Google annonce un investissement de 9 milliards de dollars dans l'Oklahoma au cours des deux prochaines années, afin de développer ses capacités en matière d'IA et d'infrastructure cloud

Google investira 9 milliards de dollars supplémentaires dans l'Oklahoma au cours des deux prochaines années pour l'infrastructure du cloud et de l'IA. Cet investissement soutient le développement d'un nouveau campus de centres de données à Stillwater et l'expansion de notre installation existante à Pryor, ainsi que des programmes élargis d'éducation et de développement de la main-d'uvre.



Dans le cadre d'un engagement plus large d'un milliard de dollars en faveur de l'éducation et de la compétitivité américaines, l'université de l'Oklahoma et l'université d'État de l'Oklahoma font partie de la première cohorte de Google AI for Education Accelerator qui a été lancée la semaine dernière, donnant aux Sooners et aux Cowboys un accès gratuit aux certificats de carrière Google et aux cours de formation à l'IA. Google fournit également des fonds pour soutenir un programme innovant avec l'Alliance pour la formation en électricité (Electrical Training Alliance) afin d'augmenter de 135 % la réserve de main-d'uvre en électricité dans l'Oklahoma, contribuant ainsi au développement de la main-d'uvre nécessaire à la construction de nouvelles infrastructures d'énergie.



Nous vivons une période extraordinaire pour l'innovation américaine. Ces investissements permettront aux étudiants de l'Oklahoma d'acquérir des compétences essentielles en matière d'IA et de préparation à l'emploi, et de créer un vivier de travailleurs talentueux qui assureront non seulement l'avenir de l'Oklahoma, mais aussi le leadership de l'Amérique en matière d'IA.

