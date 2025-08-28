Ce qui ravive la comparaison entre stockage local et dans le nuage
Microsoft annonce la modification de l'emplacement d'enregistrement par défaut des documents Word sous Windows. Désormais, le stockage par défaut se fera sur OneDrive ou sur un emplacement de stockage cloud du choix de lutilisateur. Léditeur laisse néanmoins la possibilité aux utilisateurs de modifier les paramètres de manière à stocker de façon locale. Le tableau ravive la comparaison entre stockage local et stockage dans le cloud, surtout lorsquon prend en compte les vols de données opérés ces dernières années par des tiers sur divers services dans le nuage.
La disparition subite des fichiers fait aussi partie des coups que les utilisateurs des services dans le nuage prennent de temps à autre.
« Mes fichiers Google Drive ont disparu de façon soudaine. Les données de mai à aujourd'hui ont disparu, et la structure des dossiers est revenue à l'état du mois de mai de lannée en cours. L'activité de Google Drive ne montre aucun changement. Seule l'activité du mois de mai est visible. Aucun fichier n'a été supprimé de façon manuelle, donc aucun fichier dans la corbeille. Je n'ai jamais synchronisé ou partagé mes fichiers et mon disque avec qui que ce soit. Jen fais un usage local. J'ai suivi la procédure de récupération indiquée par l'équipe d'assistance de Google (équipe de Corée du Sud). Ils m'ont demandé de sauvegarder et de restaurer le dossier DriveFS, mais rien n'a changé. J'ai remonté la situation à l'équipe d'assistance de Google, probablement aux États-Unis, et ils m'ont demandé de signaler le problème à leur ingénieur. Mais l'ingénieur n'a pas répondu et je ne peux pas savoir s'il est en train d'examiner mon problème. J'ai utilisé le disque il y a quelques jours et ce problème horrible s'est produit le matin dernier. J'ai besoin d'aide pour le résoudre », se plaint un utilisateur du service en ligne quoffre le géant technologique.
Il peut même arriver que les fournisseurs desdits services décident de mettre en place de façon inattendue une limite de fichiers, ce qui a pour conséquence dempêcher les utilisateurs de son service de stockage dans le nuage de créer de nouveaux fichiers. Cest ce qui sest vu au début du deuxième trimestre de lannée 2023. Google a discrètement plafonné le nombre de fichiers quil est possible de créer et stocker dans Google Drive. Résultat : perte de contrôle des utilisateurs sur ce qui est en principe leur espace de stockage attribué par lentreprise.
Les avantages du cloud computing sont une évidence. Les plus notables sont : la réduction des coûts de maintenance dune infrastructure informatique, la réduction de la consommation énergétique, la disposition rapide d'une plateforme prête à l'emploi pour le déploiement des applications, la disposition d'une solution de sauvegarde simple et accessible à tous, même aux non-informaticiens, etc. Cependant, devant toutes les possibilités offertes, il demeure des réticences dans son adoption. Ces réticences sont liées, pour la plupart, au facteur de sécurité, qui reste encore un véritable défi :
- la fragilité dans la gestion des accès et des identités, bien que certains fournisseurs renforcent les interfaces dauthentification avec dautres moyens tels que les certificats, les smartcards, la technologie OTP et bien dautres ;
- lutilisation dAPI non sécurisées pour lintégration des applications avec les services cloud ;
- lexploit de vulnérabilités des systèmes dexploitation sur les serveurs du cloud et même sur les applications hébergées ;
- le piratage de compte, qui est un vieux type dattaque informatique, vient avec une forte recrudescence depuis lavènement dInternet et encore celui du cloud computing ;
- une action malveillante lancée en interne dans les effectifs du fournisseur. Une personne malveillante dans léquipe de gestion du Datacenter peut facilement nuire à la confidentialité et lintégrité des environnements hébergés ;
- les menaces persistantes avancées qui consistent en une forme dattaque où le hacker réussit à installer dune façon ou dune autre un dispositif dans le réseau interne de lorganisation, à partir duquel il peut extirper des données importantes ou confidentielles. Cest une forme dattaques difficile à détecter pour un fournisseur de services cloud ;
- la perte de données qui peut être causée par une attaque informatique (logique) du Datacenter, une attaque physique (incendie ou bombardement), une catastrophe naturelle, ou même simplement un facteur humain chez le fournisseur de services, par exemple en cas de faillite de la société ;
- les insuffisances dans les stratégies internes dadoption ou de passage au cloud. Les entreprises ou les organisations ne prennent pas souvent en compte tous les facteurs de sécurité liés à leur fonctionnement avant de souscrire à un service cloud. Certaines négligences, tant au niveau du développement dapplication quau niveau de lutilisation basique, leur sont parfois fatales ;
- utilisation frauduleuse des technologies cloud en vue de cacher l'identité et de perpétrer des attaques à grande échelle. Généralement, il sagit de comptes créés pendant les périodes dévaluation (la plupart des FAI proposent 30 jours dessai gratuits) ou des accès achetés frauduleusement ;
- le déni de service qui est une attaque qui consiste à rendre indisponible un service par une consommation abusive des ressources telles que les processeurs, la mémoire ou le réseau. Lidée, pour le pirate, cest de réussir à surcharger les ressources du Datacenter en vue dempêcher dautres utilisateurs de profiter des services ;
- les failles liées à lhétérogénéité des technologies imbriquées dans larchitecture interne du cloud, et l'architecture externe d'interfaçage avec les utilisateurs.
Lapproche hybride est conseillée pour prendre le meilleur de chacune des approches
Source : Microsoft
Et vous ?
Que pensez-vous du stockage dans le cloud ? Votre entreprise sappuie-t-elle sur une offre de stockage dans le cloud ? Si oui, quels en sont les usages ? Quelles sont les précautions quelle préconise pour bénéficier des avantages du stockage dans le cloud tout en minimisant limpact des inconvénients de cette approche ?
