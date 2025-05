Envoyé par Nextcloud Envoyé par Google invoque des problèmes de sécurité pour justifier la révocation de l'autorisation. Nous avons du mal à le croire. Nextcloud dispose de cette fonctionnalité depuis sa création en 2016, et nous n'avons jamais entendu parler de problèmes de sécurité de la part de Google à ce sujet. De plus, plusieurs applications Big Tech ainsi que celles de Google en sont toujours dotées. Ce que nous pensons : Google est propriétaire de la plateforme, ce qui signifie qu'il peut s'accorder un traitement préférentiel et qu'il le fait.



Malgré de multiples appels depuis la mi-2024, Google a refusé de rétablir l'autorisation, bloquant les téléchargements automatisés de fichiers Nextcloud pour des millions d'utilisateurs.

Une vue d'ensemble : Le « gatekeeping » des Big Tech en action

Quelques jours après, rétropédalage de Google

L'autorisation d'accès à tous les fichiers pose un problème de sécurité depuis son introduction

Google a fait marche arrière après avoir paralysé l'application Nextcloud Files sur Android pour les utilisateurs qui l'avaient installée via le Google Play Store, une décision que beaucoup, y compris Nextcloud, considéraient comme un abus de pouvoir.Pour mémoire, l'application « Android Files » permet aux utilisateurs de synchroniser automatiquement tous les types de fichiers depuis un appareil Android vers un serveur Nextcloud.Cependant, le problème qui empêchait l'application de télécharger autre chose que des fichiers multimédias provenait du fait que Google avait révoqué l'autorisation cruciale « Accès à tous les fichiers » de l'application. Cette autorisation, que Nextcloud utilisait depuis 2016, a été refusée lors d'une mise à jour de l'application en septembre 2024, Google invoquant des « problèmes de sécurité » et conseillant à l'entreprise d'utiliser « un substitut plus respectueux de la vie privée », tel que le Storage Access Framework (SAF) ou l'API MediaStore.Nextcloud a trouvé cette explication peu convaincante, d'autant plus qu'elle avait fait appel de la décision depuis le milieu de l'année 2024 sans que Google ne s'engage de manière productive. Il y a quelques jours, Nextcloud a donc rendu public un billet de blog cinglant détaillant sa bataille frustrante avec le géant de la technologie.Le billet de blog fait spécifiquement référence aux récentes amendes élevées infligées par la Commission européenne à Apple et Meta pour violation de la loi sur les marchés numériques, arguant que les actions de Google à l'encontre de son application s'apparentent à un comportement anticoncurrentiel similaire. L'entreprise a déploré ce qu'elle considère comme un traitement préférentiel pour les services de Big Tech :« Google, Apple et Microsoft ont été condamnés à plusieurs reprises à des amendes pour avoir abusé de leur position de gardien, entravant ainsi des concurrents comme Nextcloud. Il ne s'agit pas de sécurité, mais de protection de leurs propres services et de leurs revenus publicitaires. Il s'agit d'un exemple clair de Big Tech abusant de son pouvoir au détriment des utilisateurs et de la concurrence ».Ci-dessous, un extrait du billet de Nextcloud.Cela peut sembler un petit détail technique, mais cela fait clairement partie d'un ensemble d'actions visant à lutter contre la concurrence. Ce que nous vivons est un morceau du scénario du livre de jeu des grandes entreprises.Il s'agit d'un exemple clair du contrôle exercé par Big Tech sur les petits fournisseurs de logiciels, rendant les produits de leurs concurrents moins performants ou incapables de fournir les mêmes services que ceux que les géants vendent eux-mêmes. Étant donné qu'elles possèdent la plateforme, elles peuvent s'accorder un traitement préférentiel, et c'est d'ailleurs ce qu'elles font.Un exemple célèbre de cette pratique dans le passé est celui de Microsoft, qui a bloqué certaines fonctionnalités de Windows pour s'assurer que les utilisateurs de WordPerfect aient une expérience moins bonne que ceux qui choisissaient Microsoft Word. Aujourd'hui, Google crée des