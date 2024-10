Amazon investit dans l'énergie nucléaire pour alimenter ces centres de données

L'appétit énergétique de l'IA a déclenché une ruée vers l'énergie nucléaire

Pourquoi cet intérêt soudain pour les petits réacteurs nucléaires modulaires ?

La technologie des réacteurs nucléaires modulaires n'a pas encore fait ses preuves

Amazon a signé trois accords visant à accélérer le développement de la technologie dans le domaine de l'énergie nucléaire. Deux des accords conclus par Amazon concernent des entreprises de services publics qui desservent des régions où le géant du cloud dispose déjà d'un grand nombre de centres de données. La première est Energy Northwest. En vertu de l'accord, Amazon financera Energy Northwest pour qu'il étudie la faisabilité de l'ajout de petits réacteurs nucléaires modulaires (small modular reactors - SMR) à sa centrale électrique de Columbia, qui abrite actuellement un seul gros réacteur.En contrepartie, Amazon aura le droit d'acheter de l'électricité provenant d'une première installation de quatre SMR. Le site pourrait éventuellement accueillir d'autres SMR et Energy Northwest pourrait les utiliser pour répondre à la demande d'autres utilisateurs. Le deuxième accord a été conclu avec Dominion Energy, basé en Virginie. Cet accord est similaire au premier ce sens qu'il vise l'ajout de SMR à la centrale nucléaire North Anna de Dominion Energy.Toutefois, la nature exacte de cet accord est un peu plus difficile à comprendre. Energy Dominion affirme que « les deux entreprises exploreront conjointement des moyens novateurs pour faire progresser le développement et le financement des petits réacteurs modulaires tout en atténuant les risques en matière de coûts et de développement ». Le troisième accord conclu par Amazon concerne la société américaine de réacteurs nucléaires X-energy.Dans ce cas, il s'agit d'un investissement pur et simple dans la société, bien que le montant exact ne soit pas clair. L'argent permettra de finaliser la conception du réacteur de l'entreprise et de le faire passer par le processus d'approbation réglementaire. X-energy a sa propre conception de SMR. Toutefois, l'entreprise n'a pas encore reçu d'approbation réglementaire. En effet, les SMR sont une technologie relativement récente qui n'a pas encore fait ses preuves.Les autres participants à cette levée de fonds comprennent le fondateur et PDG de Citadel, Ken Griffin, Ares Management Corporation, la société de capital-investissement NGP et l'université du Michigan. X-energy a annoncé qu'à la suite de ce tour de table, le géant du cloud occupera deux sièges au conseil d'administration de X-energy. Amazon et X-energy ont pour objectif de mettre en service plus de 5 gigawatts d'électricité produite par des SMR d'ici à 2039.L'investissement d'Amazon est le dernier en date d'une série d'annonces similaires faites par des Big Tech. Ces derniers soutiennent des projets d'énergie nucléaire dans leurs efforts de trouver de nouvelles sources d'énergie pour répondre à la demande croissante des centres de données d'IA. Google a annoncé récemment avoir commandé six ou sept SMR à l'entreprise californienne Kairos Power. C'est la première fois qu'une entreprise conclut un accord pour acheter de l'énergie produite par des SMR. Le premier SMR de Google sera mis en service d'ici 2030, et les autres déploiements suivront jusqu'en 2035.