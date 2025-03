Envoyé par Jeff Geerling Envoyé par



Cela a pris environ cinq minutes, malheureusement. Mais j'ai fini par sortir le manuel parce que je me suis dit... « C'est vraiment déroutant. » Les choses devraient se passer ainsi : Je touche le bouton et il passe à ce mode ! Mais ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait.



Je voulais lancer un cycle de rinçage pour m'assurer que l'eau entrait, que l'eau sortait par le puisard et que tout fonctionnait après l'installation. Mais je n'ai pas trouvé le moyen d'effectuer un cycle de rinçage sur le panneau de commande.



J'ai donc consulté le manuel et j'ai trouvé cette note :





Il indique que les options marquées d'un astérisque, notamment Rinçage, Entretien de la machine (autonettoyage), Demi-charge, Eco et Démarrage différé, sont « disponibles uniquement via l'application Home Connect et en fonction de votre modèle ». Le modèle de la série 500 que j'ai acheté n'est pas assez haut de gamme pour disposer d'un écran à 7 segments comme celui de la série 800, plus chère de 400 $, de sorte que ces modes fantaisistes sont cachés derrière une application et un service en nuage.



Je me suis dit : « D'accord, je vais chercher cette application et voir si je peux l'utiliser via Bluetooth ou localement ou autre. » Non ! Pour utiliser l'application, vous devez connecter votre lave-vaisselle à votre Wi-Fi, ce qui permet au lave-vaisselle d'accéder au service Home Connect sur Internet. Vous devez créer un compte sur Home Connect, installer l'application Home Connect sur votre téléphone, puis vous pouvez contrôler votre lave-vaisselle via Internet pour lancer un cycle de rinçage.



Cela n'a aucun sens pour moi.



Une application ? Je veux dire que je peux comprendre que l'on puisse ajouter des fonctions pratiques pour ceux qui le souhaitent. Par exemple, mon nouveau réfrigérateur - que j'ai choisi de ne pas connecter au WiFI - dispose d'une application qui me permettrait de surveiller la température intérieure ou de consulter plus facilement les codes d'entretien. Si je voulais ces fonctions supplémentaires, que mon ancien réfrigérateur n'avait pas, je pourrais les obtenir. Je l'ai donc allumée et j'ai tout de suite détesté le nouveau capteur tactile dont elle est équipée. L'ancien GE avait des boutons : vous les enfoncez, ils cliquent et vous savez que vous avez appuyé sur un bouton. Avec le capteur tactile, vous le touchez en quelque sorte et le micrologiciel - comme ce nouveau lave-vaisselle - prend du temps à démarrer ! J'ai dû le réinitialiser trois fois et ma femme, entre-temps, se moquait de moi : « Regardez ce type qui fait de la technique et qui n'arrive même pas à trouver comment changer le cycle de l'appareil ».Cela a pris environ cinq minutes, malheureusement. Mais j'ai fini par sortir le manuel parce que je me suis dit... « C'est vraiment déroutant. » Les choses devraient se passer ainsi : Je touche le bouton et il passe à ce mode ! Mais ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait.Je voulais lancer un cycle de rinçage pour m'assurer que l'eau entrait, que l'eau sortait par le puisard et que tout fonctionnait après l'installation. Mais je n'ai pas trouvé le moyen d'effectuer un cycle de rinçage sur le panneau de commande.J'ai donc consulté le manuel et j'ai trouvé cette note :Il indique que les options marquées d'un astérisque, notamment Rinçage, Entretien de la machine (autonettoyage), Demi-charge, Eco et Démarrage différé, sont « disponibles uniquement via l'application Home Connect et en fonction de votre modèle ». Le modèle de la série 500 que j'ai acheté n'est pas assez haut de gamme pour disposer d'un écran à 7 segments comme celui de la série 800, plus chère de 400 $, de sorte que ces modes fantaisistes sont cachés derrière une application et un service en nuage.Je me suis dit : « D'accord, je vais chercher cette application et voir si je peux l'utiliser via Bluetooth ou localement ou autre. » Non ! Pour utiliser l'application, vous devez connecter votre lave-vaisselle à votre Wi-Fi, ce qui permet au lave-vaisselle d'accéder au service Home Connect sur Internet. Vous devez créer un compte sur Home Connect, installer l'application Home Connect sur votre téléphone, puis vous pouvez contrôler votre lave-vaisselle via Internet pour lancer un cycle de rinçage.Cela n'a aucun sens pour moi.Une application ? Je veux dire que je peux comprendre que l'on puisse ajouter des fonctions pratiques pour ceux qui le souhaitent. Par exemple, mon nouveau réfrigérateur - que j'ai choisi de ne pas connecter au WiFI - dispose d'une application qui me permettrait de surveiller la température intérieure ou de consulter plus facilement les codes d'entretien. Si je voulais ces fonctions supplémentaires, que mon ancien réfrigérateur n'avait pas, je pourrais les obtenir.



