Qu'est-ce qu'OrbStack et quelles sont ses caractéristiques ?

performance et efficacité des ressources : OrbStack utilise des technologies de virtualisation natives pour exécuter vos conteneurs et machines sur votre Mac. L'équipe indique qu'il démarre en seulement 2 secondes, grâce à son réseau et à son système de fichiers optimisés, ainsi qu'à l'émulation Rosetta. OrbStack utilise peu le processeur et le disque, ce qui le rend respectueux de la batterie et adapté aux Macs disposant de moins de mémoire ;

noms de domaine automatiques : OrbStack attribue un nom de domaine unique à chaque conteneur et à chaque machine que vous y créez. Vous pouvez utiliser ce nom de domaine pour accéder à vos conteneurs et machines depuis n'importe quel navigateur ou application sans avoir à vous souvenir de leurs adresses IP ou de leurs ports. Cela facilite le partage de vos conteneurs et machines avec d'autres personnes ou leur accès à partir de différents appareils ;

support VPN et SSH : OrbStack fournit une connectivité sécurisée à vos conteneurs et machines en utilisant les protocoles VPN ou SSH. Vous pouvez vous connecter à vos conteneurs et machines en toute sécurité depuis n'importe où dans le monde en utilisant ces protocoles ;

intégration du système de fichiers : OrbStack vous permet de partager facilement des fichiers entre votre Mac et vos conteneurs et machines en utilisant le glisser-déposer ou le copier-coller. Vous pouvez faire glisser des fichiers depuis votre Mac et les déposer dans vos conteneurs ou machines, ou copier des fichiers depuis vos conteneurs ou machines et les coller dans votre Mac.

Comment OrbStack se compare-t-il à Docker Desktop su macOS ?

Quelles sont les limites d’OrbStack par rapport à Docker Desktop ?

