Toute personne ou entreprise investissant UN MILLIARD DE DOLLARS, OU PLUS, aux États-Unis d'Amérique, bénéficiera d'approbations et de permis accélérés, y compris, mais sans s'y limiter, toutes les approbations environnementales. PRÉPAREZ-VOUS À VOUS LANCER !!!

Hussain Sajwani, connu pour ses activités dans l'immobilier de luxe, a collaboré avec Trump sur des projets antérieurs, notamment le Trump International Golf Club à Dubaï. Cette nouvelle entreprise marque l'extension de leur partenariat au secteur des technologies.« Les États-Unis offrent des possibilités de croissance inégalées », a déclaré Sajwani. « Nous sommes fiers de soutenir l'infrastructure qui sera à l'origine de la prochaine vague d'avancées technologiques.Cette annonce s'inscrit dans une tendance plus large d'augmentation des investissements dans l'infrastructure des centres de données. Microsoft s'est récemment engagé à investir 80 milliards de dollars dans ses capacités d'IA au cours de cette année fiscale, tandis que les dépenses mondiales en infrastructures de centres de données devraient dépasser 250 milliards de dollars d'ici 2030, selon McKinsey.Le milliardaire émirati Hussain Sajwani, associé de Trump et fondateur de la société de développement immobilier DAMAC Properties, s'est engagé à verser « au moins » cette somme, a déclaré le président élu dans sa résidence de Floride, Mar-a-Lago. « Il est possible qu'ils doublent, ou même qu'ils fassent un peu plus que doubler cette somme », a déclaré Trump à propos de la société de Sajwani.La « première phase » du plan se déroulera au Texas, en Arizona, en Oklahoma, en Louisiane, en Ohio, en Illinois, au Michigan et en Indiana, a précisé Trump.Sajwani a laissé entendre que l'élection du républicain l'avait incité à s'engager dans cet investissement. « L'élection de [Trump] en novembre a été une nouvelle extraordinaire pour moi et ma famille. Cela fait quatre ans que nous attendons d'augmenter nos investissements aux États-Unis pour atteindre des montants très importants », a déclaré le promoteur de Dubaï lors d'une brève allocution à Mar-a-Lago.L'engagement de Sajwani est le dernier exemple en date d'un chef d'entreprise étranger promettant de dépenser beaucoup aux États-Unis à la suite de la victoire électorale de Trump sur la vice-présidente démocrate Kamala Harris.En décembre, le PDG de Softbank, Masayoshi Son, a annoncé son intention d'investir 100 milliards de dollars aux États-Unis et de créer 100 000 emplois au cours des quatre années du mandat de Trump Masayoshi Son a fait cette promesse lors d'un discours aux côtés de Donald Trump. Le futur locataire de la Maison Blanche a salué cet engagement comme un « investissement historique ». Il a ajouté que cela constitue « une démonstration monumentale de confiance dans l'avenir de l'Amérique, qui contribuera à garantir que l'IA, les technologies émergentes et les autres industries de demain soient construites, créées et développées ici même, aux États-Unis ».« Mon niveau de confiance envers l'économie des États-Unis a énormément augmenté avec sa victoire. Le président Trump est un président qui met les bouchées doubles. Je vais devoir mettre les bouchées doubles », a déclaré Masayoshi Son. Entre autres, cet investissement vise la création de 100 000 emplois dans le domaine de l'IA et des infrastructures connexes, ce qui suggère que l'IA sera l'une des préoccupations de Donald Trump lors de son mandat.Pour les grandes enseignes technologiques, la victoire de Donald Trump rime avec un potentiel assouplissement des réglementations face à la montée des menaces antitrust . De plus, Trump, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, a cherché à inciter davantage d'entités étrangères à faire des affaires aux États-Unis en offrant des avantages, tels que des permis accélérés, à celles qui investissent au moins un milliard de dollars.Les centres de données proposés visent à répondre à la demande croissante de puissance de calcul de pointe, essentielle pour les applications d'intelligence artificielle générative (IA), telles que ChatGPT d'OpenAI et Gemini de Google. Les technologies basées sur l'IA nécessitant d'immenses ressources informatiques, cet investissement devrait renforcer la position de l'Amérique dans la course mondiale aux technologies.« Il s'agit d'un moment de transformation pour notre pays », a déclaré Trump lors de l'annonce. « Les centres de données sont l'épine dorsale de l'économie numérique, et cet investissement permettra à l'Amérique de rester à la pointe de l'innovation. »Selon l’équipe de transition de Trump, l'investissement devrait générer des milliers d'emplois pendant les phases de construction et d'exploitation des centres de données. Cet aspect correspond à une promesse centrale de la campagne de Trump : redynamiser le marché du travail américain et attirer des investissements significatifs dans des secteurs porteurs. Il témoigne également de la confiance des investisseurs étrangers dans l'économie américaine et son environnement réglementaire sous la politique pro-entreprise de Trump. « C'est un signal clair au monde