L'appel à la résistance

Le Cloud et la sécurité

L'argument de l’obsolescence programmée

Le respect de la vie privée et la décentralisation des données

L'avenir des appareils connectés

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Dans, Jeff Geerling nous livre une réflexion critique sur l'Internet des objets et la tendance croissante des fabricants à connecter des appareils ménagers à des services cloud. Après avoir remplacé son vieux lave-vaisselle GE défectueux par un modèle Bosch 500 Series, Geerling s'est retrouvé confronté à une exigence surprenante : pour utiliser certaines fonctionnalités de l'appareil, comme le cycle de rinçage ou l'éco-mode, il fallait télécharger une application et connecter l'appareil au Wi-Fi.Geerling exprime son mécontentement vis-à-vis de cette tendance, soulignant que des fonctionnalités qui étaient auparavant accessibles directement via le panneau de contrôle de l'appareil sont désormais bloquées derrière un service cloud. Selon lui, cela illustre la tendance à la planned obsolescence, où les appareils sont conçus pour ne plus être fonctionnels ou pour devenir obsolètes plus rapidement, incitant ainsi les consommateurs à acheter de nouveaux produits.L'auteur dénonce également la pratique de rendre ces fonctionnalités disponibles uniquement via des applications et services externes, ce qui semble déconnecté de l'usage traditionnel et fonctionnel de l'appareil. Il soulève des questions sur la sécurité des données personnelles, la dépendance à des services externes pour des tâches simples et la question du coût des services de cloud computing, qui peuvent à terme entraîner des frais supplémentaires pour les consommateurs.Geerling conclut qu'il refuse d'accepter cette évolution et plaide pour une plus grande autonomie des appareils, soulignant l'importance de garder des contrôles locaux et accessibles sans avoir à passer par des plateformes cloud. Pour lui, il est essentiel que les consommateurs résistent à cette "cloudification" excessive de leurs appareils du quotidien.Le refus de connecter des appareils à des plateformes en ligne a émergé comme une forme de résistance face à une société toujours plus interconnectée. L'expression en question symbolise un rejet du modèle de "cloudification" des appareils domestiques. Ce modèle consiste à connecter des objets du quotidien à internet, permettant aux entreprises de collecter des données sur les utilisateurs, de mettre à jour les appareils à distance, et parfois même de vendre des services supplémentaires.Mais ce système n'est pas sans ses inconvénients. L’un des arguments majeurs contre cette tendance est la question de la vie privée. De nombreux utilisateurs ne sont pas pleinement conscients des données collectées par ces appareils, qui peuvent inclure des informations personnelles sensibles. Par exemple, un lave-vaisselle connecté peut transmettre des informations sur les habitudes de consommation d’eau et d’énergie de l’utilisateur, voire d’autres détails sur son emploi du temps.L’argument de la sécurité est également central dans ce débat. Les appareils connectés sont vulnérables aux cyberattaques. Le "cloud", qui est essentiellement un ensemble de serveurs distants utilisés pour stocker des données et exécuter des processus, est un terrain de jeu privilégié pour les pirates. En connectant un lave-vaisselle, une caméra de sécurité ou même un thermostat au cloud, nous ouvrons une porte d'entrée potentielle à ces menaces. Et même si de nombreuses entreprises affirment que les données sont chiffrées et sécurisées, l'histoire récente nous montre que des failles de sécurité existent toujours. Les brèches de données dans des entreprises comme Facebook ou même des géants de la technologie comme Google ont montré que la sécurité des données personnelles reste un défi majeur.Derrière cette opposition se cache également une critique de l’obsolescence programmée. De nombreux consommateurs s'inquiètent du fait que l'ajout de la connectivité internet à un appareil comme un lave-vaisselle puisse accélérer sa dégradation. Lorsqu'un appareil devient obsolète en ligne, par exemple en raison de la fin de son support logiciel ou de mises à jour qui cessent, il perd de sa fonctionnalité, ou pire, il devient inutilisable. Ce phénomène est particulièrement préoccupant pour les appareils qui ne sont plus pris en charge après quelques années, une situation qui se présente de plus en plus avec les objets connectés. Il devient alors difficile, voire impossible, de réparer ou de maintenir l’appareil sans recourir à des services supplémentaires, souvent coûteux, voire inaccessibles.Le refus de connecter des objets au cloud relève également d'un désir de préservation de la vie privée et de contrôle sur ses propres données. L’une des critiques majeures de l’IdO est la centralisation des données personnelles dans les mains d’un petit nombre d’entreprises qui détiennent ces informations et les utilisent pour leurs propres fins commerciales, telles que le ciblage publicitaire ou la création de profils détaillés. En refusant cette connectivité, les consommateurs cherchent à garder un contrôle direct sur leurs données, en rejetant l’idée que des entreprises extérieures puissent avoir accès à des informations privées sans leur consentement explicite.La décentralisation des données, comme alternative, est une solution que beaucoup préconisent. Dans ce modèle, les appareils pourraient fonctionner de manière autonome, avec des données stockées localement sur des dispositifs personnels comme des serveurs domestiques ou des réseaux privés. Ce système pourrait permettre de conserver la sécurité des informations tout en réduisant les risques d’intrusion. Il ouvrirait également la voie à une consommation plus responsable et durable des objets connectés.[B][/B...