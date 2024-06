88% des organisations déclarent que la complexité de leur stack technologique a augmenté au cours des 12 derniers mois, et 51% pensent qu’elle va continuer à augmenter.



En moyenne, un environnement multicloud couvre 12 plateformes et services différents.



87% des responsables technologiques déclarent que la complexité du multicloud rend plus difficile la fourniture d’expériences clients exceptionnelles, et 84% qu’elle rend les applications plus difficiles à protéger.



Pour 86% des responsables technologiques, les stacks technologiques cloud produisent une explosion de données qui dépasse les capacités humaines.



En moyenne, les organisations utilisent 10 outils différents de monitoring et d’observabilité pour gérer les applications, les infrastructures et l’expérience des utilisateurs.



85% des responsables technologiques déclarent que le nombre d’outils, de plateformes, de tableaux de bord et d’applications sur lesquels ils s’appuient, rend la gestion de leur environnement multicloud encore plus complexe.

Dynatrace, leader de l’observabilité et de la sécurité unifiées, dévoile les résultats d’une étude mondiale indépendante menée auprès de 1 300 DSI et responsables technologiques au sein de grandes organisations, dont la France. Cette étude révèle que les organisations continuent à adopter les environnements multicloud et les architectures cloud pour accélérer leur transformation et innover de manière sûre. Cependant, malgré la rapidité, l’évolutivité et l’agilité offertes par ces écosystèmes cloud modernes, les organisations ont du mal à gérer l’explosion de données qui s’y produit.Les résultats de cette étude soulignent la nécessité de mettre en place une stratégie mature d’IA, d’analyses et d’automatisation, qui va au-delà des modèles traditionnels d’AIOps pour générer une valeur business durable. Le rapport The state of observability 2024: Overcoming complexity through AI-driven analytics and automation strategies est disponible gratuitement en téléchargement.Parmi les résultats de l’étude :Résultats pour la France :» explique Bernd Greifeneder, CTO chez Dynatrace. «Parmi les autres résultats de l’étude :» poursuit Bernd Greifeneder. «Dynatrace existe pour que les logiciels du monde entier fonctionnent parfaitement. Sa plateforme unifiée combine une observabilité large et approfondie et une sécurité continue des applications en cours d'exécution avec Davis® hypermodal AI pour fournir des réponses et une automatisation intelligente à partir de données à très grande échelle. Cela permet aux innovateurs de moderniser et d'automatiser les opérations cloud, de fournir des logiciels plus rapidement et de manière plus sécurisée, et de garantir des expériences digitales sans faille.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?