« Nous pensons que le nucléaire peut jouer un rôle important en nous aidant à répondre à notre demande de manière propre et plus régulière », a déclaré Michael Terrell. Google a déclaré que « l'entreprise s'efforçait de construire l'infrastructure informatique la plus économe en énergie au monde ». Cependant, la demande en énergie de ses centres de données n'a cessé de croître ces dernières années, et semble avoir bondi avec l'essor de l'IA générative.L'annonce de Google fait suite à l'annonce faite par Microsoft le mois dernier. Selon l'annonce, Microsoft s'engagerait à acheter pendant 20 ans de l'électricité provenant de la centrale nucléaire américaine en sommeil de Three Mile Island si Constellation Energy redémarrait le site. La centrale a été le théâtre d'un accident nucléaire majeur en 1979, qui n'a toutefois pas fait de blessés ni de morts. La remise en service de la centrale suscite des préoccupations.De son côté, le fondateur d'Oracle, Larry Ellison, a annoncé en septembre que sa société prévoit de construire un campus de centres de données de 1 GW soutenu par trois SMR, mais il n'a pas encore fourni d'autres détails. Le projet vise à répondre aux besoins de l'IA. Oracle dispose d'un grand nombre de centres de données en activité ou en construction dans le monde, dont le plus grand a une capacité de 800 MW et devrait abriter des clusters de GPU Nvidia.Par ailleurs, le géant de la colocation Equinix a accepté d'acheter 500 MW dans le cadre d'accords d'achat d'électricité avec Oklo, une entreprise spécialisée dans les réacteurs à fission rapide et soutenue par le PDG d'OpenAI, Sam Altman. Prometheus Hyperscale a également annoncé qu'il achète 100 MW à Oklo. Toutefois, les réacteurs à fission rapide sont une technologie qui n'a pas encore fait ses preuves et qui se heurte à d'importants obstacles réglementaires.L'intérêt soudain des entreprises technologiques pour la technologie SMR est lié aux besoins croissants et d'un manque d'alternatives valables, même en tenant compte de la nature hautement risquée des startups qui espèrent construire ces réacteurs. Les centres de données nécessitent d'énormes quantités d'énergie, et la popularité soudaine de l'IA générative menace d'augmenter considérablement cette demande. Les énergies renouvelables, en tant que source d'énergie la moins chère du marché, seraient un moyen de répondre à cette croissance, mais selon plusieurs analyses, ces énergies ne sont pas idéales.D'une part, la nature intermittente de l'énergie qu'elles fournissent n'est pas adaptée aux exigences des centres de données, qui fonctionnent sans arrêt. D'autre part, les États-Unis ont bénéficié de l'aide de plus d'un milliard d'euros de l'Union européenne. Les États-Unis ont également bénéficié de plus d'une décennie de gains d'efficacité qui ont permis de maintenir la demande au même niveau malgré la croissance démographique et économique.Cela signifie que toutes les énergies renouvelables que nous avons installées ont remplacé la production de combustibles fossiles, ce qui a permis de limiter les émissions de carbone. Si les énergies renouvelables nouvellement installées devaient plutôt servir à répondre à une demande croissante, il serait beaucoup plus difficile pour de nombreux États d'atteindre leurs objectifs en matière de climat. Mais ce n'est pas. D'autres défis sont également à relever.Les installations renouvelables ont souvent été construites dans des zones dépourvues de connexions dédiées à des réseaux de grande capacité, ce qui a entraîné un retard important et croissant dans les projets qui sont bloqués en attendant que le réseau rattrape son retard. L'accélération du rythme d'installation ne permettra pas de répondre à la demande croissante des centres de données si l'électricité ne peut pas être acheminée là où se trouvent les serveurs.Les SMR constituent donc l'option la moins mauvaise d'un ensemble de mauvaises options. Bien que de nombreuses startups se soient lancées dans ce domaine il y a plus de dix ans, il n'existe toujours qu'un seul modèle de réacteur approuvé aux États-Unis, celui de NuScale. Mais la première installation prévue a vu le prix de l'électricité qu'elle devait vendre augmenter au point de ne plus être économiquement viable en raison de la chute du coût de l'énergie renouvelable.Elle a été annulée en l'année dernière et les participants au projet se sont retirés. Selon les analystes, la probabilité qu'une autre entreprise parvienne à faire approuver la conception d'un réacteur, passe à la construction et parvienne à construire quelque chose avant la fin de la décennie est extrêmement faible.La probabilité