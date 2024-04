Envoyé par Chris Rackow Envoyé par

Vous avez peut-être entendu parler de manifestations dans certains de nos bureaux hier. Malheureusement, un certain nombre d'employés ont fait entrer l'événement dans nos bâtiments de New York et de Sunnyvale. Ils ont occupé des bureaux, dégradé nos biens et entravé physiquement le travail d'autres Googlers. Leur comportement était inacceptable, extrêmement perturbateur, et leurs collègues se sont sentis menacés.



Nous enquêtons sur les employés concernés et leur avons coupé l'accès à nos systèmes. Ceux qui ont refusé de partir ont été arrêtés par les forces de l'ordre et expulsés de nos bureaux. À l'issue de l'enquête, nous avons mis fin aujourd'hui à l'emploi de vingt-huit employés impliqués. Nous poursuivrons notre enquête et prendrons les mesures qui s'imposent.



Un tel comportement n'a pas sa place sur notre lieu de travail et nous ne le tolérerons pas. Il viole clairement plusieurs politiques auxquelles tous les employés doivent adhérer, notamment notre code de conduite et notre politique en matière de harcèlement, de discrimination, de représailles, de normes de conduite et de préoccupations sur le lieu de travail.



« Un petit nombre d'employés protestataires sont entrés et ont perturbé deux de nos sites. Le fait d'entraver physiquement le travail d'autres employés et de les empêcher d'accéder à nos installations constitue une violation manifeste de nos règles, et nous mènerons une enquête et prendrons les mesures qui s'imposent. Ces employés ont été mis en congé administratif et leur accès à nos systèmes a été coupé. Après avoir refusé plusieurs demandes de quitter les lieux, les forces de l'ordre ont été engagées pour les expulser afin d'assurer la sécurité des bureaux », a déclaré un porte-parole de Google à propos des manifestants.Dans un mémo adressé par la suite à l'ensemble de l'entreprise, Chris Rackow, vice-président de la sécurité mondiale de Google, a annoncé que les employés propalestiniens ont été licenciés mercredi en fin de journée après une enquête interne. « Ils ont occupé des bureaux, dégradé nos biens et entravé physiquement le travail d'autres employés de Google. Leur comportement était inacceptable, extrêmement perturbateur et a fait en sorte que les collègues se sentent menacés », a écrit Rackow dans le mémo obtenu par le Post. Selon le rapport, le géant de Mountain View a licencié au total 28 employés après l'enquête.Les employés qui ont manifesté mardi demandaient la condamnation d'Israël et la suspension du projet Nimbus de 1,2 milliard de dollars. Selon les rapports, quelques heures le début du sit-in, la sécurité de Google a commencé à accuser les employés d'intrusion et de perturbation du travail, ce qui a incité certains à partir. D'autres, en revanche, ont juré de rester jusqu'à ce qu'ils soient forcés de quitter les lieux. Neuf employés ont été arrêtés mardi pour violation de propriété. À Sunnyvale, les manifestants sont restés assis dans le bureau du directeur de Google Cloud pendant plus de neuf heures jusqu'à ce que la police les arrête.Ils portaient des t-shirts sur lesquels on pouvait lire "Googler against genocide" et ont écrit des revendications sur le tableau blanc de Kurian. Selon les rapports, cinq travailleurs de Sunnyvale et quatre de New York auraient été arrêtés mardi. Rackow a déclaré que leur comportement était inacceptable. Voici ci-dessous une transcription de l'intégralité de son mémo : Le projet Nimbus est un accord tripartite centre Google, Amazon et l'Israël signé en 2021. Il vise à fournir à l'État hébreu des outils d'IA et des services de cloud computing. Selon les termes de l'accord, Google et Amazon devront mettre en place des sites de cloud locaux en Israël avec un investissement initial de 4 milliards de shekels (1,2 milliard de dollars). Ces sites conserveront les informations à l'intérieur des frontières d'Israël selon des directives de sécurité strictes. Lors de la signature du contrat, le gouvernement israélien a expliqué que le projet Nimbus est un projet phare pluriannuel qui se déroulera en quatre phases.Cependant, depuis le début, le projet est vivement contesté par un groupe d'employés de Google. Mardi, les employés de Google ont organisé des sit-in et des manifestations dans les bureaux de l'entreprise à New York et à Sunnyvale, en Californie, y compris un sit-in retransmis en direct devant le bureau du PDG de Google Cloud, Thomas Kurian. La protestation a été organisée par le groupe activiste "No Tech for Apartheid", qui a critiqué la réaction de Google