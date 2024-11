Un contexte de réorientation stratégique

La migration vers le cloud a longtemps été présentée comme une étape incontournable pour moderniser l’infrastructure informatique des entreprises. L’argument principal est souvent le même : le cloud offre une flexibilité, une évolutivité et des coûts potentiellement réduits par rapport à des solutions on-premise. Dans un contexte post-pandémique, où les entreprises cherchent à renforcer leur résilience et leur agilité, ce discours semble séduisant.Pourtant, Manish Singh met en lumière une certaine dissonance entre le récit des fournisseurs de cloud et la réalité mesurable de cette transition. Les projections de croissance sont certes positives, mais elles reposent souvent sur des extrapolations optimistes et sur des indicateurs qui ne reflètent pas nécessairement l’adoption réelle ou les bénéfices tangibles pour les entreprises.L’une des critiques principales de l’article repose sur l’utilisation des données pour gonfler l’importance du mouvement vers le cloud. Bien que les dépenses globales en services cloud continuent d’augmenter, cela ne signifie pas que toutes les entreprises bénéficient uniformément de cette migration. D'ailleurs, les études utilisées pour illustrer cette « renaissance » du cloud se concentrent davantage sur les intentions déclarées ou les budgets alloués, plutôt que sur les résultats concrets.Ce biais méthodologique pose plusieurs questions. Les entreprises investissent-elles dans le cloud pour des raisons de nécessité stratégique ou pour suivre une tendance perçue comme inévitable ? Les gains promis (réduction des coûts, efficacité accrue, innovation accélérée) sont-ils réellement mesurés et atteints ?Un autre point critique concerne les défis persistants de la migration vers le cloud. Si les fournisseurs vantent une transition fluide, la réalité pour de nombreuses entreprises est bien différente. Migrer des systèmes complexes, souvent fragmentés, implique des coûts initiaux élevés, des défis techniques et parfois des interruptions majeures des opérations.En outre, une fois les systèmes migrés, les entreprises doivent faire face à des coûts récurrents imprévus, notamment liés à la gestion des données, aux frais de sortie (vendor lock-in) ou à l’optimisation des performances. Ces coûts cachés peuvent éroder les économies attendues, rendant le calcul du retour sur investissement (ROI) plus complexe.Ci-dessous, un extrait du billet de Manish Singh :L'histoire de la migration vers le cloud qui a alimenté les valorisations technologiques pendant la pandémie tente de revenir, mais les données sous-jacentes suggèrent une histoire plus complexe.La nouvelle enquête d'UBS sur les services informatiques révèle un décalage frappant entre les attentes du secteur et la réalité des clients. Alors que les dirigeants proclament que « 2025 sera bien meilleure que ce que nous avons vu en 2024 », leurs entreprises clientes déclarent n'avoir migré que 15 % de leurs charges de travail vers le cloud, le reste présentant des défis de plus en plus complexes.Les chiffres sont particulièrement éloquents : Les taux de croissance des principaux fournisseurs de cloud, AWS, Azure et Google Cloud, qui avaient atteint des sommets de 40 à 50 % lors de la pandémie, sont tombés à 10 ou 20 %. Les budgets informatiques pour 2024, quant à eux, devraient être « stables ou en très légère augmentation, peut-être de l'ordre de quelques pour cent », ce qui marque une rupture significative avec la croissance explosive de ces dernières années.L'industrie maintient néanmoins son optimisme, les partenaires soulignant « les contrats SAP massifs qui arrivent dans le pipeline ». Pourtant, leur propre mesure du sentiment des clients à l'égard des dépenses dans le cloud n'est que de « 6/6,5 sur 10 », ce qui suggère un écart marqué entre les aspirations et l'exécution.Les récits de transformation numérique de l'ère de la pandémie ont cédé la place à des discussions plus mesurées sur les reprises « graduelles ». Comme l'a fait remarquer une entreprise cliente : « C'est comme presser un citron, il devient de plus en plus difficile d'en extraire davantage au fil du temps ». Les migrations restantes concernent des applications à forte intensité de ressources et des systèmes critiques, qui nécessitent des investissements et une planification nettement plus importants que les projets antérieurs.Pour les sociétés de services informatiques indiennes, il s'agit d'un défi stratégique. Bien qu'elles soient en mesure de bénéficier de la reprise