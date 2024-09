X a contourné le blocage ordonné par le tribunal en utilisant les services cloud tiers de Cloudflare, ce qui a permis à de nombreux utilisateurs brésiliens d'accéder à la plateforme sans avoir besoin d'un VPN

Le 30 août 2024, la Cour suprême du Brésil a ordonné la suspension immédiate de la plateforme de médias sociaux X , anciennement connue sous le nom de Twitter, dirigée par Elon Musk. En parallèle, un juge a également demandé à l'Agence nationale des télécommunications (Anatel) de limiter l'accès à X. Le pays a également imposé des amendes journalières de plus 8 000 euros aux personnes qui tentent d'accéder à X par l'intermédiaire d'un réseau privé virtuel (VPN).Mais depuis le 18 septembre, la plateforme de médias sociaux X est de nouveau accessible à de nombreux utilisateurs au Brésil. X a précisé que le rétablissement du service au Brésil était "", résultant d'un changement de fournisseur de réseau rendu nécessaire par la fermeture. L'équipe des affaires internationales de la société a déclaré que le changement avait été effectué parce que certaines infrastructures pour le reste de l'Amérique latine n'étaient plus accessibles.La mise à jour a utilisé des services cloud offerts par des tiers, notamment la société de sécurité Cloudflare, ce qui a permis à certains utilisateurs brésiliens d'accéder à X par une route située en dehors du pays, même sans réseau privé virtuel (VPN), selon l'Association brésilienne des fournisseurs d'accès à l'internet et aux télécommunications (Abrint).Basilio Perez, membre du conseil d'administration de l'Abrint, a suggéré que ce changement était probablement intentionnel. "" M. Perez a fait remarquer qu'il serait difficile de bloquer X une deuxième fois en raison du changement technique et de l'omniprésence de Cloudflare. "", a-t-il expliqué.La veille de la réouverture de X, la Maison Blanche avait critiqué l'embargo numérique imposé par le Brésil. Karine Jean-Pierre, l'attachée de presse, a déclaré : "".Musk a répondu à la déclaration via X, en écrivant : "". Pour rappel, la Maison Blanche avait qualifié M. Musk d'"" pour un tweet controversé sur le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris, qu'il a ensuite supprimé.Cette décision intervient après des mois de conflit entre le propriétaire de X, Elon Musk, et le juge brésilien Alexandre de Moraes, qui a conduit la Cour suprême à ordonner aux fournisseurs brésiliens de services mobiles et Internet de bloquer la plateforme le mois dernier. Dans un premier temps, Starlink, le fournisseur de services Internet par satellite de Musk, a déclaré qu'il continuerait à autoriser l'accès à X au mépris de l'interdiction, mais il s'est ensuite rétracté.L'agence nationale brésilienne des télécommunications Anatel, chargée de l'application de la décision de justice, s'emploie actuellement à informer les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu et les entreprises de télécommunications pour qu'ils bloquent à nouveau l'accès, selon une source au fait de la situation. Toutefois, on ne sait pas encore combien de temps il faudra aux fournisseurs pour se conformer à l'ordonnance.Quel est votre avis sur le sujet ?