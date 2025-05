Amazon AWS Cloud gagne désormais plus d'argent que les activités Cloud et Serveur de Microsoft réunies, avec un chiffre d'affaires en hausse de 17 % d'une année sur l'autre, à 29,3 milliards de $.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 315 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Amazon Web Services (AWS) est une filiale d'Amazon qui fournit des plateformes de cloud computing et des API à la demande aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements, sur la base d'une facturation au compteur et d'un paiement à l'utilisation. Ces services web de cloud computing fournissent divers services liés à la mise en réseau, au calcul, au stockage, aux intergiciels, à l'IdO et à d'autres capacités de traitement, ainsi que des outils logiciels via les fermes de serveurs AWS.Récemment, Amazon a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025. Les revenus du segment AWS ont augmenté de 17 % d'une année sur l'autre pour atteindre 29,3 milliards de dollars, tandis que le bénéfice d'exploitation a augmenté pour atteindre 11,5 milliards de dollars, contre 9,4 milliards de dollars au premier trimestre 2024.Microsoft a également publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2025. Le chiffre d'affaires de son segment Intelligent Cloud s'est élevé à 26,75 milliards de dollars, avec un résultat d'exploitation de 11,1 milliards de dollars. En comparant ces deux rapports, il apparait que AWS gagne aujourd'hui plus d'argent que les activités Cloud et Serveur de Microsoft réunies.Microsoft est présent sur le marché des serveurs depuis près de trente ans. Malgré la grande popularité de Linux et des bases de données à code source ouvert, Microsoft a réussi à rendre Windows Server et SQL Server populaires auprès des entreprises du monde entier. En 2006, Amazon est entré sur le marché des serveurs avec ses offres innovantes basées sur le cloud sous la marque AWS.Microsoft a réagi à l'arrivée d'Amazon en proposant ses propres offres en nuage sous la marque Azure, mais avec 2 ou 3 ans de retard. Cet avantage de la précocité a permis à AWS de s'imposer comme le leader incontesté du marché de l'informatique dématérialisée, avec une part de marché près de deux fois supérieure à celle de son concurrent le plus proche.Sur la base des chiffres récentes présentés par AWS et Microsoft, AWS génère désormais plus de revenus et de bénéfices que l'ensemble du segment Intelligent Cloud de Microsoft. Ce segment comprend des produits serveurs et des services cloud tels qu'Azure, les services cloud de GitHub, les services cloud de Nuance Healthcare, des offres de bureaux virtuels et des produits sur site tels que SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, les licences d'accès client (CAL) correspondantes, ainsi que divers services d'entreprise et de partenaires.C'est une véritable prouesse pour AWS de se lancer dans une activité totalement nouvelle et de réussir à concurrencer des acteurs puissants comme Microsoft, Oracle et d'autres. La rivalité entre Microsoft et AWS sur le marché du cloud sera particulièrement intéressante à observer dans les mois à venir, car l'IA continue de perturber le secteur.En outre, ces rapports confirment que Microsoft et AWS restent les acteurs majeurs du marché des services cloud. Selon un rapport début janvier 2025, Amazon Web Services et Microsoft contrôlent chacun jusqu'à 40 % du marché. Une situation qui a alarmé l'autorité britannique de surveillance de la concurrence (Competition and Markets Authority) et la poussant a déclaré que le marché des services cloud computing "ne fonctionne pas" Alors qu'AWS domine actuellement le chiffre d'affaires global du cloud, le marché des services d'IA, qui connaît une croissance rapide, constitue un nouveau champ de bataille. Le partenariat stratégique de Microsoft avec OpenAI pourrait constituer un avantage décisif, susceptible de remodeler la dynamique du marché de l'informatique dématérialisée dans un avenir proche.Fait intéressant, cette domination d'AWS sur le marché mondial du cloud computing signifie également une grande dépendance à ses services. Pourtant, un récent rapport a révélé une faille de sécurité critique dans les buckets S3 abandonnés d'Amazon Web Services (AWS), qui pourrait permettre à des pirates de détourner la chaîne d'approvisionnement mondiale en logiciels. La recherche met en évidence la façon dont ces ressources de stockage cloud négligées pourraient faciliter les cyberattaques à grande échelle, éclipsant potentiellement la tristement célèbre brèche SolarWinds en termes de portée et d'impact.: Amazon, MicrosoftPensez-vous que ces rapports sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?