des activités de migration vers le cloud, elles sont confrontées à un environnement plus exigeant que lors de la vague de pandémie, lorsque des opérations plus simples de transfert et de déplacement dominaient la dynamique.La dernière étude de Citrix, une division commerciale du Cloud Software Group, rapporte que le phénomène connu sous le nom de "cloud repatriation" (rapatriement des charges de travail basées sur le cloud) dans l'industrie s'intensifie. Dans certains cas, les critiques parlent de l'illusion du tout-cloud. Citrix rapporte que les coûts et la complexité élevés du cloud poussent de nombreuses entreprises à faire volte-face et à remettre les applications et leurs données dans les systèmes traditionnels.La société américaine de logiciels Basecamp (37signals) a entamé l'année dernière un processus de retrait du cloud au profit d'une solution sur site et a déclaré que cette approche lui permettra d'économiser 7 millions de dollars en dépenses de serveurs sur cinq ans. Elle a déclaré que cette économie devrait se faire sans nécessiter une modification de la taille de l'équipe d'exploitation de l'entreprise ou un autre changement majeur. Basecamp s'est insurgée contre ce qu'elle appelle « les augmentations grotesques des prix du cloud », après avoir dépensé plus de 3,2 millions de dollars dans le cloud au cours de l'année 2022.Certains critiques affirment que malgré le battage médiatique sur les avantages du cloud, en pratique, il peut s'avérer un cauchemar en matière de coût pour les entreprises. L'approche du cloud devrait permettre aux entreprises de rationaliser les charges de travail et d'augmenter leur productivité. Mais derrière cette façade séduisante se cacherait une réalité plus sombre. Tout comme Basecamp, nombreuses sont les entreprises qui, ayant adopté une approche entièrement basée dans le cloud, se retrouvent étranglées par des coûts difficilement prévisibles et une dépendance malsaine envers un seul fournisseur de services.« Il s'agit d'un cauchemar financier et d'une perte de contrôle stratégique. Une approche entièrement basée sur le cloud public est une solution facile à court terme qui expose les entreprises à des déceptions majeures », affirme un critique. Ainsi, pour ces derniers, une architecture de cloud hybride apparaît aujourd'hui comme une solution plus saine et pourrait être la voie à suivre à l'avenir. Ces critiques confortent les retours d'expérience des responsables informatiques interrogés par Citrix. Le rapport de Citrix suggère que le cloud hybride offre une grande flexibilité aux entreprises ainsi que la maîtrise de leur destinée.« Le cloud est en fait terrible pour les charges quasi constantes sur de longues périodes. La gestion du cloud exige un niveau de contrôle obsessionnel que la plupart des entreprises ne peuvent pas gérer. Il est trop facile de consommer des ressources qui vont au-delà de vos besoins réels. Il est facile de consommer des espaces de stockage coûteux que vous n'avez pas réalisé que vous utilisiez, de ne pas réaliser que vos données sortantes ont atteint la zone dangereuse jusqu'à ce que la facture arrive à échéance, etc. Et voilà votre budget qui s'envole ! Une approche hybride peut être moins stressante », note un critique.Selon certains analystes, il est plus judicieux de rapatrier les charges de travail et le stockage de données qui font généralement la même chose, comme le simple stockage de données pendant de longues périodes sans traitement spécial des données. Ces charges de travail peuvent souvent être transférées sur du matériel appartenant à l'entreprise avec un retour sur investissement net. Même en tenant compte des coûts supplémentaires liés à la reprise et à l'internalisation des opérations, l'entreprise pourrait économiser de l'argent (ou beaucoup d'argent) par rapport à un hébergement équivalent dans le cloud public.Toutefois, il ne faut pas oublier que de nombreuses charges de travail dépendent de services spécialisés basés sur le cloud. Ces charges de travail ne peuvent généralement pas être rapatriées, car il est peu probable que des analogues abordables fonctionnent sur des plateformes traditionnelles. Lorsque des services informatiques avancés sont impliqués (IA, analyse approfondie, mise à l'échelle massive, informatique quantique, etc.). Quoi qu'il en soit, Citrix signale que de plus en plus d'entreprises décident de rapatrier tout ou partie des charges de travail basées sur le cloud . Elles optent ensuite pour une approche hybride.Source : Manish Singh Trouvez-vous l'analyse de Manish Singh crédible ou pertinente ?Utilisez-vous un service cloud ? Lequel ? 