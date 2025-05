Salesforce a annoncé le rachat de la société Informatica, spécialisée dans la gestion des données cloud, afin de renforcer la position de l'éditeur de logiciels dans le domaine de l'IA.

Salesforce signe un accord définitif pour l'acquisition d'Informatica

Transparence des données : Les outils avancés d'intégration, de catalogage et de lignage d'Informatica indiquent l'origine des données, leur évolution et leur utilisation, ce qui est essentiel pour l'auditabilité et la conformité réglementaire.

Compréhension des données : La richesse des métadonnées d'Informatica, associée au modèle de données unifié de Salesforce, permettra aux agents d'IA d'interpréter, de connecter et d'agir sur les données de l'entreprise avec un contexte significatif.

Gouvernance des données : Le MDM intégré, les contrôles de qualité des données et la gestion des politiques garantissent que toutes les données qui alimentent l'IA sont normalisées, précises, cohérentes et sécurisées.

Atteindre la clarté des données avec Data Cloud : Informatica renforcera le leadership de Data Cloud en tant que plateforme de données clients (CDP), en veillant à ce que les données de l'ensemble de l'entreprise soient non seulement unifiées, mais aussi claires, fiables et exploitables.

Améliorer Agentforce : Ensemble, Informatica et Salesforce fourniront une base essentielle aux agents autonomes d'IA pour interpréter et agir sur les données complexes de l'entreprise, construisant ainsi un véritable système d'intelligence sur un système de compréhension fiable.

Augmenter le Customer 360 : Les applications CRM de Salesforce seront améliorées, donnant aux équipes la confiance nécessaire pour offrir des expériences client plus personnalisées et plus efficaces, soutenues par des données fiables.

Compréhension gouvernée pour MuleSoft : La qualité, l'intégration, le catalogage et la gouvernance avancés des données d'Informatica garantiront que les données circulant via les API de MuleSoft ne sont pas seulement connectées, mais aussi enrichies, normalisées et fiables - un flux fiable prêt à alimenter les décisions et les actions basées sur l'IA dans l'ensemble de l'entreprise.

Des informations riches en contexte pour Tableau : Les utilisateurs de Tableau bénéficieront d'informations plus riches et contextuelles grâce à un paysage de données plus accessible et mieux compris.



