Des spécifications impressionnantes

Nous annonçons aujourd'hui la disponibilité générale de l'instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) U7inh, un nouvel ajout à la famille EC2 High Memory, construite en collaboration avec Hewlett Packard Enterprise (HPE). L'instance Amazon EC2 U7inh fonctionne sur le serveur HPE Compute Scale-up Server 3200 à 16 sockets, et est construite sur le système AWS Nitro pour offrir une expérience entièrement intégrée et gérée, cohérente avec les autres instances EC2.



Alimentée par la quatrième génération de processeurs Intel® Xeon® Scalable (Sapphire Rapids), l'instance U7inh prend en charge 32 To de mémoire et 1920 vCPU. Cette instance offre les meilleures performances de calcul, la plus grande taille de calcul et de mémoire dans le cloud Amazon Web Services (AWS) pour l'exécution de charges de travail de base de données importantes et critiques, telles que SAP HANA.



En mai 2024, nous avons lancé des instances U7i pour prendre en charge jusqu'à 896 vCPU et jusqu'à 32 To de mémoire, que nos entreprises clientes pourraient utiliser pour migrer avec succès leurs grandes bases de données en mémoire critiques vers AWS et bénéficier de la flexibilité, de l'évolutivité, de la fiabilité et des avantages en termes de coûts qu'offre AWS.



Une solution idéale pour SAP HANA et autres workloads critiques

Des instances basées sur le Compute Scale-up Server 3200

Cas d’utilisation : qui en profite ?

Entreprises exécutant SAP HANA : AWS propose une infrastructure certifiée pour des déploiements de production, simplifiant la migration de SAP sur site vers le cloud.

Applications analytiques massives : l'analyse de grandes quantités de données en mémoire peut se faire sans compromis de performances.

Solutions critiques en temps réel : les organisations qui nécessitent un accès ultra-rapide aux données, comme les systèmes financiers ou les prévisions complexes, bénéficient d’une latence réduite.

Mémoire DDR5 ultra-rapide : elle offre des débits plus élevés et une meilleure efficacité énergétique par rapport à la génération précédente.

Optimisation pour le cloud : l’intégration au sein de l’infrastructure AWS garantit une scalabilité à la demande et une gestion simplifiée des ressources.

Connectivité haut débit : ces instances profitent d’interconnexions réseau à faible latence pour assurer la fluidité des échanges de données entre clusters.

Envoyé par AWS Envoyé par L'instance U7inh offre jusqu'à deux fois plus de vCPU et 1,6 fois plus de bande passante EBS dans une seule instance, par rapport à la plus grande instance U7i. Vous pouvez exécuter vos plus grandes charges de travail de base de données en mémoire, comme SAP HANA, ou migrer de manière transparente des charges de travail exécutées sur du matériel HPE vers AWS.



L'instance U7inh prend en charge Amazon Linux, Red Hat Enterprise Linux et SUSE Enterprise Linux Server. Les systèmes d'exploitation pris en charge pour les charges de travail SAP HANA sur les instances à mémoire élevée sont les suivants : SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 pour SAP et supérieur et Red Hat Enterprise Linux 8.6/9.0 pour SAP et supérieur.



L'instance U7inh est certifiée par SAP pour exécuter Business Suite on HANA (SoH), Business Suite S/4HANA, Business Warehouse on HANA (BW) et SAP BW/4HANA dans des environnements de production. L'instance U7inh est également certifiée pour les charges de travail OLTP SAP HANA scale-out telles que S/4HANA et les clients peuvent déployer jusqu'à quatre instances U7inh (128 To) dans un cluster pour des charges de travail SAP HANA encore plus importantes.

