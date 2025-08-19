Google annonce un investissement de 9 milliards de dollars dans l'Oklahoma au cours des deux prochaines années, afin de développer ses capacités en matière d'IA et d'infrastructure cloud

Google a annoncé un investissement de 9 milliards de dollars dans l'Oklahoma au cours des deux prochaines années afin de développer ses capacités en matière d'intelligence artificielle (IA) et d'infrastructure cloud, renforçant ainsi la position de l'État en tant que pôle essentiel pour le développement technologique.
Cet engagement intervient alors que les besoins énergétiques de Google continuent d'augmenter. Selon son rapport environnemental 2025, les centres de données de Google ont consommé 30,8 millions de MWh d'électricité en 2024, soit plus du double du niveau enregistré en 2020. Cette augmentation rapide souligne les défis persistants de l'entreprise pour parvenir à un approvisionnement énergétique sans carbone, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Le récent investissement de Google financera la construction d'un nouveau campus de centres de données axés sur l'IA à Stillwater et l'agrandissement de l'installation existante de Google à Pryor, qui est opérationnelle depuis 2011. Depuis la création du site, l'entreprise a déjà investi 4,4 milliards de dollars dans ses activités à Pryor.
Ruth Porat, présidente et directrice des investissements de Google et de sa société mère Alphabet, s'est rendue à Pryor le mercredi 13 août 2025 pour annoncer officiellement les projets aux côtés de représentants de l'État et des collectivités locales.
Lors de l'annonce, Ruth Porat a souligné que les investissements de Google dans l'Oklahoma alimentent l'innovation dans toute l'Amérique. Elle a souligné la relation de longue date entre l'entreprise et l'État, notant que Google a maintenu des activités dans l'Oklahoma pendant près de 20 ans, et que le site du comté de Mayes est aujourd'hui son deuxième centre de données le plus important au monde.
Le nouveau campus de Stillwater, situé sur environ 1,6 km², devrait coûter jusqu'à 3 milliards de dollars et être construit en plusieurs phases. Chaque centre de données s'étendrait sur environ 28 000 m² et se concentrerait principalement sur les capacités d'intelligence artificielle.
Le gouverneur de l'Oklahoma, Kevin Stitt, a décrit la nouvelle installation de Stillwater comme étant « davantage axée sur l'IA » et comme un moteur pour l'emploi hautement qualifié, notant qu'elle augmentera la demande de qualifications techniques dans l'État.
L'investissement va au-delà de l'infrastructure physique pour inclure des programmes de développement de la main-d'uvre. Google a annoncé un partenariat avec l'Electrical Training Alliance pour former les électriciens actuels et plus de 160 apprentis dans l'Oklahoma d'ici à 2030, afin d'augmenter de 135 % le nombre d'électriciens qualifiés.
Dans le domaine de l'éducation, Google mettra des outils d'IA et des formations à la disposition de tous les étudiants de l'Oklahoma pendant 12 mois. L'entreprise a également lancé des partenariats avec l'université de l'Oklahoma et l'université d'État de l'Oklahoma pour préparer les étudiants à l'IA et à l'emploi dans le cadre du programme "Google AI for Education Accelerator".
Pour répondre aux besoins importants en énergie de ses opérations élargies, Google a signé des accords pour l'achat de plus de 700 mégawatts de capacité d'énergie solaire auprès de Leeward Energy. L'entreprise investira également 1,5 million de dollars dans un programme d'agriculture régénératrice avec Indigo Ag, visant à reconstituer environ 200 millions de gallons d'eau par an au cours des sept prochaines années.
Cet investissement dans l'Oklahoma s'inscrit dans la stratégie plus large de Google en matière de dépenses d'investissement. Le mois dernier, Alphabet a augmenté ses plans de dépenses annuelles en capital de 75 milliards de dollars à environ 85 milliards de dollars, avec des indications de nouvelles augmentations l'année prochaine alors que la concurrence s'intensifie entre les géants de la technologie qui font la course pour construire l'infrastructure de l'IA.
Cependant, les promesses de croissance de l'IA s'accompagnent de coûts environnementaux. Morgan Stanley prévoit que les centres de données mondiaux pourraient émettre 2,5 milliards de tonnes de gaz à effet de serre d'ici à 2030, l'IA générative entraînant une multiplication par trois de ces émissions, qui atteindraient alors 600 millions de tonnes. Le rapport de la société d'analyse souligne que la réduction des émissions de carbone doit être une priorité stratégique et exhorte les leaders du secteur et les parties prenantes à élaborer des solutions durables à mesure que le développement de l'IA se poursuit.
