Les dépenses mondiales en services d'infrastructure cloud ont augmenté de 21 % en glissement annuel au T1 2024 pour atteindre 79,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. Les trois principaux fournisseurs de cloud : AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, ont connu une croissance collective de 24 %, représentant 66 % des dépenses totales.Les trois hyperscalersdf ont connu une poussée de leur taux de croissance, car les dépenses des entreprises en matière de cloud se sont accélérées. Cependant, Microsoft a dépassé à la fois AWS et Google Cloud, avec des ventes en hausse impressionnante de 31 % en glissement annuel, soit près du double du taux de croissance d'AWS (17 %), tandis que Google Cloud a progressé de 28 % en glissement annuel.Bien qu'elle détienne la plus grande part de marché, AWS doit faire face à une concurrence de plus en plus forte de la part de ses concurrents à croissance rapide. En mai 2024, l'entreprise a annoncé le départ de son PDG, Adam Selipsky, après trois ans à ce poste.L'IA est un moteur de demande de plus en plus important pour les investissements dans le cloud public. Le cloud répond efficacement à la demande accrue de calcul et de stockage dans les applications d'IA. La demande mondiale d'intégration de l'IA aux technologies cloud incite les hyperscalers à intégrer des fonctionnalités compatibles avec l'IA dans leurs offres cloud et à nouer des partenariats solides avec des entreprises à la pointe du développement de l'IA.Les entreprises délaissent l'optimisation des budgets cloud pour investir dans de nouvelles initiatives, alimentées par une potentielle intégration de l'IA. Les trois principaux hyperscalers ont vu une augmentation du nombre d'engagements pluriannuels de la part des entreprises clientes, ce qui suggère que de nombreuses entreprises se préparent à une augmentation à long terme de la consommation de cloud.", a déclaréAlimentées par la révolution de l'IA, les entreprises réévaluent l'ensemble de leur pile technologique, signalant un point d'inflexion important pour le cloud computing. À mesure que les organisations adoptent des initiatives axées sur l'IA, il existe un besoin potentiel de transférer leurs charges de travail et leurs données vers des plateformes cloud pour se prévaloir de capacités de calcul et de stockage essentielles.Cependant, le processus de transition vers le cloud peut être complexe et financièrement lourd, ce qui freine potentiellement l'adoption de l'IA. Il sera essentiel de s'attaquer à ces coûts de transition pour permettre une migration transparente vers les services cloud afin de libérer tout le potentiel de l'adoption de l'IA.", a déclaré. "a maintenu sa position de leader sur le marché ce trimestre, représentant 31 % du marché mondial des services cloud. Avec une augmentation de 17 % au premier trimestre 2024, il s'agit de son taux de croissance le plus élevé en glissement annuel au cours de l'année écoulée et place AWS sur la bonne voie pour générer un chiffre d'affaires annualisé de 100 milliards de dollars. Toutefois, le départ du PDG d'AWS, M. Selipsky, laisse penser que l'entreprise est à la recherche d'une énergie nouvelle pour lutter contre l'érosion de ses parts de marché.AWS a accéléré ses progrès en matière de développement de l'IA générative au cours du premier trimestre et a lancé le programme de compétences en IA générative en mars 2024 pour reconnaître et promouvoir les partenaires ayant démontré leur expertise technique AWS et leur succès auprès des clients. La certification exige que les partenaires suivent des mois de formation, prouvent leur compétence technique et fournissent quatre études de cas de clients. En outre, AWS a amélioré ses offres de modèles de base d'IA avec le Llama 3 de Meta, les modèles de Mistral et ses modèles Amazon Titan auto-développés.s'est classé au deuxième rang des fournisseurs de services cloud avec une part de marché de 25 % et un taux de croissance en glissement annuel qui s'accélère à 31 % au 1er trimestre 2024. Elle a révélé que les demandes liées à l'IA ont contribué à hauteur de 7 % au chiffre d'affaires d'Azure. Elle a annoncé son intention de renforcer son partenariat stratégique avec OpenAI, plus de 65 % des entreprises du classement Fortune 500 utilisant désormais le service Azure OpenAI. Azure a également amélioré sa prise en charge de divers modèles et enrichi son écosystème d'IA avec des solutions avancées telles que SLM Phi-3 en avril 2024.En plus de l'augmentation significative des dépenses des clients pour des initiatives liées à l'IA, les revenus issus des migrations vers le cloud augmentent rapidement. En aidant les clients à rationaliser leurs migrations vers le cloud, Azure Arc a plus que doublé sa base de clients en glissement annuel.était le troisième plus grand fournisseur, avec une part de marché de 10 % et un taux de croissance de 28 % en glissement annuel. À la fin du premier trimestre 2024, Google Cloud accumulait un carnet de commandes de 80,7 milliards de dollars, contre 61,3 milliards de dollars au premier trimestre 2023.Lors de la conférence Google Next en avril 2024, la société a annoncé que Gemini 1.5 Pro était désormais disponible dans plus de 180 pays, offrant aux développeurs des capacités de compréhension de la parole et des outils supplémentaires. Elle a également annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA, telles que l'ajout de Gemini à Google Workspaces et le lancement de AI Security dans Google Drive. Lors de l'appel à résultats du 1er trimestre, il a été dévoilé que Google Cloud vise à capitaliser sur les opportunités de l'IA en s'appuyant sur les deux partenaires aux côtés de ses solutions internes telles que Vertex AI et Workspace.Canalys définit les services d'infrastructure cloud comme les services qui fournissent une infrastructure-as-a-service et une plateforme-as-a-service, soit sur une infrastructure privée hébergée dédiée, soit sur une infrastructure publique partagée. Cela exclut directement les dépenses liées aux logiciels en tant que service, mais inclut les revenus générés par les services d'infrastructure consommés pour les héberger et les exploiter.