que l'Amérique est ouverte aux affaires et à l'innovation », a souligné Trump.L’annonce de cet investissement est également perçue comme un exemple concret de la politique "America First" défendue par Trump. En attirant des capitaux étrangers pour des projets locaux, la stratégie vise à renforcer l’économie nationale tout en encourageant les partenariats internationaux.Cependant, certains observateurs soulignent les défis potentiels liés à ce projet. Des préoccupations environnementales pourraient émerger concernant la consommation énergétique des centres de données, souvent très élevés. Par ailleurs, des critiques pourraient s’élever contre l’implication d’entreprises étrangères dans des infrastructures sensibles.Lors du DealBook Summit organisé par le New York Times le 4 décembre, Jeff Bezos a déclaré qu'il s'attendait à un environnement réglementaire plus favorable sous la prochaine administration . « Je suis en fait très optimiste cette fois-ci », a déclaré Bezos sur scène. « Il semble consacrer beaucoup d'énergie à la réduction de la réglementation. Si je peux l'aider à le faire, je l'aiderai ».Trump a appelé Bezos « Jeff Bozo ». Son surnom préféré pour le PDG de Meta est « Zuckerschmuck ».Après sa défaite aux élections de 2020, Trump a poursuivi Facebook, Twitter et Google, ainsi que leurs PDG respectifs, dans le cadre d'une action collective. Ces trois entreprises ont supprimé les comptes de Trump de leurs plateformes après les émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole.Trump accuse depuis longtemps Facebook de réduire au silence les voix conservatrices. En mars, il a qualifié la plateforme « d'ennemi du peuple et d'une grande partie des médias », lors d'une interview à l'émission « Squawk Box » de CNBC.Maintenant que Trump est de retour à la Maison-Blanche et qu'il s'est acoquiné avec Musk, le reste du secteur technologique semble désireux de s'attirer ses faveurs. Tim Cook, PDG d'Apple, Satya Nadella, PDG de Microsoft, Sundar Pichai, PDG de Google et d'autres ont tous félicité publiquement Trump après sa victoire en novembre.En 2017, lors de la première investiture de Trump, la Silicon Valley s’était montrée largement distante, voire hostile, à l’égard de l’homme d’affaires devenu président. Les tensions étaient exacerbées par ses politiques controversées en matière d’immigration et ses critiques acerbes envers les entreprises technologiques, accusées de biais politiques et de pratiques monopolistiques. Cependant, en 2024, les géants de la tech semblent avoir adopté une stratégie différente.Meta et Amazon ont chacune fait un don d’un million de dollars au fonds d’investiture de Trump. Ce geste marque un tournant, en particulier pour Meta, qui n’avait soutenu financièrement aucune investiture présidentielle par le passé. Pour Amazon, ce choix pourrait s’expliquer par une volonté d’apaiser les relations après des années de critiques acerbes de Trump contre son fondateur, Jeff Bezos, et contre le Washington Post, propriété de ce dernier.Bezos et l'entreprise ont décidé de cette contribution en début de semaine dernière et l'ont communiquée à l'équipe de Trump, selon certaines personnes. « Bezos fait un don par l'intermédiaire d'Amazon », a déclaré une personne proche de Bezos. Amazon diffusera également la cérémonie d'investiture par l'intermédiaire de son service Prime Video, un don en nature distinct évalué à 1 million de dollars, a indiqué une autre personne.Amazon a donné environ 58 000 dollars en cash et en nature pour l'investiture de Trump en 2017, alors que d'autres entreprises technologiques ont donné des montants plus importants. L'administration Biden a dit à Amazon qu'elle n'acceptait pas de dons technologiques pour l'inauguration de 2021, selon une personne familière avec le sujet, bien qu'Amazon ait diffusé l'inauguration en streaming pour le président Biden.L'investissement promis par Sajwani s'inscrit dans le cadre de l'essor actuel de la construction de centres de données utilisés pour le développement de l'intelligence artificielle et l'expansion des crypto-monnaies, ainsi que pour d'autres éléments d'une économie de plus en plus numérique qui repose sur l'augmentation des sources de puissance de traitement informatique.Les détails concernant le calendrier et les emplacements spécifiques des centres de données n'ont pas encore été divulgués. Toutefois, les experts du secteur sont optimistes et pensent que cette initiative catalysera d'autres investissements dans l'infrastructure technologique américaine, ce qui favorisera l'innovation et la croissance économique.Sources : vidéo dans le texte, Truth Social Quelle lecture faites-vous de ces annonces ?Reflète-t-elle réellement une politique "America First" ou s’agit-il plutôt d’une dépendance accrue aux capitaux étrangers ?L’implication d’investisseurs étrangers dans des infrastructures stratégiques comme les centres de données représente-t-elle un risque pour la sécurité nationale ?Comment cet investissement pourrait-il redéfinir les relations commerciales et technologiques entre les États-Unis et les pays d’origine des investisseurs ?