5 %, 2,7 % et 1,5 % d'une année sur l'autre. La majeure partie de cette croissance est liée à de grands projets de calcul haute performance et d'intelligence artificielle.À long terme, IDC prévoit que les dépenses en infrastructure cloud auront un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,8 % au cours de la période de prévision 2023-2028, atteignant 199,1 milliards de dollars en 2028 et représentant 73,6 % des dépenses totales en infrastructure de calcul et de stockage. Les dépenses en infrastructures cloud partagées représenteront 71,8 % du total des dépenses cloud en 2028, augmentant à un TCAC de 12,8 % et atteignant 143,0 milliards de dollars. Les dépenses consacrées à l'infrastructure cloud dédiée augmenteront à un TCAC de 12,9 % pour atteindre 56,1 milliards de dollars. Les dépenses consacrées à l'infrastructure non cloud rebondiront également avec un TCAC de 4,1 %, pour atteindre 71,4 milliards de dollars en 2028. Les dépenses des fournisseurs de services pour les infrastructures de calcul et de stockage devraient croître à un taux de croissance annuel moyen de 13,1 %, pour atteindre 188,5 milliards de dollars en 2028.Le Worldwide Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker : Buyer and Cloud Deployment d'IDC est conçu pour fournir aux clients une meilleure compréhension de la part des marchés du matériel de calcul et de stockage qui est déployée dans des environnements cloud. Le tracker ventile le chiffre d'affaires de chaque fournisseur en fonction des environnements cloud partagés et dédiés pour les données historiques et fournit des prévisions sur cinq ans. Ce tracker fait partie du Worldwide Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker, qui fournit une vue globale du marché total adressable des quatre technologies clés d'infrastructure pour le centre de données (serveurs, systèmes de stockage d'entreprise externes et appareils spécialisés : HCI et PBBA).IDC définit les services en nuage de manière plus formelle à l'aide d'une liste de contrôle des attributs clés qu'une offre doit présenter aux utilisateurs finaux du service.: IDC