Pourquoi cette solution ?

Comment ça fonctionne ?

Description du programme : Vous commencez par entrer le nom de l’application, les sources de données et une description de l’application que vous souhaitez créer.

Génération des exigences : App Studio génère une liste des exigences pour l’application en fonction de la description.

Interaction avec l’IA générative : Vous pouvez affiner ces exigences en interagissant avec l’IA générative.

Pipeline DevOps : Une fois l’application terminée, elle passe par un mini-pipeline DevOps pour les tests avant d’être mise en production.

À qui elle s'adresse ?

Présentation de la solution d'Amazon Web Services

Les limitations d’App Studio

Complexité des applications : App Studio fonctionne bien pour les applications relativement simples, mais il peut rencontrer des difficultés avec des projets plus complexes nécessitant des fonctionnalités avancées ou des intégrations spécifiques.

App Studio fonctionne bien pour les applications relativement simples, mais il peut rencontrer des difficultés avec des projets plus complexes nécessitant des fonctionnalités avancées ou des intégrations spécifiques. Dépendance à l’IA générative : L’efficacité d’App Studio repose sur l’IA générative. Si l’IA ne parvient pas à interpréter correctement la description, les résultats peuvent être imprécis.

L’efficacité d’App Studio repose sur l’IA générative. Si l’IA ne parvient pas à interpréter correctement la description, les résultats peuvent être imprécis. Personnalisation limitée : Bien qu’App Studio propose des modèles, il peut être difficile d’ajouter des fonctionnalités personnalisées ou de modifier en profondeur l’application générée.

Bien qu’App Studio propose des modèles, il peut être difficile d’ajouter des fonctionnalités personnalisées ou de modifier en profondeur l’application générée. Maintenance continue : Une fois l’application créée, il est important de surveiller les mises à jour et de maintenir le code généré. La maintenance reste essentielle, même si l’outil facilite la création initiale.