qu'elle soit en mesure de vendre de l'électricité à un prix compétitif est également très faible, bien que cela puisse changer si la demande augmente suffisamment. Le fait qu'Amazon réalise des investissements extrêmement risqués montre à quel point il est préoccupé par ses besoins futurs en énergie.Les petits réacteurs modulaires sont de petits réacteurs nucléaires miniaturisés qui promettent d'accélérer le déploiement d'une énergie fiable et sans carbone à mesure que la demande d'électricité augmente en raison des centres de données et de l'électrification générale de l'économie. Ils sont conçus pour être produits en masse. Et contrairement aux réacteurs conventionnels, les SMR ne nécessitent pas d'infrastructure physique massive. En théorie, ils seront donc moins coûteux à exploiter, tout en étant capables de produire des dizaines ou encore des centaines de mégawatts d'énergie.Les modèles d'IA et les gigantesques entrepôts informatiques qui permettent leur formation, ainsi que le reste de l'Internet, sont très coûteux en électricité. Le directeur marketing d'Arm, Ami Badani, a déclaré en avril que les centres de données consommaient 2 % de l'ensemble des besoins énergétiques mondiaux. Il est presque certain que ce chiffre augmentera si la technologie continue à être largement adoptée. De nombreuses études tendent à le confirmer.« Nous ne pourrons pas poursuivre les progrès de l'IA sans puissance d'adressage. ChatGPT nécessite 15 fois plus d'énergie qu'une recherche traditionnelle sur le Web », a-t-il déclaré. Dans un rapport publié cette année, l'Association internationale de l'énergie affirme que les centres de données représenteront un tiers des nouveaux besoins en énergie aux États-Unis jusqu'en 2026 et doubleront dans le monde entier d'ici 2026 pour atteindre 1 000 térawattheures.Cependant, aucun SMR n'est actuellement en service et les projets pilotes n'ont pas donné de bons résultats. L'intérêt d'Oracle pour les SMR en tant que source d'énergie intervient alors que le fournisseur de services de cloud computing cherche à étendre l'empreinte de ses centres de données. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats en septembre, Larry Ellison a déclaré qu'Oracle possède 162 centres de données cloud, opérationnels ou en construction.« Le plus grand de ces centres de données a une capacité de 800 mégawatts et contiendra des hectares de clusters de GPU Nvidia capables d'entraîner les plus grands modèles de langage du monde. Bientôt, Oracle commencera à construire des centres de données de plus d'un gigawatt », a-t-il déclaré. Comme souligné plus haut, les dirigeants d'Oracle n'ont pas précisé quand les centres de données de classe gigawatt et les SMR qui les alimentent entreront en service.Cependant, même les estimations les plus optimistes situent les premiers déploiements de SMR au début des années 2030. Malgré leurs avantages potentiels, les SMR se heurtent à des obstacles pour un déploiement à grande échelle. En mai dernier, l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis a conclu que « les SMR étaient trop chers, trop lents à construire et trop risqués pour jouer un rôle significatif dans la transition vers l'abandon des combustibles fossiles ».En outre, les SMR produiront des déchets nucléaires radioactifs à longue durée de vie pour lesquels les États-Unis ne disposent pas encore d'un site de stockage définitif. Scott Burnell, porte-parole de la NRC (Nuclear Regulatory Commission) des États-Unis, a déclaré qu'aucun détail n'avait encore été présenté à l'autorité de régulation au sujet des réacteurs à neutrons multiples prévus. De nombreux défis restent à relever concernant la technologie des SMR.Source : Amazon Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la ruée des entreprises technologie vers l'énergie nucléaire ?Quelle est votre avis sur le potentiel des petits réacteurs nucléaires modulaires ? Vont-ils réussir à s'imposer ?Selon vous, les Big Tech investissent-ils dans la bonne technologie ? Cette technologie est-elle viable à long terme ?