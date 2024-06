GitLab annonce des intégrations étendues avec Google Cloud pour améliorer l'expérience des développeurs, offrir une authentification simplifiée et assurer un déploiement plus rapide des applications

Authentification simplifiée : L'intégration de GitLab à Google Identity Access Management et Workload Identity Federation permet aux clients de bénéficier d'une authentification centralisée et d'une gestion des identités par l'intermédiaire de leurs fournisseurs d'identité existants, afin de réduire les risques associés aux clés de compte de service et de minimiser les frais de gestion liés à la rotation des clés.

L'intégration de GitLab à Google Identity Access Management et Workload Identity Federation permet aux clients de bénéficier d'une authentification centralisée et d'une gestion des identités par l'intermédiaire de leurs fournisseurs d'identité existants, afin de réduire les risques associés aux clés de compte de service et de minimiser les frais de gestion liés à la rotation des clés. Déploiement plus rapide des applications sur Google Cloud : L'automatisation de la configuration des runners et une bibliothèque de composants Google Cloud Services dans le catalogue CI/CD de GitLab permettent aux clients de simplifier le déploiement des pipelines à partir de GitLab.

L'automatisation de la configuration des runners et une bibliothèque de composants Google Cloud Services dans le catalogue CI/CD de GitLab permettent aux clients de simplifier le déploiement des pipelines à partir de GitLab. Amélioration de l'expérience des développeurs : Une visibilité complète du processus de livraison des logiciels avec un plan de données unifié pour minimiser les changements de contexte et améliorer la productivité des développeurs. Les clients peuvent visualiser leurs images dans les référentiels Google Artifact Registry à partir de GitLab, ce qui leur donne une traçabilité complète de leurs artefacts de construction à travers GitLab et Google Cloud.

Ces intégrations combinent les fonctionnalités complètes de la plateforme DevSecOps de GitLab, notamment la gestion du code source, la planification, le flux de travail CI/CD, ainsi que la sécurité et la conformité avancées avec Google Identity Access Management, Workload Identity Federation, Google Cloud Artifact Registry et Google Compute Engine.À partir de la plateforme GitLab, les clients communs bénéficient d'une visibilité complète sur l'ensemble du cycle de développement des logiciels, y compris les services Google Cloud intégrés, sans avoir à passer d'un système à l'autre.Les principaux avantages de ces intégrations pour les clients sont les suivants :« Les fonctions d'authentification rationalisées désormais disponibles entre GitLab et Google Cloud Platform ont un impact positif sur le coût opérationnel d'une organisation DevSecOps axée sur la sécurité », a déclaré James Manos, Landis+Gyr, directeur principal, architecte d'entreprise. « En tirant parti de Workload Identity Federation, désormais intégré à la plateforme GitLab, Landis+Gyr peut retirer la solution personnalisée qui était en place, ce qui permet de réduire les coûts de maintenance et de renforcer l'alignement avec Google Cloud. »« Le partenariat entre GitLab et Google Cloud a le potentiel de réduire considérablement la charge cognitive et les frais généraux de notre équipe », a déclaré Andrew Tate, Rightmove, responsable des opérations technologiques. « L'authentification intégrée pour les déploiements améliorerait notre posture de sécurité et réduirait la charge de gestion pour la rotation des clés. Les runners sont la base de tous les travaux CI/CD, et il est important qu'ils soient dimensionnés correctement et maintenus à jour. Avec l'aide de GitLab pour la gestion des runners, l'équipe de Rightmove peut se concentrer sur des initiatives à plus forte valeur ajoutée. »« Google Cloud offre aux développeurs le choix, les capacités et la sécurité nécessaires pour travailler de manière efficace et productive à chaque étape du cycle de vie du développement logiciel », a déclaré Gabe Monroy, vice-président de Google Cloud, Developer Experience. « La disponibilité élargie de ces intégrations entre Google Cloud et GitLab apporte plus de capacités aux développeurs dans chacun de ces domaines critiques, y compris une visibilité complète sur les mesures de performance, les politiques de sécurité et de conformité, et des informations sur l'ensemble du cycle de vie du développement des applications sans changement de contexte entre plusieurs systèmes. »« Ensemble, GitLab et Google Cloud permettent aux organisations de supprimer les silos, de mesurer et d'optimiser les performances, de respecter les normes de sécurité et de conformité, et d'accroître la productivité et l'efficacité », a déclaré Emilio Salvador, vice-président de GitLab, chargé de la stratégie et des relations avec les développeurs. « En offrant une visibilité complète sur les flux de développement de logiciels, nous permettons à nos clients communs de livrer plus rapidement des logiciels sécurisés tout en offrant une excellente expérience aux développeurs. »Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de GitLab crédible ou pertinente ?