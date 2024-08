« Le cloud domine désormais les dépenses technologiques en matière d'infrastructure, de plateformes et d'applications », a déclaré Eileen Smith, vice-présidente du groupe Data & Analytics chez IDC. « La plupart des organisations ont adopté le cloud public en tant que plateforme rentable pour l'hébergement des applications d'entreprise et pour le développement et le déploiement de solutions orientées client. Pour l'avenir, le modèle cloud reste incroyablement bien positionné pour répondre aux besoins des clients en matière d'innovation dans le développement et le déploiement d'applications, notamment à mesure que les données, l'intelligence artificielle/l'apprentissage machine (IA/ML) et les besoins de périphérie continuent de définir l'avant-garde de l'innovation. »Parmi les 28 industries couvertes par le Spending Guide (Guide des dépenses), les trois plus importantes - Banque, Logiciels et services d'information, et Commerce de détail - représenteront ensemble 190 milliards de dollars de dépenses en services de cloud public en 2024. Les cinq autres secteurs les plus importants - les télécommunications, les médias et le divertissement, les marchés financiers, les fournisseurs de soins de santé et les services professionnels et personnels - représenteront chacun plus de 5 % des dépenses mondiales.Les secteurs qui connaîtront la croissance la plus rapide des dépenses jusqu'en 2028 sont les marchés des capitaux, les sciences de la vie et l'assurance (tous avec un TCAC d'environ 23 %). En fait, tous les secteurs, à l'exception de celui de la consommation, afficheront un TCAC à deux chiffres au cours de la période de prévision 2023-2028.« Les progrès rapides de l'intelligence artificielle sont significativement à l'origine de la flambée des dépenses dans le cloud. Les organisations construisant, testant et déployant de plus en plus de plateformes d'IA, l'interdépendance croissante entre l'innovation en matière d'IA et l'infrastructure cloud positionne les services cloud comme l'épine dorsale du développement et du déploiement de l'IA », a déclaré Andrea Minonne, responsable de recherche, Data & Analytics chez IDC. « Les plateformes d'IA seront la technologie à la croissance la plus rapide dans les années à venir, et à long terme, les industries comme l'assurance, le payeur de soins de santé et le fournisseur de soins de santé accéléreront le plus rapidement les investissements dans les plateformes d'IA basées sur le cloud. »Software as a Service (SaaS) - Les applications constitueront la catégorie la plus importante du cloud computing, captant plus de 40 % de toutes les dépenses en cloud public en 2024. Les principales applications SaaS seront la gestion des ressources d'entreprise (ERM) et la gestion de la relation client (CRM), suivies par les applications de workflow et de gestion de contenu et les applications collaboratives. La catégorie SaaS - Applications connaîtra également une croissance des dépenses plus lente que le marché global, avec un taux de croissance annuel moyen sur cinq ans de 16,5 %.Le Platform as a Service (PaaS) et l'Infrastructure as a Service (IaaS) fourniront chacun près de 20 % de toutes les dépenses de cloud public en 2024, séparées par moins d'un milliard de dollars. Le PaaS sera la catégorie à la croissance la plus rapide, menée par les logiciels de gestion de données tout au long de la prévision, tandis que les plateformes d'intelligence artificielle connaîtront la croissance la plus rapide avec un TCAC de 51,1 % sur cinq ans. Les dépenses en IaaS, composées de dispositifs de calcul, de stockage et de mise en réseau, seront la deuxième catégorie à la croissance la plus rapide.SaaS - Les logiciels d'infrastructure système (SIS) constitueront la plus petite catégorie de dépenses liées au cloud, avec un peu plus de 16 % du marché global. Les logiciels de sécurité seront le domaine d'investissement le plus important dans cette catégorie, avec des dépenses équivalentes à celles de l'ERM et de la CRM dans la catégorie des applications SaaS. Les logiciels d'informatique physique et virtuelle connaîtront la croissance la plus rapide parmi les produits SIS.D'un point de vue géographique, les États-Unis seront le plus grand marché des services de cloud public, avec des dépenses qui devraient dépasser les 432 milliards de dollars en 2024. L'Europe occidentale sera le deuxième marché en 2024 avec des dépenses approchant les 167 milliards de dollars, suivie par l'Asie/Pacifique (hors Japon et Chine) (APeJC) avec plus de 51 milliards de dollars. Cinq régions géographiques - l'APeJC, l'Europe centrale et orientale, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Europe occidentale - auront un taux de croissance annuel moyen sur cinq ans supérieur à 20 %.IDCQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces prévisions d'IDC crédibles ou pertinentes ?