Salesforce est un éditeur américain de logiciels cloud dont le siège se trouve à San Francisco, en Californie. Elle propose des applications axées sur les ventes, le service à la clientèle, l'automatisation du marketing, le commerce électronique, l'analyse, l'intelligence artificielle et le développement d'applications. En septembre 2022, Salesforce est la 61e plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière, avec une valeur de près de 153 milliards de dollars. Elle est devenue la plus grande entreprise d'applications d'entreprise au monde en 2022.Récemment, Salesforce a annoncé le rachat de la société Informatica, spécialisée dans la gestion des données cloud, dans le cadre d'une opération de 8 milliards de dollars visant à renforcer la position de l'éditeur de logiciels dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Les actions de Salesforce ont clôturé en hausse de plus de 1 % après l'annonce. Les actions d'Informatica ont augmenté de 6 %.", a déclaré Steve Fisher, président et directeur de la technologie de Salesforce, dans un communiqué annonçant l'accord. "Selon les termes de l'accord, les détenteurs d'actions ordinaires de classe A et de classe B-1 d'Informatica recevront 25 dollars en espèces par action, d'après le communiqué. L'opération sera financée par une combinaison de liquidités de Salesforce et de nouvelles dettes, a indiqué la société.Les deux sociétés étaient en pourparlers en vue d'un accord. Cette information a fait grimper les actions d'Informatica de plus de 17 %. Salesforce, spécialisé dans les logiciels de gestion de la relation client, a déclaré qu'il chercherait à combiner les services de catalogue de données, d'intégration, de gouvernance, de confidentialité et de gestion des données d'Informatica avec sa solution d'IA agentique, baptisée Agentforce.Cette acquisition s'ajoute à une série de transactions que Salesforce a réalisées au fil des ans pour élargir son portefeuille de produits et gagner des parts de marché. Elle a acheté Slack en 2021 pour 27,7 milliards de dollars, Tableau en 2019 pour 15,7 milliards de dollars et MuleSoft en 2018 pour 6,5 milliards de dollars. Le PDG de Salesforce, Marc Benioff, a déclaré que l'entreprise chercherait à utiliser Informatica aux côtés de ses produits Data Cloud, MuleSoft et Tableau pour "Pour rappel, Marc Benioff a déclaré en mars 2025 que Salesforce n'embauchera plus d'ingénieurs cette année après avoir investi dans des outils de codage IA qui ont permis d'augmenter la productivité de 30 %. Alors que le géant de la gestion de la relation client a annoncé des résultats médiocres pour le quatrième trimestre, Marc Benioff a déclaré aux analystes que Salesforce constatait une "efficacité considérable" grâce aux dépenses consacrées aux agents d'intelligence artificielle et aux outils de codage.Voici le communiqué de Salesforce :Salesforce, le numéro 1 mondial de la gestion de la relation client, et Informatica, l'un des leaders de la gestion de données cloud alimentée par l'IA, ont conclu un accord prévoyant l'acquisition d'Informatica par Salesforce pour un montant d'environ 8 milliards de dollars en valeur nette, déduction faite de l'investissement actuel de Salesforce dans Informatica. Selon les termes de l'accord, les détenteurs d'actions ordinaires de classe A et de classe B-1 d'Informatica recevront 25 dollars en espèces par action.Ce projet d'acquisition permettra à Salesforce de disposer d'une base de données fiable, essentielle au déploiement d'une IA agentique puissante et responsable. L'association des services Informatica de catalogue de données, d'intégration de données, de gouvernance, de qualité et de confidentialité, de gestion des métadonnées et de gestion des données de référence (MDM) à la plate-forme Salesforce permettra d'établir une architecture unifiée pour l'IA agentique, permettant aux agents d'IA de fonctionner de manière sûre, responsable et à grande échelle au sein de l'entreprise moderne.Pour être efficace, l'IA d'entreprise nécessite plus que des données ; elle exige la transparence des données, une compréhension approfondie du contexte et une gouvernance rigoureuse :», a déclaré Marc Benioff, Président et CEO de Salesforce. «», a déclaré Amit Walia, CEO d'Informatica. «L'association des capacités cloud-natives d'Informatica - notamment son vaste catalogue de données, l'intégration de données, la gouvernance, la qualité et la confidentialité, la gestion des métadonnées et le MDM - avec la plateforme Salesforce permettra de débloquer de nouvelles capacités pour la pile de données d'entreprise de Salesforce, offrant ainsi une solution complète aux défis de l'IA à l'échelle, en :Pour offrir ce niveau de valeur, il faut plus qu'un partenariat : il faut une intégration native et approfondie de la technologie Informatica au sein de la plate-forme Salesforce.», a déclaré Steve Fisher, Président et Chief Technology Officer de Salesforce. «Une fois l'accord conclu, Salesforce prévoit d'intégrer rapidement la pile technologique d'Informatica, notamment l'intégration de données, la qualité, la gouvernance et les métadonnées unifiées pour Agentforce, ainsi qu'un pipeline de données unique avec MDM sur Data Cloud, en intégrant de manière transparente ce « système de compréhension » dans l'écosystème de Salesforce.Salesforce soutiendra également la stratégie continue d'Informatica visant à développer les meilleurs produits de gestion de données alimentés par l'IA, en proposant une plateforme complète de bout en bout avec des solutions intégrées de pointe pour connecter, gérer et unifier les données dans n'importe quel environnement Cloud, hybride ou multicloud.Le projet d'acquisition - mené avec clarté stratégique et discipline financière, et aligné sur le cadre de fusions et acquisitions responsable de Salesforce - et l'intégration rapide des capacités de gestion de données de premier plan d'Informatica à Data Cloud constituent une opportunité opportune de renforcer le leadership de Salesforce dans la révolution de l'IA.», a déclaré Robin Washington, président et directeur de l'exploitation et des finances de Salesforce. «», a déclaré Bruce Chizen, président du conseil d'administration d'Informatica. «Salesforce prévoit d'investir dans l'écosystème de partenaires de données et d'infrastructure d'Informatica et d'utiliser toute la puissance des équipes de marketing et de distribution de Salesforce pour accélérer la croissance de l'activité « cloud » d'Informatica.Selon les termes de l'accord, Salesforce acquerra toutes les actions ordinaires en circulation d'Informatica qu'elle ne possède pas déjà. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration de Salesforce et d'Informatica et devrait être finalisée au début de l'exercice fiscal 2027 de Salesforce, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises et de la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles. Les actionnaires détenant au total environ 63 % des droits de vote des actions ordinaires de classe A et de classe B-1 d'Informatica ont donné leur accord écrit pour approuver la transaction. Aucune autre action de la part des autres actionnaires d'Informatica n'est requise pour approuver la transaction. La transaction sera financée par une combinaison de liquidités provenant du bilan de Salesforce et de nouvelles dettes.Salesforce prévoit une augmentation de sa marge d'exploitation, de son bénéfice par action et de son flux de trésorerie disponible non conforme aux PCGR à partir de la deuxième année suivant la clôture prévue de la transaction et par la suite, grâce à d'importantes synergies de coûts et à l'augmentation des recettes générées par un nouveau portefeuille de données complet. La transaction ne devrait pas perturber le programme de retour sur investissement de Salesforce.