La conteneurisation est devenue une pratique très populaire parmi les développeurs en raison du fait qu'elle leur permet de déployer des applications de façon transparente dans tous les environnements. Docker permet aux développeurs de créer, de déployer et d'exécuter des applications à l'aide de conteneurs qui isolent le logiciel de l'environnement. Un conteneur regroupe le code d’une application avec les fichiers de configuration, les bibliothèques et les dépendances requises pour que l’application puisse s’exécuter. Il s'agit d'une pratique très répandue dans le domaine du développement logiciel.Docker Desktop est un outil graphique qui aide les développeurs à exécuter, lister, éditer, etc. leurs configurations de conteneurs. C'est une plateforme proposant un format d'image standardisé et des outils pour créer, distribuer et exécuter des conteneurs. Il prend en charge macOS, Windows et Linux. OrbStack s'érige comme une alternative à Docker Desktop sur Mac qui vise à corriger certaines lacunes de Docker Desktop sur cette plateforme.Selon ses créateurs, OrbStack est une solution rapide, légère et simple pour exécuter des conteneurs Docker et des machines Linux sur macOS. OrbStack vous permet d'exécuter n'importe quel conteneur Docker, n'importe quelle distribution Linux ou image personnalisée, sur votre ordinateur Mac sans aucun souci. Vous n'avez pas besoin d'installer de logiciel supplémentaire ou de configurer des paramètres. OrbStack est décrit comme un substitut de Docker Desktop et une échappatoire aux conteneurs et aux machines virtuelles lents et encombrants. OrbStack est une application macOS native écrite en Swift.Ses composants sous-jacents sont écrits dans un mélange de Go, Rust et C. Il n'utilise pas le framework Electron, ce qui la rend plus rapide, plus compatible et plus efficace. La documentation d’OrbStack indique qu'il possède de nombreux avantages et fonctionnalités. Voici ci-dessous quelques caractéristiques d’OrbStack :OrbStack est optimisé pour les Mac équipés de puces Apple Silicon, dont l'architecture est différente de celle des Mac basés sur Intel. En outre, l'équipe note que vous pouvez utiliser OrbStack à des fins multiples. Vous pouvez l'utiliser pour développer des applications de production, tester des applications dans des environnements réalistes et simplement explorer et vous amuser avec vos projets secondaires. OrbStack prend également en charge Kubernetes.« Je l'utilise pour des tâches de développement et cela fonctionne pour moi. Les performances sont excellentes », a écrit un utilisateur d’OrbStack. Un autre a ajouté : « j'utilise OrbStack avec plaisir depuis un certain temps maintenant, et je n'ai eu que de bonnes expériences avec l'outil. L'interface utilisateur est soignée et réactive, les conteneurs sont très performants et s'intègrent bien à l'hôte, et dans l'ensemble, le produit semble se perfectionner constamment ».OrbStack est une alternative à Docker Desktop conçue pour améliorer les performances de Docker et des machines virtuelles Linux exécutées sur des ordinateurs Mac. À en croire ses créateurs, OrbStack résout les problèmes de performances rencontrés par le passé, en particulier sur les modèles dotés des puces Apple Silicon. Les commentaires postés sur les forums communautaires semblent indiquer que l'outil a répondu aux attentes d'un grand nombre d'utilisateurs sous macOS. Bien que certains utilisateurs aient souligné quelques difficultés avec OrbStack, l'outil semble apprécier par de nombreux utilisateurs.Docker Desktop est un outil populaire pour l'exécution de Docker sur macOS et Windows. Mais il est plus que le noyau de Docker sur Linux. La raison en est que Docker Desktop a besoin d'un back-end Linux pour exécuter les conteneurs et les images Docker, mais macOS et Windows ne disposent pas d'un noyau Linux natif. Pour résoudre ce problème, les développeurs de Docker Desktop ont décidé d'utiliser une machine virtuelle pour exécuter le back-end Linux.Cette machine virtuelle s'appelle "MobyLinuxVM" et fonctionne sur Hyper-V, qui est un hyperviseur natif pour Windows. La machine virtuelle fournit un environnement Linux qui peut exécuter des conteneurs et des images Docker, mais elle ajoute également des frais généraux et de la complexité au système. Cela peut se traduire par des performances plus lentes, une utilisation plus importante des ressources du processeur et davantage de bogues et de problèmes.Dans le cas des ordinateurs Mac, Docker Desktop pour macOS a tendance à solliciter les ressources du système en raison de plusieurs facteurs. Dans un premier temps, il utilise une machine virtuelle légère basée sur Linux pour gérer les conteneurs, créant ainsi une couche supplémentaire entre macOS et les applications. Selon plusieurs rapports sur le sujet, cette machine virtuelle consomme beaucoup de mémoire, d'unité centrale et d'espace disque.Elle s'appuie également sur une sorte de couche de traduction, "osxfs", pour combler le fossé entre les systèmes de fichiers macOS et Linux, ce qui entraîne une augmentation du traitement et un ralentissement de l'accès aux fichiers. En outre, les conteneurs simultanés au sein de la machine virtuelle se disputent les ressources du système macOS, telles que l'unité centrale, la mémoire et l'accès au disque, ce qui peut entraîner des ralentissements de performance.En revanche, OrbStack est conçu pour exécuter des conteneurs Docker et des machines Linux en mode natif sur macOS, sans avoir besoin d'une machine virtuelle ou d'un hyperviseur. OrbStack est donc plus rapide, plus léger et plus fiable que Docker Desktop, en particulier sur les Mac dotés de puces Apple Silicon.Grâce à l'intégration transparente de Docker, à l'amélioration des performances, au nommage automatique des domaines, à la prise en charge du VPN et du SSH et au partage fluide des fichiers, OrbStack surpasse Docker Desktop sur macOS, en particulier sur les Mac Silicon d'Apple. Il offre des solutions accessibles et efficaces aux utilisateurs de conteneurs travaillant sous macOS. Cependant, il est aussi important de noter que depuis peu, un coût mensuel est associé à l'utilisation d'OrbStack à des fins commerciales. Selon l'équipe, ce changement vise à soutenir la croissance et le développement d’OrbStack.Il s'agit d'un facteur à prendre en compte. OrbStack est gratuit pour l'exécution des conteneurs et des machines Linux uniquement dans le cadre d'un usage personnel. Par contre, dans le cadre d'une utilisation commerciale et professionnelle, OrbStack coûte 8 $ par mois. Ils proposent également une tarification réservée aux entreprises ayant des besoins avancés. En revanche, Docker Desktop est gratuit pour une utilisation personnelle et pour les petites entreprises.Les grandes entreprises devront souscrire un abonnement pour utiliser Docker Desktop, à partir de 5 $ par mois. Par ailleurs, OrbStack est un outil qui prend en charge une seule plateforme : macOS. Docker Desktop, quant à lui, est multiplateforme, prenant notamment en charge macOS, Windows et Linux.Source : OrbStack Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'utilitaire OrbStack et de ses caractéristiques ?Utilisez-vous OrbStack ou l'avez-vous déjà essayé ? Si oui, partagez votre expérience ?Quelle comparaison faites-vous entre OrbStack et Docker Desktop sur macOS ? Quel outil préférez-vous ?Outre OrbStack, quelle autre alternative à Docker Desktop recommandez-vous sur macOS ?