Conclusion

L’instance U7inh offre jusqu’à 32 To de mémoire DDR5 par machine et peut inclure jusqu’à 1 920 vCPU. Ces caractéristiques en font une solution idéale pour exécuter des bases de données in-memory massives tout en garantissant une latence extrêmement faible et des performances optimisées.Pour les environnements nécessitant encore plus de ressources, AWS permet de regrouper plusieurs de ces instances dans des clusters pouvant atteindre 128 To de mémoire. Une telle capacité est particulièrement utile pour les entreprises qui doivent traiter d’énormes volumes de données en temps réel, tout en conservant une haute disponibilité.L’annonce met en avant la certification de l’instance U7inh pour SAP HANA, l’un des systèmes de gestion de bases de données en mémoire les plus utilisés dans les entreprises. Grâce à cette certification, les entreprises peuvent exécuter leurs environnements SAP les plus exigeants directement sur AWS, sans compromettre les performances ou la fiabilité.Les workloads critiques, comme les analyses en temps réel, les traitements transactionnels massifs ou les simulations complexes, bénéficieront de la combinaison mémoire vCPU unique offerte par cette nouvelle génération d’instances EC2.Amazon Web Services reste généralement discret sur la disposition exacte des serveurs qu'il loue dans son Elastic Compute Cloud, mais a fait une exception mardi en annonçant qu'il offrait des instances basées sur un seul serveur HPE : le Compute Scale-up Server 3200.HPE présente ce serveur, lancé en 2023, comme idéal pour des applications telles que les grandes bases de données en mémoire (une charge de travail que le pionnier de la Silicon Valley a appris à gérer à la fin des années 1990 et au début des années 2000). À l'époque, il concevait l'architecture Superdome qu'il proposait comme plate-forme hautement évolutive sur laquelle fonctionnait son système d'exploitation HP-UX.Superdome reste une architecture qui permet une mise à l'échelle modulaire et une mise en commun de la mémoire (à condition d'utiliser les bons serveurs HPE) et non le genre de tour que les serveurs de commodité d'AWS peuvent réaliser. Certains clients semblent en être frustrés, car l'annonce de la nouvelle offre par le champion du cloud déclare que « les clients qui fonctionnent actuellement sur site avec des serveurs HPE ont également demandé comment nous pouvions les aider à migrer vers AWS pour profiter des avantages du cloud tout en continuant à utiliser du matériel HPE ».D'autres clients veulent des plates-formes certifiées SAP dans le cloud d'Amazon.L'installation des serveurs HPE résout les deux problèmes - ils sont bel et bien prêts pour SAP et il s'agit du même matériel que celui proposé par HPE sur site.Le résultat est le type d'instance poétiquement nommé U7inh, dont chacune offre 1 920 vCPU et 32 To de mémoire. Tout comme le serveur HPE modèle 3200, les machines cloud fonctionnent avec des processeurs Intel Xeon Scalable de quatrième génération. La promotion de HPE pour la machine indique qu'elle peut accueillir jusqu'à 16 sockets de CPU, chacun capable d'héberger 60 cœurs. Avec 1 920 vCPUs proposés, il semble que ces serveurs à louer soient entièrement chargés.Les instances sont certifiées U7inh pour exécuter Business Suite on HANA (SoH), Business Suite S/4HANA, Business Warehouse on HANA (BW) et SAP BW/4HANA dans des environnements de production.Les machines peuvent également être regroupées par quatre, un scénario dans lequel elles sont certifiées pour exécuter ce qu'AWS décrit comme des « charges de travail OLTP SAP HANA scale-out telles que S/4HANA ».La plateforme « Nitro » du cloud Amazon est en place à côté de ces serveurs, fournissant sa combinaison habituelle de services d'isolation et de sécurité.L’utilisation de serveurs HPE apporte des avantages notables :En proposant une alternative cloud performante, AWS permet aux entreprises d’éviter des investissements coûteux en infrastructures sur site. Avec un modèle à la demande, les organisations peuvent allouer précisément les ressources nécessaires, optimisant ainsi les coûts d’exploitation tout en accédant à une technologie de pointe.Avec la nouvelle instance Amazon EC2 High Memory U7inh, AWS confirme son ambition de devenir la référence pour les charges de travail en mémoire intensives. Cette solution est proposée pour répondre aux besoins des entreprises modernes, offrant flexibilité, puissance et fiabilité pour des applications critiques comme SAP HANA.Source : AWS , HPE ( 1 Comment ces instances se comparent-elles aux solutions sur site traditionnelles en termes de performances et de coûts ?Quels secteurs, en dehors de SAP HANA, pourraient tirer parti de cette capacité mémoire exceptionnelle ?Comment les petites et moyennes entreprises pourraient-elles accéder à ce type d’instances malgré les coûts potentiellement élevés ?Ces instances facilitent-elles la migration des systèmes critiques vers le cloud, ou représentent-elles encore un défi en matière de compatibilité et d’adoption ?Est-ce que cette nouvelle offre rend l’adoption du cloud plus économique pour les entreprises ayant des bases de données en mémoire, ou les coûts restent-ils prohibitifs ?À long terme, ces instances peuvent-elles inciter les entreprises à abandonner complètement leurs centres de données internes ?