App Studio promet de vous aider à créer une application logicielle d'entreprise à partir d'un message écrit. En effet, il vous suffit de décrire le programme que vous souhaitez, et AWS affirme qu'il écrira le code pour vous sans faire appel à des développeurs professionnels.Donnie Prakoso, ingénieur logiciel et Principal Developer Advocate chez AWS explique :« Les organisations ont souvent du mal à résoudre leurs problèmes dans des domaines tels que le traitement des réclamations, le suivi des stocks et l'approbation des projets. Les applications métier personnalisées pourraient apporter une solution à ces problèmes et aider une organisation à travailler plus efficacement, mais leur création et leur maintenance ont toujours nécessité une équipe de développement professionnelle. Mais souvent, les capacités de développement ne sont pas disponibles ou sont trop coûteuses, ce qui fait que les entreprises utilisent des outils et des processus inefficaces.« Aujourd'hui, nous annonçons une Public Preview d'AWS App Studio. App Studio est un service génératif basé sur l'intelligence artificielle (IA) qui utilise le langage naturel pour créer des applications d'entreprise en quelques minutes, sans nécessiter de compétences en développement logiciel ».« App Studio est destiné aux techniciens qui ont une expertise technique mais ne sont pas des développeurs professionnels, et nous leur permettons de créer des applications d'entreprise », a déclaré Sriram Devanathan, directeur général d'Amazon Q Apps et d'AWS App Studio.Amazon définit les applications d'entreprise comme ayant plusieurs pages d'interface utilisateur avec la capacité de puiser dans plusieurs sources de données, d'effectuer des opérations complexes telles que des jointures et des filtres, et d'y intégrer une logique d'entreprise.Elle s'adresse aux professionnels de l'informatique, aux ingénieurs de données et aux architectes d'entreprise, voire aux chefs de produit qui n'ont peut-être pas de compétences en matière de codage, mais qui ont la connaissance de l'entreprise nécessaire pour comprendre de quels types d'applications logicielles internes ils pourraient avoir besoin. L'entreprise espère permettre à ces employés de créer des applications en décrivant l'application dont ils ont besoin et les sources de données qu'ils souhaitent utiliser.Parmi les exemples d'applications, citons un système de suivi des stocks ou un processus d'approbation des demandes d'indemnisation. L'utilisateur commence par saisir le nom d'une application, appelle les sources de données et décrit ensuite l'application qu'il souhaite créer. Le système est fourni avec des exemples de messages-guides, mais les utilisateurs peuvent saisir une description ad hoc s'ils le souhaitent.Il établit ensuite une liste d'exigences pour l'application et ce qu'elle fera, sur la base de la description. L'utilisateur peut affiner ces exigences en interagissant avec l'IA générative. En ce sens, l'application n'est pas sans rappeler les nombreux outils "no-code" qui l'ont précédée, mais Devanathan affirme qu'elle est différente.« Ce qui différencie App Studio, c'est la façon dont nous utilisons GenAI pour réduire la courbe d'apprentissage. Je dirais même qu'il n'y a presque pas de courbe d'apprentissage. Les outils typiques sans code nécessitent de comprendre leur paradigme. Il faut comprendre l'interface visuelle. Il faut vraiment, au fil du temps, acquérir une certaine expertise », a-t-il déclaré.Une fois l'application terminée, elle passe par un mini pipeline DevOps où elle peut être testée avant d'être mise en production. En ce qui concerne l'identité, la sécurité et la gouvernance, ainsi que d'autres exigences que toute entreprise aurait pour les applications déployées, l'administrateur peut établir un lien avec les systèmes existants lors de la configuration de l'App Studio. Lorsque l'application est déployée, AWS s'occupe de tout cela en arrière-plan pour le client, sur la base des informations saisies par l'administrateur.Selon Devanathan, App Studio utilise plusieurs modèles fonctionnant sur Amazon Bedrock, notamment Amazon Titan et Anthropic, en fonction de la tâche à accomplir.« AWS App Studio, un service d'intelligence artificielle (IA) générative qui utilise le langage naturel pour créer des applications d'entreprise, est désormais disponible en avant-première. App Studio ouvre le développement d'applications aux professionnels techniques qui n'ont pas de compétences en développement de logiciels (tels que les chefs de projets informatiques, les ingénieurs de données et les architectes d'entreprise), en leur permettant de créer rapidement des applications d'entreprise, sans avoir besoin d'expertise opérationnelle. Les utilisateurs peuvent ainsi se concentrer sur la création d'applications qui contribuent à résoudre les problèmes de l'entreprise et à accroître la productivité dans leurs fonctions, tout en supprimant les tâches lourdes liées à la création et à l'exécution des applications.« App Studio est le moyen le plus rapide et le plus simple pour les professionnels techniques de créer des applications d'entreprise qui étaient auparavant réservées aux développeurs professionnels. L'assistant génératif d'App Studio, alimenté par l'IA, accélère le processus de création d'applications. Pour commencer, les développeurs peuvent écrire un message de base décrivant l'application qu'ils souhaitent, App Studio générera une ébauche pour vérifier l'intention de l'utilisateur, puis construira une application avec une interface utilisateur multi-pages, un modèle de données et une logique d'entreprise. Les concepteurs peuvent ensuite poser des questions complémentaires et App Studio leur fournira des réponses détaillées sur la manière d'effectuer le changement à l'aide de l'interface "pointer-cliquer". L'utilisateur peut également connecter facilement son application à des sources de données internes à l'aide de connecteurs intégrés pour AWS (tels que Amazon Aurora, Amazon DynamoDB et Amazon S3) et Salesforce, ainsi qu'à des centaines de services tiers (tels que HubSpot, Twilio et Zendesk) à l'aide d'un connecteur API. Avec App Studio, les utilisateurs n'ont pas à se préoccuper du code sous-jacent : App Studio s'occupe de tout le déploiement, des opérations et de la maintenance.« La création avec App Studio est gratuite et les clients ne paient que pour le temps passé par les employés à utiliser les applications publiées, ce qui permet d'économiser jusqu'à 80 % par rapport à d'autres offres à code bas ».Bien que la promesse d’App Studio soit intrigante, il est essentiel de reconnaître ses limites. Voici quelques points à prendre en compte :En gardant ces points à l’esprit, vous pourrez évaluer si App Studio convient à vos besoins spécifiques. « AWS App Studio est actuellement en Preview et vous pouvez y accéder dans la région AWS Ouest des États-Unis (Oregon), mais vos applications peuvent se connecter à vos données dans d'autres régions AWS », explique Donnie Prakoso.Sources : Amazon Web Services ( 1 Croyez-vous que l’IA générative peut révolutionner le développement d’applications d’entreprise ? Partagez vos opinions sur l’impact potentiel de cette technologie.Quelles sont les limites que vous percevez dans l’utilisation d’App Studio ? Évoquez les avantages et les inconvénients de cette approche.Avez-vous déjà utilisé des outils similaires pour créer des applications ? Partagez votre expérience et vos préférences.Pensez-vous que la création d’applications sans compétences de développement professionnelles est une bonne chose ? Considérez-vous cela comme un avantage ou un risque ?