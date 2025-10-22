Ce lundi, lune des régions principales dAWS a subi une interruption majeure, provoquant des pannes en cascade sur des plateformes comme Airbnb, Slack, Spotify, et même des services gouvernementaux. Les rapports initiaux évoquent un incident dans les systèmes de gestion du réseau interne dAmazon, entraînant un effet domino sur la connectivité mondiale.
AWS, qui détient près dun tiers du marché mondial du cloud, héberge aujourdhui une part considérable de léconomie numérique. Or, cette centralisation transforme chaque panne en événement systémique : les sites ne tombent plus isolément, ils chutent en grappes.
« Nous avons créé une architecture du web qui fonctionne comme une pyramide inversée », résume un chercheur en cybersécurité britannique. « Une seule faille au sommet et tout sécroule. »
Des entreprises paralysées du jour au lendemain
Ookla, propriétaire du site web de suivi des pannes Downdetector, a déclaré que plus de 4 millions d'utilisateurs avaient signalé des problèmes liés à cet incident. La start-up d'IA Perplexity, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase et l'application de trading Robinhood ont attribué les pannes à AWS. « Perplexity est actuellement hors service. La cause profonde est un problème AWS. Nous travaillons à le résoudre », a déclaré Aravind Srinivas, PDG de Perplexity, dans un message publié sur X.
Selon Downdetector, le site web d'achat d'Amazon, PrimeVideo et Alexa ont tous rencontré des problèmes. L'application de messagerie professionnelle Slack a déclaré qu'elle « observait des signes de reprise, mais que certaines fonctionnalités touchées pouvaient encore rencontrer des défaillances ». Fortnite, propriété d'Epic Games, Roblox, Clash Royale et Clash of Clans figuraient parmi les sites de jeux en panne, tandis que Venmo et Chime de Paypal faisaient partie des plateformes financières confrontées à des problèmes, selon le site web de suivi des pannes.
L'application Lyft, concurrente d'Uber, était également indisponible pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis. La présidente de l'application de messagerie Signal, Meredith Whittaker, a également confirmé sur X que leur plateforme avait également été touchée par la panne d'AWS. Au Royaume-Uni, la Lloyd Bank, la Bank of Scotland et les fournisseurs de services de télécommunications Vodafone et BT ont également rencontré des problèmes, selon le site web britannique DownDetector. Le site web de l'administration fiscale, douanière et des paiements du pays, HMRC, a également été touché par la panne.
Pour des milliers de sociétés, petites et grandes, la panne dAWS a révélé une vérité brutale : sans le cloud, leurs opérations cessent dexister. Des paiements impossibles, des sites e-commerce inaccessibles, des communications internes rompues. Même certaines plateformes de santé et de transport ont brièvement perdu laccès à leurs données vitales.
Amazon, de son côté, a assuré que les services avaient été « progressivement rétablis », tout en refusant dentrer dans les détails techniques. Mais la répétition des incidents plusieurs en lespace dun an remet en cause la robustesse dune infrastructure censée être redondante et hautement disponible.
Le paradoxe du cloud : résilience ou dépendance ?
Ironiquement, les entreprises se tournent vers le cloud pour réduire les risques et assurer une meilleure disponibilité de leurs services. Mais plus le cloud devient centralisé, plus il se transforme en goulot détranglement global.
Selon des analystes interrogés après la panne, cette concentration du marché entre AWS, Microsoft Azure et Google Cloud pose un problème de « dépendance structurelle ». Ensemble, ces trois acteurs contrôlent plus de 70 % du cloud mondial. En cas de défaillance simultanée ou dattaque coordonnée les conséquences pourraient être comparables à une panne délectricité planétaire.
Le problème nest pas seulement technique, mais aussi économique : les coûts de migration, la complexité des architectures hybrides et les contrats dexclusivité rendent extrêmement difficile pour les entreprises de diversifier leurs hébergements.
Les experts tirent la sonnette dalarme
Des chercheurs et responsables gouvernementaux appellent désormais à repenser la souveraineté numérique. LUnion européenne et plusieurs pays asiatiques envisagent dencadrer plus strictement les géants du cloud, notamment sur la question de la redondance et de la localisation des données. « Le risque nest pas quAmazon tombe, mais que tout le monde tombe avec Amazon », avertit une analyste en infrastructures critiques. Les infrastructures numériques sont devenues des biens publics de fait, mais restent gérées par des acteurs privés sans obligation de transparence.
Cette absence de contrôle démocratique crée une dépendance silencieuse : citoyens, administrations et entreprises dépendent dun petit nombre de centres de données dont personne ne connaît exactement la résilience.
En effet, selon les experts, cette panne a mis en évidence les dangers liés à la dépendance d'Internet vis-à-vis d'un petit nombre d'entreprises technologiques, Amazon, Microsoft et Google jouant un rôle clé sur le marché du cloud.
Le Dr Corinne Cath-Speth, responsable du numérique au sein de l'organisation de défense des droits humains Article 19, a déclaré : « Nous avons un besoin urgent de diversification dans le domaine du cloud computing. L'infrastructure qui sous-tend le discours démocratique, le journalisme indépendant et les communications sécurisées ne peut pas dépendre d'une poignée d'entreprises. »
Cori Crider, directrice exécutive du Future of Technology Institute, un groupe de réflexion qui soutient un cadre technologique souverain pour l'Europe, a déclaré : « Le Royaume-Uni ne peut pas continuer à laisser ses infrastructures critiques à la merci des géants technologiques américains. Avec la panne d'Amazon Web Services, nous avons vu les lumières s'éteindre dans toute l'économie moderne, du secteur bancaire aux communications. »
Madeline Carr, professeure de politique mondiale et de cybersécurité à l'University College London, a déclaré qu'il était « difficile de ne pas être d'accord » avec les avertissements concernant la dépendance excessive de l'internet mondial à l'égard d'un petit nombre d'entreprises.
« Le contre-argument est que ce sont ces grandes entreprises hyper-évolutives qui disposent des ressources financières nécessaires pour fournir un service sécurisé, mondial et résilient. Mais la plupart des personnes extérieures à ces entreprises diront que c'est une position risquée pour le monde. »
L'année dernière, les aéroports, les services de santé et les entreprises du monde entier ont été touchés par la « plus grande panne de l'histoire », causée par une mise à jour logicielle bâclée de la société de cybersécurité CrowdStrike qui a affecté le système d'exploitation Windows de Microsoft.
Le marché des services cloud « ne fonctionne pas » à cause de la concentration du marché
Les services de cloud computing fournissent une infrastructure vitale et soutiennent la plupart des entreprises et des organisations dans l'ensemble de l'économie britannique. Les dépenses consacrées aux services cloud par les entreprises et autres organisations britanniques ont augmenté de plus de 30 % chaque année et ont atteint près de 11 milliards d'euros en 2023. Selon l'autorité britannique de surveillance de la concurrence, ces services sont à la base des principales activités des entreprises et que, pour cette raison, une concurrence saine sur les marchés des services cloud computing favorisait l'innovation, l'investissement et la productivité au profit des personnes, des entreprises et de l'économie du Royaume-Uni.
Cependant, l'autorité britannique de surveillance de la concurrence (Competition and Markets Authority) a constaté que le marché des services cloud computing « ne fonctionne pas », Amazon Web Services et Microsoft contrôlant chacun jusqu'à 40 % du marché. Dans des conclusions provisoires, le CMA a déclaré que le manque de concurrence entraînait...