règles au nom de la sécurité qui rendent difficile la création de produits qui lui font concurrence.Nous supposons que Google ne peut pas s'en tirer contre Apple ou Microsoft, car ces entreprises prendraient des mesures de rétorsion. Mais les petites entreprises, en particulier celles qui développent des technologies de rupture comme les nôtres, sont des proies faciles pour eux.Les grandes entreprises technologiques ont peur que de petits acteurs comme Nextcloud les perturbent, comme elles ont déjà perturbé d'autres entreprises. Elles essaient donc de fermer la porte.Ensuite, ils ont une armée de personnes sous-payées et surchargées de travail qui doivent « gérer les plaintes ». Manifestement, soit ils ont reçu l'ordre de simplement supprimer cette autorisation de Nextcloud et d'ignorer toute plainte, soit ils sont totalement incompétents. Dans un cas comme dans l'autre, des entreprises comme la nôtre abandonnent et réduisent les fonctionnalités pour éviter d'être expulsées de leur magasin d'applications.Il ne s'agit pas d'un problème isolé. L'UE n'ayant pas pris de mesures pour empêcher Microsoft d'intégrer Teams et OneDrive dans Windows, il semble que Google se sente encouragé à faire de même, ce qui étouffe encore davantage la concurrence et l'innovation.Le problème est que les petites entreprises, comme la nôtre, n'ont pratiquement aucun recours. Les actions en justice sont trop coûteuses et une plainte auprès de l'UE prend trop de temps. Avec une quarantaine d'autres entreprises et organisations, nous avons déposé une plainte pour un comportement anticoncurrentiel similaire en 2021. Quatre ans plus tard, rien ne s'est passé. Que pensez-vous qu'il arrive à une entreprise qui ne publie aucune mise à jour de son application en quatre ans ?Les processus de contrôle actuels sont absolument inutiles face à ces entreprises qui brassent des milliards de dollars. Même les amendes infligées à Meta et Apple en vertu de la loi sur les marchés numériques (DMA) en avril 2025 étaient étonnamment faibles. Rappelons que les amendes peuvent représenter jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'entreprise. Si des amendes de 200 millions d'euros ou de 500 millions d'euros, respectivement, peuvent sembler élevées, elles auraient pu se chiffrer en milliards. Ces grandes entreprises technologiques gagnent autant d'argent en quelques jours, de sorte qu'il s'agit à peine d'une tape sur les doigts.Et cela a pris du temps. Le règlement entrera en vigueur en mai 2023 dans l'UE afin de rendre les marchés du secteur numérique plus équitables et plus contestables. Les premières amendes ont été annoncées près de deux ans plus tard, ce qui est un laps de temps immense dans le monde numérique, et ce n'est qu'une première étape. Les entreprises vont mettre leurs avocats à contribution et faire appel, ce qui devrait prendre encore un an ou deux. L'UE doit vraiment intensifier ses efforts si elle veut vraiment réduire le comportement anticoncurrentiel des grandes entreprises technologiques.Quelques jours plus tard, Google, apparemment embarrassé, a proposé de rétablir l'autorisation. Andy Schertzinger, directeur de l'ingénierie chez Nextcloud, l'a confirmé : « Google a décidé de rétablir les autorisations pour notre application Android afin que nous puissions rétablir l'ensemble des fonctionnalités de synchronisation des fichiers ». Nextcloud prévoit de publier prochainement une application mise à jour offrant toutes les fonctionnalités et Schertzinger a rendu hommage à l'ensemble de la communauté pour son soutien.Des applications aléatoires ont été prises en flagrant délit d'itération sur des supports utilisés pour extraire l'historique de la géolocalisation sur la base des informations EXIF (Exchangeable image file) et d'autres métadonnées de ce type. Ainsi, afin de renforcer la sécurité d'Android, Google a décidé de permettre principalement l'accès aux fichiers prioritaire.La plupart des applications n'ont pas besoin de cette autorisation. Bien entendu, les gestionnaires de fichiers et autres applications de ce type sont autorisés à utiliser cette permission, ce qui suggère que Google n...