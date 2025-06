OpenAI signe un accord surprise avec Google Cloud malgré une rivalité féroce entre les deux entreprises dans la course à l'IA

Les besoins d'OpenAI en matière de puissance de calcul ont considérablement augmenté ces dernières années. ChatGPT a franchi la barre des 400 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, ce qui transforme OpenAI en un consommateur d'infrastructure cloud parmi les plus gourmands au monde. Mais pour éviter d'accroître sa dépendance à l'égard de Microsoft Azure, OpenAI a choisi de diversifier ses partenariats et ses fournisseurs d'infrastructure cloud.Au début de l'année, OpenAI a lancé le projet Stargate de 500 milliards de dollars , en partenariat avec Oracle et SoftBank. Ce partenariat tripartite vise à construire une infrastructure physique et virtuelle qui alimentera la prochaine génération d'IA, y compris des centres de données dans tout le pays.Selon un rapport de Reuters, qui cite des sources anonymes, OpenAI va ajouter Google Cloud à sa liste de fournisseurs de services cloud. L'accord, qui était en discussion depuis quelques mois, a été finalisé en mai. Dans le cadre de cet accord, Google Cloud fournira une capacité de calcul supplémentaire pour aider OpenAI à former et à faire fonctionner ses modèles d'IA. Pour OpenAI, ce partenariat répond à une demande croissante de puissance de calcul.Ce partenariat prend forme en dépit de la rivalité intense qui oppose Google et OpenAI dans le domaine de l'IA. Cela montre que les concurrents forment parfois des alliances lorsqu'elles sont mutuellement bénéfiques. L'accord intervient aussi au moment où le ChatGPT constitue la plus grande menace pour l'activité de recherche de Google. Cela dit, les dirigeants de Google pensent que la course à l'IA pourrait ne pas être une course à l'emporte-pièce. Google DeepMind est en concurrence directe avec OpenAI sur le marché des grands modèles de langage (LLM) et les applications d'IA grand public. Les deux sont également à la quête de l'AGI. Les analystes de la Banque Scotia ont qualifié ce développement de « quelque peu surprenant » dans une note publiée récemment, soulignant les opportunités de croissance pour Google Google, tout en exprimant une certaine prudence quant à la rivalité de ChatGPT.« L'accord souligne le fait que les deux entreprises sont prêtes à ignorer la forte concurrence entre elles pour répondre aux demandes informatiques massives. En fin de compte, nous estimons qu'il s'agit d'une grande victoire pour l'unité cloud de Google, mais ... il y a des inquiétudes persistantes sur le fait que ChatGPT devient une menace de plus en plus grande pour la domination de Google dans le domaine de la recherche », ont déclaré les analystes.L'accord avec Google s'ajoute aux efforts récents d'OpenAI pour développer son infrastructure informatique, notamment le projet Stargate, d'une valeur nominale de 500 milliards de dollars, avec SoftBank et Oracle, ainsi que des accords d'un milliard de dollars avec CoreWeave. OpenAI est également en train de développer sa première puce interne, ce qui pourrait réduire sa dépendance à l'égard de fournisseurs de matériel externes tels que Nvidia.Pour Google, l'ajout d'OpenAI à sa liste de clients montre comment la société a utilisé ses unités de traitement tensoriel (TPU) internes pour développer ses activités cloud. Ces puces spécialisées - quelque peu similaires aux GPU produits par Nvidia pour accélérer les tâches d'IA - ont aidé Google à attirer des clients, notamment Apple et Anthropic. Nvidia reste le leader incontesté de ce marché, mais AMD et le chinois Huawei rattrapent rapidement leur retard.Google Cloud s'est positionné comme un fournisseur neutre de ressources informatiques. Cette stratégie vise à concurrencer Amazon et Microsoft en tant que fournisseur de cloud privilégié pour les startups d'IA ayant de gros besoins en calcul, bien que la vente de puissance de calcul à OpenAI réduise l'offre de puces de Google tout en renforçant potentiellement un concurrent. ( Google a également investi dans Anthropic , le créateur du modèle d'IA Claude.)Mais ce partenariat représente également un défi pour Google. L'accord compliquera encore la manière dont Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, répartira la capacité entre les intérêts concurrents des entreprises et des consommateurs de Google. « Google ne disposait déjà pas d'une capacité suffisante pour répondre aux demandes de ses clients en matière de cloud au dernier trimestre », a déclaré le directeur financier Anat Ashkenazi aux analystes en avril.Google Cloud qui a généré un chiffre d'affaires de 43 milliards de dollars en 2024, soit 12 % du chiffre d'affaires d'Alphabet. L'entreprise est soumise à la pression du marché pour démontrer le rendement financier de ses dépenses d'investissement liées à l'IA, qui devraient atteindre 75 milliards de dollars cette année.Le partenariat avec Google est la dernière des nombreuses manœuvres effectuées par OpenAI pour réduire sa dépendance à l'égard de Microsoft. Microsoft Azure a été le fournisseur exclusif de service cloud à OpenAI jusqu'au mois de janvier 2025 . Mais les relations entre les deux ne sont plus au beau fixe. Google et OpenAI ont discuté de cet accord pendant des mois, mais n'ont pas pu le signer en raison de la dépendance d'OpenAI à l'égard de Microsoft.Le partenariat de longue date de Microsoft avec OpenAI remonte à 2019. Selon certaines estimations, Microsoft aurait investi plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI entre 2019 et 2023. En octobre, The Information a rapporté que le fabricant de ChatGPT avait commencé à chercher ailleurs des accords pour la fourniture de services cloud, citant le besoin de plus de serveurs de centres de données d'IA plus rapidement que Microsoft ne pouvait les fournir.Selon un rapport de mai 2025, Microsoft cherche également à se débarrer de sa dépendance à l'égard des technologies d'OpenAI. Microsoft est en train de développer ses propres modèles axés sur le raisonnement et teste des modèles tiers. Ainsi, Microsoft aurait testé les modèles de DeepSeek, Meta et xAI d'Elon Musk dans son chatbot Copilot. Microsoft semble également vouloir se débarrasser de ce partenariat pour éviter des poursuites judiciaires.Par ailleurs, Microsoft et OpenAI négocient également la révision des conditions de leur accord de plusieurs milliards de dollars, y compris la future participation de Microsoft dans OpenAI. Mais OpenAI a abandonné le mois dernier son projet controversé de devenir une entreprise à but lucratif.L'accord entre OpenAI et Google Cloud est une percée stratégique pour Google (Alphabet). Il permet à Google de fournir de la puissance de calcul à un concurrent sérieux dans la course à l'IA, et qui menace également son activité de recherche en ligne. C'est une démonstration de pragmatisme : malgré la rivalité intense, la priorité est donnée aux partenariats mutuellement bénéfiques. Mais l'accord constitue à la fois une victoire et un défi pour Google.En parallèle, cet accord illustre l'éloignement progressif entre OpenAI et Microsoft . Même si leur partenariat reste fort, OpenAI diversifie activement ses fournisseurs pour ne plus dépendre d'un seul acteur. 