à la guerre entre Israël et le Hamas. Le groupe demande à Google d'arrêter toute collaboration avec l'État hébreu et a dénoncé mardi l'arrestation des neuf manifestants.Il a publié plusieurs vidéos et a diffusé en direct les manifestations sur son compte X, y compris le moment exact où les employés ont reçu les derniers avertissements et ont été arrêtés par la police. Un porte-parole de la police de New York a déclaré que la manifestation de mardi impliquait environ 50 participants au total et a confirmé que quatre arrestations ont été effectuées. Le département de la sécurité publique de Sunnyvale a déclaré que la manifestation en Californie a regroupé environ 80 participants". Selon les rapports, cinq travailleurs de Sunnyvale et quatre de New York ont été arrêtés lors des manifestations.Les manifestants semblent avoir été relâchés aussitôt. Il n'est pas très clair si les neuf employés arrêtés faisaient partie des personnes licenciées. Google avait auparavant suspendu les contrats de travail des employés arrêtés et leur avait coupé l'accès aux systèmes internes. Le mois dernier, l'entreprise a licencié un ingénieur logiciel qui avait publiquement critiqué le directeur général des activités de Google en Israël en déclarant : « je refuse de construire une technologie qui favorise le génocide ». De nombreux autres employés de Google affirment avoir été poussés vers la sortie après avoir critiqué le contrat avec Israël.En août 2022, Ariel Koren, alors responsable marketing chez Google, a déclaré avoir été mise à la porte après s'être opposée au contrat de 1,2 milliard de dollars avec Israël. Commentant les manifestations de mardi, Koren a déclaré à CNBC : « je pense que ce qui s'est passé hier est la preuve que les tentatives de Google visant à supprimer toutes les voix d'opposition à ce contrat non seulement ne fonctionnent pas, mais ont en fait l'effet inverse. Cela ne fait que créer plus d'agitation, plus de colère et plus d'engagements ». Koren a vivement protesté contre le projet Nimbus depuis la signature du contrat en 2021.Les critiques des employés de la technologie envers le gouvernement israélien se sont intensifiés en raison l'assaut israélien en cours sur Gaza. Depuis qu'une attaque terroriste du Hamas a tué environ 1 100 Israéliens le 7 octobre 2023, l'assaut des forces de défense israéliennes a tué plus de 34 000 Palestiniens. Dans une lettre ouverte publiée en novembre, un groupe d'employé de Google a dénoncé un parti pris interne qui favorise Israël et condamne souvent le sort des Palestiniens. Les travailleurs dénoncent des préjugés pro-israéliens qui empêchent de critiquer les actions d'Israël, souvent sous peine de représailles.Les détracteurs du projet Nimbus craignent que la technologie soit utilisée comme arme contre les Palestiniens de Gaza. Dans une déclaration partagée par Jane Chung, porte-parole du groupe "No Tech For Apartheid", les travailleurs concernés ont critiqué Google pour ces licenciements. « Ce soir, Google a licencié sans discernement 28 travailleurs, y compris ceux d'entre nous qui n'ont pas participé directement aux sit-in de protestation historiques de 10 heures qui ont eu lieu hier dans les deux pays », indique le communiqué. Les critiques du projet accusent les cadres de Google d'ignorer le calvaire des Palestiniens.Le communiqué poursuit : « cet acte flagrant de représailles indique clairement que Google accorde plus d'importance à son contrat de 1,2 milliard de dollars avec le gouvernement et l'armée génocidaires d'Israël qu'à ses propres travailleurs, ceux qui créent une valeur réelle pour les dirigeants et les actionnaires. Sundar Pichai et Thomas Kurian profitent du génocide. Nous ne pouvons pas comprendre comment ces hommes peuvent dormir la nuit alors que leur technologie a été à la base de 100 000 Palestiniens tués, portés disparus ou blessés au cours des six derniers mois du génocide israélien ; et ce n'est pas fini ».Source : mémo du vice-président de la sécurité mondiale de Google, Chris RackowQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des mesures de représailles prises par Google contre ces 28 manifestants ?Ces licenciements sont-ils justifiés ? Sont-ils de nature à dissuader toute protestation contre le projet Nimbus ?Que pensez-vous du projet Nimbus qui vise à fournir des services de cloud computing et d'IA au gouvernement et à l'armée israéliens ?Un employé est-il contraint de travailler sur le projet de son employeur même s'il pense que cela pourrait être préjudiciable à certains groupes de personnes ?Peut-il protester contre le projet et demander son annulation ou doit-il simplement démissionner ?