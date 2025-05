Nextcloud s'insurge contre le rejet d'une application sur le Google Play Store, notant que le changement de politique n'est qu'un moyen d'évincer la concurrence

Google bloque l'accès à tous les fichiers

Un problème qui ne concerne que le Play Store de Google

Analyse critique de la situation

Envoyé par Critique Envoyé par



Google a mis à disposition une API pour choisir un répertoire avec lequel se synchroniser. Je ne sais pas pourquoi Nextcloud a besoin de voir tous les fichiers de ma carte SD alors qu'il peut demander des dossiers dans lesquels se synchroniser et qu'il peut utiliser un sélecteur de fichiers normal pour télécharger de nouveaux fichiers sans passer par un gestionnaire de fichiers, mais il y a probablement une fonctionnalité cachée quelque part dans leur application qui nécessite cette permission.







Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 340 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

L'application « Android Files » permet aux utilisateurs de synchroniser automatiquement tous les types de fichiers depuis un appareil Android vers un serveur Nextcloud. Elle offre cette capacité grâce notamment à l'autorisation d'accès à tous les fichiers (All Files Access). Comme son nom l'indique, cette autorisation permet à une application d'accéder à « tous les fichiers d'un appareil Android », bien qu'elle ne soit pas nécessaire dans la plupart des cas.La plupart des applications peuvent se contenter des fonctions d'accès au stockage de Google, plus respectueux de la vie privée, telles que Storage Access Framework (SAF) ou l'API MediaStore. La fonction All Files Access est généralement réservée aux applications qui nécessitent plus de privilèges.« Nextcloud dispose de cette fonctionnalité depuis sa création en 2016 et nous n'avons jamais entendu parler de préoccupations de sécurité de la part de Google à ce sujet », explique la société. Cela a changé en 2024, lorsque quelqu'un ou quelque chose dans le Play Store de Google a décidé de révoquer la permission, paralysant efficacement l'application. Nextcloud a reçu l'instruction d'utiliser « un mécanisme d'accès plus respectueux de la vie privée ».Mais selon Nextcloud, « la fonction Storage Access Framework ne peut pas être utilisée, car elle permet de partager/exposer les fichiers à d'autres applications... ». L'API MediaStore ne peut pas être utilisée, car elle ne permet pas d'accéder à d'autres fichiers, mais uniquement à des fichiers multimédias ». D'après l'éditeur, les tentatives pour soulever la question auprès de Google n'ont donné lieu qu'à des copiés-collés de sections du guide du développeur.« Malgré de multiples appels de notre part et le partage d'informations supplémentaires, Google n'envisage pas de rétablir le téléchargement pour tous les fichiers », affirme Nextcloud. L'éditeur dénonce les effets négatifs du comportement de Google sur les utilisateurs de son application Android Files.Le problème semble provenir du Play Store. Bien qu'une version entièrement fonctionnelle soit disponible sur F-Droid, l'édition Play Store est soumise aux limitations imposées par Google. En ce qui concerne l'accès à tous les fichiers, la documentation de Google à l'intention des développeurs dit : « si vous ciblez Android 11 et déclarez l'accès à tous les fichiers, cela peut affecter votre capacité à publier et à mettre à jour votre application sur Google Play ».« Cela peut sembler être un petit détail technique, mais cela fait clairement partie d'un schéma d'actions visant à lutter contre la concurrence. Ce que nous vivons est un extrait du scénario du livre de jeu des grandes entreprises technologiques », a déclaré Nextcloud à propos du comportement de Google.Nextcloud cite des exemples tels que les allégations portées contre Microsoft au sujet du logiciel de traitement de texte WordPerfect, autrefois très populaire, qui a finalement été abandonné en 2014, ou les agissements d'Apple et de Meta qui ont attiré l'attention des régulateurs. En 2021, Nextcloud et d'autres entreprises ont déposé une plainte auprès de l'Union européenne (UE) pour comportement anticoncurrentiel présumé de la part de Microsoft.« Nous sommes maintenant quatre ans plus tard, et rien ne s'est passé », s'indigne Nextcloud. Il a ajouté : « le problème est que les petites entreprises - comme la nôtre - n'ont pratiquement aucun recours ». Nextcloud a ensuite critiqué la lenteur des processus de contrôle, avec des amendes qui semblent élevées, mais qui se résument à une simple tape sur les doigts. Les Big Tech réalisent des dizaines de milliards de bénéfices chaque année.« Les grandes entreprises technologiques ont peur que de petits acteurs comme Nextcloud les perturbent, comme elles ont déjà perturbé d'autres entreprises. Elles essaient donc de fermer la porte », a déclaré Nextcloud. Google a été reconnu comme étant un monopole sur le marché de la recherche et de la publicité en ligne . L'entreprise est sous la menace d'un démantèlement et pourrait être contrainte de vendre son navigateur Web Chrome.L'autorisation d'accès à tous les fichiers pose un problème de sécurité depuis son introduction. Des applications aléatoires ont été prises en flagrant délit d'itération sur des supports utilisés pour extraire l'historique de la géolocalisation sur la base des informations EXIF (Exchangeable image file) et d'autres métadonnées de ce type. Ainsi, afin de renforcer la sécurité d'Android, Google a décidé de permettre principalement l'accès aux fichiers prioritaire.La plupart des applications n'ont pas besoin de cette autorisation. Bien entendu, les gestionnaires de fichiers et autres applications de ce type sont autorisés à utiliser cette permission, ce qui suggère que Google n'exclut peut-être pas délibérément les applications utilitaires.Les critiques affirment que l'état actuel de Google Play est le résultat d'années pendant lesquelles Google a été trop permissif par défaut. Par conséquent, lorsque Google a commencé à essayer de corriger les choses pour renforcer la sécurité, il a créé des frictions avec les applications existantes. Nombre de ces applications abusaient parfois des autorisations pour collecter les données des utilisateurs afin de diffuser des campagnes de publicités ciblées.« Par le passé, le stockage interne d'un téléphone Android moyen était plein de dotfiles, de répertoires cachés, de répertoires moins cachés, tous pleins d'identifiants et d'identifiants croisés pour briser la limite du suivi interapplication imposée par l'API normale », peut-on lire dans les commentaires. Selon les critiques, Nextcloud est en mesure de modifier son application afin qu'elle se synchronise avec un répertoire spécifique sur le téléphone de l'utilisateur.D'autres critiques pensent que Google devrait accorder à Nextcloud les mêmes autorisations que Google Drive afin de permettre à son rival européen d'offrir des fonctions comparatives aux utilisateurs. « Certaines personnes utilisent Nextcloud, car ils veulent héberger leur propre « cloud » chez eux. Si Google ne permet pas à Nextcloud d'utiliser les mêmes autorisations que ses propres services, comment sont-ils censés le faire ? », a écrit un critique.Source : Nextcloud Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des plaintes de Nextcloud au sujet de son application Android Files ?Nextcloud a-t-il besoin d'accéder à tous les fichiers pour offrir sa fonction de synchronisation ?Nextcloud accuse Google de pratiques anticoncurrentielles. Qu'en pensez-vous ?